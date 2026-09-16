Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Uğur Dündar Köprülerin ve otoyolların geleceği: Bugünün hesabı, yarının bedeli
Uğur Dündar
Son Güncelleme:

Köprülerin ve otoyolların geleceği: Bugünün hesabı, yarının bedeli

Değerli okurlarım,

Aşağıdaki çok önemli makaleyi 100'ü aşkın yaşına karşın, kalbi halâ genç insanlara özgü vatana hizmet sevdasıyla çarpan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ kaleme aldı.

Ayrıntılı bir incelemeniz ürünü olan makaleyi birlikte okuyalım.

***

5 Eylül 2026’da yayımlanan 11750 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, köprü ve otoyollarda özelleştirmenin kapsamını genişleterek, 30 yıllık işletme hakkı devrinin önünü açtı. Yabancı şirketlere devir ihtimalinin kamuoyunda doğurduğu güçlü tepki, kararı Türkiye gündeminin ön sıralarına taşıdı.


MUHALEFETİN İTİRAZI: “GELECEĞİMİZİ SATIYORSUNUZ”

“Altın yumurtlayan tavuğu kesmek” benzetmesi, muhalefetin itirazının özünü anlatmaktadır: Geçmiş kuşakların kaynaklarıyla oluşturulmuş, bugün yüksek tutarda ve düzenli gelir sağlayan altyapı varlıklarının uzun yıllar boyunca özel işletmecilere bırakılması, yıllar içinde artarak gelecek kuşaklara kaynak sağlaması beklenen kamu gelirlerinin zayıflatılması demektir. Bugünün kasası doldurulurken, gelecek kuşakların dayanacağı sürekli gelir kaynağı elden çıkarılmaktadır.

Muhalefet bu kararın seçim döneminde ihtiyaç duyulan mali kaynağı oluşturmak amacını taşıdığı yorumunu yaptı:Bu itiraz açık biçimde “seçim kazanmak için para lazım” ve “seçim ekonomisini finanse etmek için satış yapılıyor” şeklinde ifade edildi.

Açıklamalarda ayrıca, bugün ücretsiz kullanılan bazı çevre yollarının ücretlendirilmesi ve özel işletmecilerin kâr hedefleri doğrultusunda geçiş bedellerinin yükselmesiyle, vatandaşın ulaşım maliyetinin artabileceği ileri sürüldü.

Ayrıca gelir ve gider rakamları üzerindeki anlaşmazlık da sürüyor. Özelleştirme İdaresi, açıklanan tutarın kâr değil gelir olduğunu ve önemli giderler içerdiğini belirtirken; muhalefet gelirin düşük, bakım masraflarının yüksek gösterildiğini savunuyor. Bu hesap tartışmasının ayrıntılarına girmeyeceğim.

Benim asıl üzerinde durmak istediğim, milletin kaynaklarıyla kurulmuş ve düzenli gelir üreten altyapının otuz yıllık getirisinin, iktidarın bugünkü siyasi ihtiyaçları uğruna feda edilme ihtimalidir. Böyle bir tercihin bedeli, vazgeçilen gelirle sınırlı kalmaz; Türkiye’nin itibarına, hukuki yükümlülüklerine ve stratejik hareket serbestisine de yansır.

ÜLKE İTİBARININ KAYBEDİLMESİNİN AĞIR BEDELİ

Bir ülkenin itibarı; sözünün ağırlığını, taahhütlerine duyulan güveni ve zor zamanlarda bulabileceği desteği belirler. İtibarını yitiren devletin diplomasi masasında pazarlık gücü zayıflar, seçenekleri daralır; milli menfaatlerini korumanın ve gelişmelere yön vermenin bedeli ağırlaşır. Uzun yılların tutarlı politikalarıyla kazanılan güven, öngörüsüz kararlarla kısa sürede aşınabilir; yeniden kazanılması ise nesillerin emeğini gerektirebilir.

Devlet hizmetinde ve diplomasi masalarında geçen uzun yıllar bana şunu öğretti: Bir devletin dış dünyadaki ağırlığı, kendi geleceğine sahip çıkabilmesine, müzakereyi kendi şartları ve takvimi içinde yürütebilmesine ve menfaatine aykırı bir teklifi reddedebilmesine bağlıdır. Bir yönetim, iktidarını sürdürmek ve seçim kazanmak uğruna kaynak bulmayı devlet sorumluluğunun önüne koyarsa, yalnızca kendi siyasi çaresizliğini ilan etmekle kalmaz; karşısındakilere de bu zaafı kullanabilecekleri mesajını verir.

Kamu varlıklarının ekonomik değerlerinin haraç mezat elden çıkarılması durumunda, bu tablo ülkenin ekonomik çöküntüye sürüklendiğinin dış dünyaya ilanına dönüşür. Düzenli gelir sağlayan köprü ve otoyolların otuz yıllık geleceğini bugünün bütçe açığına veya seçim ekonomisine feda etme ihtimali, Türkiye’yi kendi birikimini koruyamayacak kadar sıkışmış bir ülke görüntüsüne mahkum eder. Türkiye’ye böyle bir görüntü katiyen yakışmaz. Bir hükümetin iktidarda kalma isteği, devletin kaynak ihtiyacıyla bir tutulamaz; Cumhuriyet’in birikimi, herhangi bir iktidarın siyasi geleceği uğruna tüketilemez.

Tarihimiz, bir yönetimin aldığı mali kararların bedelini sonraki kuşakların ödemek zorunda kaldığına acı biçimde tanıklık etmiştir. Osmanlı’nın borçlarını ödemek üzere belirli kamu gelirlerinin idaresi Düyun-u Umumiye’ye bırakılmış; Cumhuriyet, devraldığı borç payının tasfiyesini ancak 1954’te tamamlayabilmiştir. Bugünkü işletme hakkı devri elbette farklı bir işlemdir. Ancak tarihin verdiği ders açıktır: Bugünün mali sıkışıklığını gidermek adına yarının gelir kaynaklarını elden çıkarmak, gelecek nesillerin omuzlarına ağır bir yük bindirir.

GELECEĞİ BAĞLAYAN SÖZLEŞMELERİN TAŞIDIĞI RİSKLER

Köprü ve otoyolların geleceğini tartışırken, yakın geçmişte aynı konuda verilmiş bir kararı hatırlamak gerekir. 17 Aralık 2012’de, iki Boğaz köprüsünü ve otoyolları kapsayan 25 yıllık işletme hakkı devri ihalesinde en yüksek teklif, 5.7 milyar dolar olmuştu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptırdığı değerlemeler karşısında bu bedeli yetersiz bulmuş ve “Ben bunu verirsem vatana ihanet ederim, halkıma ihanet ederim” demişti. Bu değerlendirme doğrultusunda ihale, Şubat 2013’te Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından iptal edildi. Bu sözler, kamu varlığının değerini koruma sorumluluğunun ağırlığını ortaya koyuyordu.

O gün yirmi beş yıllık devir için gösterilen hassasiyeti, bugün otuz yıllık devir için de beklemek hakkımızdır. Dönemlerin ekonomik şartları ve ihale kapsamları değişebilir. Milletin menfaatini koruma ölçüsü, hükümetin kaynak ihtiyacına göre değişemez.

İhaleye katılmayı düşünen yabancı yatırımcıların, işlemin hukuki dayanağını ve ileride karşılaşabilecekleri itirazları dikkatle değerlendirmeleri beklenmelidir. Kamu adına kullanılan yetkinin amacına uygunluğu ve kamu yararının nasıl gözetildiği, işlemin hukuki denetiminde önem taşır. Tarafların üzerinde anlaştığı şartlar, bedelini taşıyacak toplumun ve gelecek kuşakların menfaatleri bakımından da hesap verilebilir olmalıdır.

İşlemin yol açabileceği siyasi tartışmalar, sonraki yönetimlerin konuyu yeniden ele almasına; işlemin veya sözleşmenin geçerliliğinin sorgulanmasına ve iptal istemine yol açabilir.

