Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Erkan Ersöz Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka
Erkan Ersöz

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka

Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik darboğaz, otomobil sektörü üzerinden açıkça okunuyor. İkinci el pazarında fiyatlar da satışlar da gerilerken, sıfır araç tarafında işler çok daha kötü. Yılın ilk sekiz ayında geçen seneye göre otomobil satışları yüzde 13,7 düştü; diğer bir deyişle 2025’e kıyasla 90 bin adet daha az teslimat yapıldı. İşin ilginç yanıysa pazarın geleneksel hâkim markaları ciddi kayıp yaşarken, beklenmedik bazıları büyük atak yaptı. Düşen pazarda ayakta kalanlar şöyle:

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 1

1- JEEP

Jeep, Türkiye’deki tüm tarihinin rekorunu kırıyor. Geçen yılın tamamında ancak 3.500’e yakın araç satan marka, bu sene ilk sekiz ayda 5.680 adede ulaştı. Satışlarını 2025’in aynı dönemine göre yüzde 183,8 artırmayı başaran Jeep, bunu orta sınıfa hitap eden hibrit ve elektrikli modelleriyle sağladı.

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 2

2- SSANGYONG

Koreli marka yüzde 104,8 artışla sekiz ayda 12 binden fazla otomobil sattı. Pikap modeli Musso da eklenince rakam 18 binleri zorluyor. En çok satanlar arasında 25’incilikten 17’inciliğe terfi eden markanın otomobilde ürün gamını, nispeten uygun fiyatlı benzinli SUV’ler oluşturuyor.

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 3

3- OMODA & JAECOO

Çinli Chery Grubu’nun bağımsız marka haline getirdiği ikili sekiz ayda 9 bin adede yakın satışla yüzde 69,2 oranında bir büyüme yakaladı. Ana marka Chery’nin satışları düşerken, hepsi 3 milyon TL’nin altında etiketle vitrinde yer alan, sadece üç modelin beş versiyonuyla pazarlamada öne çıktı.

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 4

4- VOLVO

Lüks sınıftaki BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi markalar da kaybedenler arasında yer alıyor, ama çarpıcı bir sonuca Volvo ulaştı. Çin patronajındaki İsveçli marka elektrikli araçlara dönüşümde atak halinde. 11 binden fazla otomobil satışıyla yüzde 46,5 artışa imza attı.

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 5

5- TOGG

2023’ten beri pazarda yer alan Togg, sadece birer tane SUV ve sedan model üretiyor. Başlangıçta şüpheyle bakılan elektrikli araçları, pazarda giderek yer etti. Sekiz ayda yüzde 45,8 adet bazında artış yakaladı ve 30 binden fazla sattı. Yerli marka Togg en çok satanlar arasında 12’ncilikten 6’ıncı sıraya yükseldi.

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 6

6- MG

Satış adetleri çok yüksek olmasa da Çinli MG de yüzde 23,2 oranında büyüme kaydetti. Özellikle bu yıl getirdiği hibrit motorlu ZS ve HS modelleri satışlarını artırmasına katkı sağladı.

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 7

7- MINI

Mini de ülkemizde tarihinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor. Sekiz ay sonunda yüzde 20,6 büyüme yakalayan marka 8.500’den fazla araç sattı. Bunda tam elektrikli Countryman modelinin katkısı çok büyük.

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 8

8- RENAULT

Ülke pazarının yüzde 15’ine sahip Renault, en yakın rakibinin neredeyse iki katı adetle açık ara lider konumda. Çok satan rakiplerinin kaybettiği 2026’da yüzde 14,6’lık bir yükseliş sağladı. Bunda yerli üretim araçlarının önemli etkisi var. Megane Sedan ve Duster’ın yanı sıra, bu sene devreye alınan yeni Clio ve C-SUV sınıfı Boreal modelleri de eklenince kriz fırsata dönüştü.

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 9

9- KIA

Yatırımını elektrikli araçlara yoğunlaştıran Kia, sahaya peş peşe yeni modeller sürdü. Son olarak B-SUV kategorisinde EV2 modelini vitrine koyan markanın satışları yüzde 6,1 artışla 18 bin adede yaklaştı. Kia genel sıralamada 17’den 12’ye yükseldi.

Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka - Resim : 10

10- HYUNDAI

Gerçi Hyundai satışları listedeki diğer tüm markalara göre çok düşük bir oranda arttı. Ülke pazarının dördüncü büyük markasının satışları sadece yüzde 0,6 artışla 41 bin adedi geçti. Fakat rakipleri Volkswagen, Toyota, Peugeot, Fiat ve Ford gibi tüm markaların düştüğü pazarda en azından seviyesini korumayı başardı.

Otomobil Araba
Yazarlar
Diğer Yazıları
Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil

Otomobil pazarı düşmeye devam ediyor. Yılın ilk sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 14’e yakın daralarak 564 bin adet seviyelerine indi. Ancak daha ekonomik olmalarıyla öne çıkan B sınıfı araçlar bu...
Zafer Bayramı'nın yıldönümünde Atatürk'ün arabaları

Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını simgeleyen 30 Ağustos’un 104’üncü yıldönümü. Aslında onu tamamlayan iki tarihi gün daha var. 9 Eylül 1922’de...
Otomobil pazarı yüzde 25 azaldı: Markalar kampanyalara sarıldı

Ekonomideki çalkantı durmak bilmiyor. Enflasyon oranları yüzde 30’ların altına inmezken, gayrimenkul pazarı yılın ilk yarısında yüzde 14 dolayında daraldı. Otomobil satışlarındaki durum daha...
Motorinde vergi indirimi, onları tekrar yükseltir mi? En ucuz 7 dizel otomobil

2020’lere kadar en gözde araçlar dizellerdi. Elektrikli ve hibritlerin yükselişi onları biraz geriletse de, asıl darbeyi motorin litre fiyatının benzini geçmesi vurdu. Benzinlilere göre daha az...
Küresel çapta otomobilde en çok satan 10 marka

Bu yılın ilk yarısı için tüm otomobil üreticilerini kapsayan, dünya genelinde resmi bir marka sıralaması henüz yayımlanmadı. Bu, birçok üreticinin yalnızca grup bazında açıklama yapması ve bazı...
Otomatik vitesli yerli otomobillerde en ucuz 12 model

Geçen sene çıkarılan ithal araçlara ek gümrük vergisi uygulaması işe yaradı. Yılın ilk yarısında sıfır otomobil satışları yüzde 9,8 düşerken, yerli üretim araçlarda ise yüzde 8,4 artış görüldü....
Türk sinemasında başrol oynayan 12 araba

Batı sinemasında sırf otomobiller üzerine kurulu Transformers’tan Geleceğe Dönüş’e kadar onlarca film var. Bizde otomobiller sinemanın merkezinde bu kadar yer almasa da bazı modeller filmlerle...
Hepsi 5 litrenin altında: Hibrit otomobillerde en az yakan 10 model

ABD’nin İran’a saldırıları tekrar alevlenince geçen hafta petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. A’dan Z’ye her şeyin maliyetine zam olarak yansıyan bu durumda, benzinin litresi 66, motorininki...
Otomatik vitesli Hatchback otomobillerde en ucuz 10 model

Evet, SUV satışları artık ağırlıklı pay alıyor; sedanlar eskisi kadar gözde değil ama hâlâ yüzde 20’lik bir orana sahip; ancak hatchback modeller de özellikle şehir içi kullanımda önemli ölçüde...
Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka

Otomobil sektöründeki kriz devam ediyor. Yılın ilk yarısında sıfır otomobil satışları geçen seneye göre neredeyse yüzde 10 düşerek 440 bin adetlere geriledi. Bu kayıp orta sınıf markalardan lükslere...
Otomobil hızla düşüyor, onların yükselişi sürüyor: En ucuz 10 hafif ticari araç

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında otomobil sektörü hem sıfır, hem ikinci el pazarında tepetaklak oldu. Yılın ilk beş ayında sıfır otomobil satışları yüzde 9,65 düşüş kaydederken, aynı...
Babalar Gününüz kutlu olsun! 90’lardan günümüze babaların arabaları

Bana araba kullanmayı rahmetli babam öğretti. Direksiyon tutuşundan, el frenini çekişine kadar hep onu taklit ederek sürdüm dört tekerlekliği. Tahmin ederim ki birçok insan için de durum benzerdir....
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro