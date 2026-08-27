Biz ‘terörist’ onlar ‘gerilla’ demeyecek!

Adını koymuyorlar ama istenen aşağı yukarı bu… Bundan böyle eski PKK’lılara ‘terörist’ denmesin. Onlar da kendilerini ‘gerilla’ diye tanımlamasın.

PKK, terörist, gerilla sözcülerini literatürden silelim istiyorlar…

Olur mu? Bu talep gerçekleşir mi?

İnce, kırılgan sürecin yaşandığı, toplumsal desteğin zayıf olduğu yadsınamaz gerçek. Bu ortamda terörist ve gerilla sözcüklerinin tarihin çöplüğüne gömülmesi biraz zor!...

Silahlar bırakılsın dağdan inmeler başlasın işin rengi değişir, sürece karşı olanlar bile yumuşar diyenler var… Tam tersi dağdan inmeler başlayınca iş daha da çetrefilleşecek diyenler de…

Mesele şu…

Eski gerilla olarak mı dağdan inecekler?

Silahını bırakan eski terörist olarak mı?

Yoksa… Barış zamanı bir dönemi geride bıraktık, o defter kapandı diyerek mi?

Dağdan inenlerin ruh hali kadar onları karşılayanların ruh hali de önemli…

Hatta belirleyici...

Dağdan inenler nasıl karşılanacak!.. Sessiz sakin barış güvercinleri uçurarak mı, zafer nutukları atarak mı?

Dur daha o aşamaya gelmedik denilecektir. Doğru ama kısa sürede gelineceği tahmin ediliyor. Hele hele Suriye’deki yapılanmanın (PYD/YPG) kendini fesih etmesinden sonra sürecin hız kazanacağı düşünülüyor…

Süreç hız kazanacaksa toplumdaki kuşkuların, kaygıların, belirsizliklerin bir an önce giderilmesi gerekiyor… Kapalı kapılar altında ne söyleniyor bilemem ama artık açık kapı politikasına geçmenin zamanı geldi.

Kürt tarafından önemli bir kesim; ne elde ettik ki örgüt fesih edildi, silahlara veda ediliyor diye düşünüyor… Türk tarafından da önemli bir kesim ne vaat edildi ki kayıtsız şartsız teslim oluyorlar diye soruyor…

İki tarafında haklı kuşkuları haklı endişeleri haklı sorular var?

Biliyorum, terör örgütüyle yapılan görüşmeler şeffaf olmaz. Her adım geniş kitleler tarafından tartışılırsa sonuç alınmaz. Mesele kangren olur…

Ama şunu da biliyorum; dağdan inmeler başlamadan toplum hazır olmalı. Bundan sonra ne olacak endişesini üzerinden atmalı…

Olan bitene korkuyla bakmamalı. Terör bitti diye bayram havası esmeli…

Bunu sağlayacak olan iktidar partileri (AKP/MHP). Bunu sağlayacak olan DEM partisi… Türk/Kürt kanaat önderleri…

Ama böyle bir çaba yok…

Hele bir dağdan insinler gerisine bakarız diye düşünüyorlarsa dilerim olmaz ama ummadıkları, beklemedikleri çalkantıyla karşılaşabilirler…

Uyarmak istedim. Dikkat!...