BOĞAZ KÖPRÜLERİ VE OTOYOLLAR: SITRATEJİK ÖNEM VE GELECEĞİ BAĞLAYAN KARARLAR

Türkiye’nin jeopolitik konumu, stratejik ulaşım altyapısına ilişkin kararların milli güvenliğin uzun vadeli gerekleriyle birlikte değerlendirilmesini zorunlu kılar. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan Türk Boğazları, ülkemizin güvenliği ve bölgesel dengeler bakımından hayati önem taşır. Montrö Sözleşmesi’nin Türkiye’nin güvenliğini gözeten geçiş rejimi ve bu rejimin korunmasına gösterdiğimiz titizlik, Boğazlar bölgesinin taşıdığı stratejik hassasiyetin ifadesidir.

Montrö’nün düzenlediği denizden geçiş rejiminden ayrı olarak, aynı bölgedeki kara ulaşım bağlantılarının güvenliği ve sürekliliği de milli savunma açısından titizlikle değerlendirilmelidir. Boğaz köprüleri ve ana otoyollar; milli savunmanın, askeri sevkiyatın, üretimin ve afet yönetiminin temel dayanakları arasındadır. Bu stratejik ulaşım damarları üzerinde otuz yıllık ekonomik ve hukuki yükümlülükler kurulurken, ülkenin savaşta, afette ve kriz anlarında duyacağı ihtiyaçlar öncelikle gözetilmelidir.

Bir güvenlik krizinde askeri sevkiyat, yol kullanımının bütünüyle yeniden düzenlenmesini zorunlu kılabilir. Büyük bir depremde ise belirli güzergahların ücretsiz tutulması, yardım araçlarına öncelik verilmesi ve bazı geçişlerin tahliyeye ayrılması gerekebilir. Böyle anlarda ulaşımın sürekliliği sağlanmalı ve devletin kararları gecikmeden uygulanmalıdır.

Kriz anında devletin müdahale yetkisi, askeri ve sivil geçiş öncelikleri ve bu kararların mali sonuçları nasıl güvence altına alınacaktır? Otuz yıl boyunca Türkiye’nin hangi güvenlik tehditleriyle, afetlerle ve ulaşım ihtiyaçlarıyla karşılaşacağını bugünden bilemeyiz. Devlet aklı, bu belirsizlik karşısında gelecekte ihtiyaç duyulacak karar serbestisini korumayı gerektirir. Türkiye’nin stratejik ulaşım altyapısını böylesine uzun vadeli yükümlülüklere bağlamayı, ülkenin güvenliği ve hareket kabiliyeti bakımından ağır bir hata olarak görüyorum. Bu konuda özellikle askeri makamlarımızın değerlendirmelerinin alınmasının ve ortaya koyacakları güvenlik gereklerinin titizlikle yerine getirilmesinin zaruri olduğu ortadadır.

HÜKÜMETLER GEÇİCİ, DEVLET KALICIDIR

Devlet adına alınan kararların asıl bedeli, çoğu zaman sonraki kuşakların önündeki seçenekler daraldığında ortaya çıkar. Bugün yararlı diye sunulan bir karar, yarın ülkenin aşmak için ağır bedeller ödeyeceği bir mecburiyete dönüşebilir.

Devletin kalıcı menfaatleri, hiçbir iktidarın siyasi geleceği için kaynak bulma arayışına tabi kılınamaz. Türkiye’nin itibarı, gelecek kuşakların gelirleri ve ülkenin stratejik hareket serbestisi aynı sorumluluğun parçalarıdır. Bir hükümet, kendisinden sonrakilere ülkeyi yönetme yetkisiyle birlikte, bu yetkiyi kullanabilecekleri kaynakları ve hareket alanını da bırakmakla yükümlüdür.

Bu nedenle, bağlayıcı uzun vadeli yükümlülükler doğmadan, iki Boğaz köprümüzü ve önemli otoyollarımızı kapsayan bu özelleştirme projesinden vazgeçilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Bugünün siyasi hesabı uğruna yarının Türkiye’sini gelirinden ve seçeneklerinden mahrum bırakmaya hakkımız yoktur.

Hükümetler geçicidir. Devlet kalıcıdır. Cumhuriyet’in birikimini korumak, onu yönetenlerin tarih karşısındaki sorumluluğudur.

Uğur Dündar Satış
Yazarlar
Diğer Yazıları
Büyük Marmara depreminden sonra dönemin başbakanı Ecevit'e yazdığım tarihi mektup!

Bugün yaklaşık 18 bin insanımızı kaybettiğimiz, 17 Ağustos 1999'daki Büyük Marmara Depreminin 27. yıldönümü.Kısaca belirteyim ki onca insanımız; doğanın değil, yıkıcı deprem kuşağının varlığının...
Vatandaşlık onurumuzu üç kuruşa satanlar bu kez yakayı ele verdiler!..

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde, sahte ekspertizle yabancılara usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu.Bakan, 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda, haksız...
Zaman, S-400'lerin alınmasına karşı çıkan bizi doğruladı!

S-400 hava savunma sistemleri alındığında tüm öngörülen doğru çıkan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, “RUSYA İLE YAPILAN ANLAŞMA AKILCI DEĞİL!..” demiş ve nedenlerini sıralayarak ülke yönetimini...
Bu dünyadan bir Ali İsmail Korkmaz geçti!..

18 Mart 1994, Antakya…Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü tüm yurtta coşkulu törenlerle kutlanırken, Ekinci Mahallesi, Ceylan Sokak'ta da bayram sevinci yaşanıyordu.Çünkü...
Türkiye hakkındaki fıkraları canlı yayında anlatan başbakanları da gördü

Gösterisinde güncel iç siyasetten psikolojiye, uyuşturucu operasyonlarından Antik Yunan'a, sporculardan TV yorumcularına kadar oldukça geniş bir yelpazede hiciv yapan Deniz Göktaş hakkında...
Silivri'deki duruşmalar ve Ekrem İmamoğlu'nun mektubu

Dün her gazetecinin mutlaka gitmesi gereken yerde, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer sanıkların yargılandıkları Silivri'deki mahkeme salonundaydım.Gittiğimde duruşmaya ara...
Müjdat Gezen'in başarısı ve MSM'ye teftiş tacizi

Yaklaşık iki aydır provalar ve sonrasında başlayan oyunlar nedeniyle Gırgıriye Müzikali kadrosuyla birlikteyim.Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'in yazıp yönetmekle yetişmediği, önemli bir rolü...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir hatırlatma: Türkiye İttifakı kriterleri ve ortak geleceğin temelini atmak...

Bugün size, 100 yaşında olmasına karşın, vatan sevgisiyle dopdolu yüreği genç bir insanın coşkusuyla çarpan ve pırıl pırıl bir hafızaya sahip emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ’ın mektubunu...
Film gibi operasyonla: Bir organ bağışı, dört hayata umut oldu...

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi, 12 saatte kadavradan 4 organ nakli gerçekleştirdi.Operasyonda kaza kurbanı talihsiz bir kadının organları dört kişiye...
Mehmet Haberal'dan dünyaya sert manifesto: Biz kurtarıyoruz siz öldürüyorsunuz

Dünya tıp camiasının saygın isimlerinden, Türkiye’de modern organ nakli sisteminin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Orta Doğu’da yaşanan sivil ölümleri karşısında sert bir dille konuştu. ABD ve...
Sayın savcılar alın size 20 milyar dolarlık belediye yolsuzluğu...

Hiç unutmuyorum.2004 yılı sonlarına doğru bir akşam ARENA ekibinden bir arkadaşım aradı.Çok heyecanlıydı. Öyle ki konuşurken kelimeleri yutuyor, “Muazzam bir dosyaya ulaştım abi. Bu öylesine büyük...
Uğur Mumcu ile Sedat Simavi Ödülünü Paylaştığımız Gece Yaptığı Tarihi Konuşma

Yeni bir kitap hazırlığı için arşivimde dolaşırken, 24 Ocak 1993’te, bombalı saldırıyla şehit edilen Türkiye’nin en büyük soruşturmacı gazetecisi Uğur Mumcu’nun bir konuşmasını buldum.Sağlığında...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro