Otomobil sektörü tepetaklak: Düşen pazarda satışlarını artıran 10 marka

Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik darboğaz, otomobil sektörü üzerinden açıkça okunuyor. İkinci el pazarında fiyatlar da satışlar da gerilerken, sıfır araç tarafında işler çok daha kötü. Yılın ilk sekiz ayında geçen seneye göre otomobil satışları yüzde 13,7 düştü; diğer bir deyişle 2025’e kıyasla 90 bin adet daha az teslimat yapıldı. İşin ilginç yanıysa pazarın geleneksel hâkim markaları ciddi kayıp yaşarken, beklenmedik bazıları büyük atak yaptı. Düşen pazarda ayakta kalanlar şöyle:

1- JEEP

Jeep, Türkiye’deki tüm tarihinin rekorunu kırıyor. Geçen yılın tamamında ancak 3.500’e yakın araç satan marka, bu sene ilk sekiz ayda 5.680 adede ulaştı. Satışlarını 2025’in aynı dönemine göre yüzde 183,8 artırmayı başaran Jeep, bunu orta sınıfa hitap eden hibrit ve elektrikli modelleriyle sağladı.

2- SSANGYONG

Koreli marka yüzde 104,8 artışla sekiz ayda 12 binden fazla otomobil sattı. Pikap modeli Musso da eklenince rakam 18 binleri zorluyor. En çok satanlar arasında 25’incilikten 17’inciliğe terfi eden markanın otomobilde ürün gamını, nispeten uygun fiyatlı benzinli SUV’ler oluşturuyor.

3- OMODA & JAECOO

Çinli Chery Grubu’nun bağımsız marka haline getirdiği ikili sekiz ayda 9 bin adede yakın satışla yüzde 69,2 oranında bir büyüme yakaladı. Ana marka Chery’nin satışları düşerken, hepsi 3 milyon TL’nin altında etiketle vitrinde yer alan, sadece üç modelin beş versiyonuyla pazarlamada öne çıktı.

4- VOLVO

Lüks sınıftaki BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi markalar da kaybedenler arasında yer alıyor, ama çarpıcı bir sonuca Volvo ulaştı. Çin patronajındaki İsveçli marka elektrikli araçlara dönüşümde atak halinde. 11 binden fazla otomobil satışıyla yüzde 46,5 artışa imza attı.

5- TOGG

2023’ten beri pazarda yer alan Togg, sadece birer tane SUV ve sedan model üretiyor. Başlangıçta şüpheyle bakılan elektrikli araçları, pazarda giderek yer etti. Sekiz ayda yüzde 45,8 adet bazında artış yakaladı ve 30 binden fazla sattı. Yerli marka Togg en çok satanlar arasında 12’ncilikten 6’ıncı sıraya yükseldi.

6- MG

Satış adetleri çok yüksek olmasa da Çinli MG de yüzde 23,2 oranında büyüme kaydetti. Özellikle bu yıl getirdiği hibrit motorlu ZS ve HS modelleri satışlarını artırmasına katkı sağladı.

7- MINI

Mini de ülkemizde tarihinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor. Sekiz ay sonunda yüzde 20,6 büyüme yakalayan marka 8.500’den fazla araç sattı. Bunda tam elektrikli Countryman modelinin katkısı çok büyük.

8- RENAULT

Ülke pazarının yüzde 15’ine sahip Renault, en yakın rakibinin neredeyse iki katı adetle açık ara lider konumda. Çok satan rakiplerinin kaybettiği 2026’da yüzde 14,6’lık bir yükseliş sağladı. Bunda yerli üretim araçlarının önemli etkisi var. Megane Sedan ve Duster’ın yanı sıra, bu sene devreye alınan yeni Clio ve C-SUV sınıfı Boreal modelleri de eklenince kriz fırsata dönüştü.

9- KIA

Yatırımını elektrikli araçlara yoğunlaştıran Kia, sahaya peş peşe yeni modeller sürdü. Son olarak B-SUV kategorisinde EV2 modelini vitrine koyan markanın satışları yüzde 6,1 artışla 18 bin adede yaklaştı. Kia genel sıralamada 17’den 12’ye yükseldi.

10- HYUNDAI

Gerçi Hyundai satışları listedeki diğer tüm markalara göre çok düşük bir oranda arttı. Ülke pazarının dördüncü büyük markasının satışları sadece yüzde 0,6 artışla 41 bin adedi geçti. Fakat rakipleri Volkswagen, Toyota, Peugeot, Fiat ve Ford gibi tüm markaların düştüğü pazarda en azından seviyesini korumayı başardı.