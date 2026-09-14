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Fikret Bila

İlkesizlik

Siyasetçilerde aranan en temel özellik ilkeli olmalarıdır.


Seçildiği partinin ideolojisine, politikalarına uygun şekilde halka hizmet etmeleri gerekir.


Siyasetçilerin parti değiştirmesi ilkesizliktir.


Siyasetçi mensubu olduğu siyasi partiyle görüş ayrılığına düşebilir.


Eğer partisiyle uzlaşamazsa o zaman istifa eder.


Bağımsız kalır veya istifa ettiği partiye en yakın ideolojiye sahip bir partide siyaset yapmaya devam edebilir. Bu halde bile seçildiği görevden de istifa etmesi gerekir.


Ancak zıt ideolojilere sahip bir partiden diğerine geçmek ilkesiz, sorumsuz bir davranıştır.


Seçmenin gösterdiği güveni sıfırlamak, seçmene karşı sorumluluğunu yok saymaktır.


Bu tür ilkesiz kişilerin başarılı olması, siyasette uzun üre kalmaları da pek mümkün değildir.


Son dönemde CHP’li belediye başkanları AK Parti’ye geçiyor.


Son örnek İzmir’in Foça ilçesinin Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı oldu.


Fıçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törende AK Parti rozeti taktı.


Oysa Fıçı, Foça’da iki seçmenden birinin oyunu alarak seçilmişti.


AK Parti’ye geçiş gerekçesini “merkezi iktidarla belediyelerin birlikte çalışması gerektiği” görüşüne dayandırdı.


Tabii bu gerekçe kabul edilebilir değil.


Eğer Fıçı’nın gerekçesi kabul edilirse o zaman genel seçimleri kazanıp iktidar olan parti belediye başkanlarını atasın, seçim yapılmasın!


Fıçı’nın geçtiği AK Parti’nin Foça’da hiç seçmen desteği yok.


AK Parti bu nedenle Foça’da belediye seçimlerinde aday bile göstermedi.


Fıçı ise Foça halkının yarısından aldığı oyu hiçe sayarak AK Parti’ye kapak attı.


Bunun gerekçesi “merkezi iktidarla uyumlu çalışmak” olamaz.


AK Parti’ye geçen diğer CHP’li belediye başkanlarından gördüğümüz gibi ya bir tehdit söz konusudur ya da bir menfaat.


Bu geçişle AK Parti aday bile çıkarmadığı Foça Belediyesi’ni almış oldu.


Şimdi bakalım AK Parti’ye geçen Fıçı, Foça’da seçmenlerinin karşısına çıkabilecek mi?


Örneğin önümüzdeki yerel seçimlerde AKP Parti’den aday olabilecek mi?


Aday olursa Foça seçmeninden oy alabilecek mi?


Elbette hayır!


Bu tür geçişler siyasetçinin siyasi hayatını da bitirir.


Bu örnekler gösteriyor ki siyasi partiler aday yapacakları siyasetçileri çok iyi araştırmalı.


Partiye bağlılıklarından emin olmalı.


Çıkarına göre parti değiştiren siyasetçileri aday göstermemeli.


Aday belirlenmesini o bölgedeki üyelere bırakmalı.

AKP CHP
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