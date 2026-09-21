Montella bunu neden yapıyor? Ayıp değil mi Hacıosmanoğlu!

Futbolda Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verildi. Gözler A Milli Futbol Takımımızda artık.

Dünya Kupası'nda yaşadığımız hayal kırıklığının ve başarısızlığa prim ile villa sözlerinin ardından yeni bir sayfa açıyoruz.

Millilerimiz UEFA Uluslar A Ligi'nde peş peşe 3 maça çıkacak.

İlk maç 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa ile. Ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacağız. 2 Ekim'deki rakibimiz deplasmanda Belçika. Bu aradaki son maçımız ise 5 Ekim'de yine İtalya ile.

Rakipler zorlu.

Artık futbolda da gülmek istiyoruz.

Filenin Sultanları'nın başarısını burada da diliyoruz.

Ancak benim şüphelerim var.

O yüzden soruyorum:

Montella bunu neden yapıyor?

TFF Başkanı'na da sesleniyorum:

Ayıp değil mi Hacıosmanoğlu!

Nedenini anlatayım.

Montella, 29 kişilik aday kadroyu açıkladı. Kadrodaki isimleri hatırlatayım:

Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

MİLLİ TAKIM TORPİLLİ YERİ Mİ?

Montella bunu neden yapıyor derken şunu kastediyorum: Milli takım torpilli yeri mi?

Onca kadroya girebilecek daha iyi isim varken bu Samet Akaydin takıntısı nedir? Hangi maçta ne oynadı ki bundan sonra oynayacak!

Üstelik bu sezon başında transfer olduğu Trabzonspor'da daha ilk 11'e bile giremedi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçta 27 dakika oynayabildi.

Süper Lig'de bir maçta yer aldı, o da son 8 dakikada forma giydi.

Montella nasıl izledi de Samet Akaydin'in milli takıma girebilecek formda olduğunu anlayabildi!

Bir de kaleci olayı var. Mert Günok yok artık. Veda etti.

Montella da kalecileri şöyle seçti: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır.

Peki Berke Özer nerede?

Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi daha 3 gün önce.

Soruyorum; suçu ne?

Eğer "Ama o da şunu yapmıştı" diyecekseniz... Siz hiç hata yapmadınız mı?

Kaybetmek kolay, kazanmak zor.

Öyle değil mi Sayın Hacıosmanoğlu! Ayıp oluyor.

Tamam siz hocanın işine karışmıyorsunuz; anlıyorum ama...

Bu kadar ayrımcılık, hele de hepimizin takımında yakışık almıyor.

Ne yalan söyleyeyim; bu Montella ile milli takım bana hiç de umut vermiyor.