Denetim eksikliği

YÖN/FİKRET BİLÂ

Bazı fon şirketlerinin borsada yaptıkları oyunlarla milyarlarca lira kaldırdıkları ortaya çıktı.

Bu şirketlerin işlemlerle 517 bin vatandaşımız mağdur edildiği ortaya çıktı. Fona yatırım yapan vatandaşlar zarar ettikleri anlaşıldı.

Çok geç de olsa devlet duruma el koydu.

Bu şirketlerin biri İş Bankası’na diğerleri Ziraat Bankası’na teslim edildi.

Şimdi mağdur edilen vatandaşların zararının nasıl ödeneceği üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu dolandırıcılığın önüne geçilebilir miydi?

Elbette geçilebilirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2025 yılının son aylarında “borsada bazı şirketlerin hissetlerini yapay şekilde şişirdiklerini biliyoruz, bununla ilgileneceğiz” diye özetlenebilecek açıklama yaptığı da kamuoyuna yansıdı.

Ancak aradan geçen 10 aylık sürede herhangi bir işlem yapılmadığı da da ortaya çıktı.

Anlaşılıyor ki bu fon şirketleri birileri tarafından korummuş.

Bu korumanın siyasi kişilerce yapıldığı haberleri de yayıldı.



Bu dolandırıcıların hangi siyasiler tarafından korunduğu da mutlaka ortaya çıkarılmalı.

Aslında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bu fon şirketlerinin yaptığı dolandırıcılığı saptadığı ancak gerekenin yapılmadığı gerçeği de açığa çıktı.

Dönemin MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın olayı saptadığı ve ilgili kurumlara gerekli yazıları yazdığı anlaşıldı.

Ancak ilgili kurumlar tarafından Başak’ın yazılarının gereğinin yapılmadığı da saptandı.

Buradan da anlaşılıyor ki bu dolandırıcı şirketler MASAK’a ve Sermaye Piyasası Kurulu’na( SPK) karşı korunmuş.

Bu şirketlerin denetlenmesi de SPK’nın yetkisinde.

Kurulun Denetleme Dairesi Başkanlığının görevleri şöyle sıralanıyor:

“- Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı fiilleri ve işlemlerinin denetim faaliyetlerini yürütmek.

- Yatırım kuruluşu, fon kurulu ve teminat sorumlularına sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle teslim edilen varlıkların suiistimal edilmesine ilişkin fiillerin denetimini yapmak.”

SPK’nın bu açık görevlerini yerine getirmesine nasıl engel olundu?

Siyasilerin SPK’ya bir müdahalesi oldu mu?

Bu soruların yanıtları büyük önem taşıyor.

SPK ve MASAK bağımsız kuruluşlardır.

Bu kuruluşların denetleme görevini yerine getirmeleri anayasadan ve yasalardan gelen yetkilere dayanıyor.

Kaçırılan paranın izi mutlaka sürülmeli ve gerçek ortaya çıkarılmalıdır.

Vatandaşın zararı da öncelikle bu dolandırıcılığı yapan şirketlerden karşılanmalı ve sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır.