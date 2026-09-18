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Fikret Bila
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Çocuk işçiler

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri çocuk işçilerdir.

İktidarların ilgilenmediği bir sorundur çocuk işçiler ve çocuk işçi ölümleri.

Çocuk işçilerin büyük çoğunluğu 15-17 yaş arasında.

14 yaş ve daha küçük yaşlarda da çalışan çocuklar var.

Çocuk işçiler, okulda olmaları gereken yaşta, ailelerinin geçimine yardımcı olmak için çok zor koşullarda çalışırlar.

Büyük çoğunluğu çok uzun saatler çalışmalarına karşın kayıt dışı çalıştırılırlar ve asgari ücretin altında ücret alırlar.

En büyük sömürü alanlarının başında gelir çocuk işçiler.

Resmi kayıtlara göre son 13 yılda Türkiye’de 862 çocuk işçi iş kazasında yaşamını yitirdi.

Her yıl çocuk işçi ölümleri artıyor.

2024 yılında 71 çocuk işçi ölürken 2025 yılında 94 çocuk iş kazasında hayatını kaybetti.

2026 yılının ilk altı ayında ise 63 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, okulların açıldığı gün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne giderek “çocuk işçiliğe son” pankartları arasında bu sorunu yüksek sesle yeniden dile getirdi.

Çocuk işçiliğine son verilmesini istedi.

Çerkezoğlu, DİSK-AR Çocuk İşçiliği Raporu’nu da açıkladı.

Raporda şu bilgiler yer alıyor:


-Türkiye'de her üç çocuktan biri yoksul.

- Çalışan çocukların yüzde 59,2’si hane halkı ekonomisine katkı için çalışıyor.

- 14-17 yaş grubunda okullaşma son eğitim yılında yüzde 8,1 puan geriledi.

- Çocuk işçiliği 13 yılda yalnızca yüzde 1,1 puan geriledi.

- Türkiye'de her 100 çocuktan en az 15'i çalışıyor.

- Çalışan çocukların yüzde 70'i aynı zamanda ev işlerinde de çalışıyor.

- 15-17 yaş arası çocuk istihdamı son beş yılda yüzde 70 arttı.

- MESEM'e kayıtlı öğrenci sayısı 10 yılda 5,3 kat arttı, yarım milyonu aştı.

- 2025-2026'da 392 bin 887 çocuk MESEM'de kayıtlı.

- 9 yılda en az 93 bin 517 çocuk iş kazası geçirdi.

- 9 yılda en az 646 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.


Türkiye adına utanç duyulacak bir tablo.

Türkiye bu utançtan kurtulmalı, çocuk işçiliği kaldırılmalıdır.

Bunu yapmak, anayasasında “sosyal devlet” yazan Türkiye’de bu sorunu çözmek de devletin görevidir.

“Sosyal devlet” demek yoksul ailelere düzenli sosyal yardım yapılması demektir.

Devlet, yoksul ailelerin geçimlerini, çocuklarını çalıştırmak zorunda kalmayacakları bir düzeyde sağlamalıdır.

Aksi halde çocuk işçi sömürüsü ve çocuk işçi ölümlerine ilişkin haberler gelmeye devam edecektir.

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