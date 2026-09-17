Eğitimde yaşanan önemli temel sorunlar nelerdir?

“Okullar arasındaki kaynak eşitsizlikleri göz ardı edilmemelidir. Özellikle altyapı eksiklikleri tamamlanmalıdır. Tüm çocuklar, nitelikli kamusal eğitime ulaşabilmelidir.”

Prof. Dr. Ali Yılmaz ile eğitim sorunlarımız üzerine konuştuk.

Eğitimin amacı nedir?

Eğitimin amacı nedir? Deliliğe Övgü’ nün yazarı Roterdamlı Erasmus (1469- 1536) ‘Doğumla değil, eğitimle insan olunur’ diyor. ‘Eğitim, bir özgürleşme, insanlaşma ve uygarlaşma sürecidir. Bu süreçte, insan aklı ve duyarlılığı belirleyicidir’ (Arıkan, 2015). ''Demokrasi de bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilse bile oligarşiye dönüşebilir. Oligarşide demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar'' (M.Ö. 427 'de doğan ve M.Ö. 347 de ölen Platon'un tarifini verdiği demokrasi ilkesi).

Eğitim, en geniş anlamıyla, bilgi, beceri, insani değerler ve alışkanlıkların sistemli bir şekilde öğrenilmesi sürecidir. Bu çerçevede öğrenmeyi öğrenmek ön plandadır. Eğitimin birey için, toplum ve iş yaşamında belirleyici bir işlevi vardır. Çocukların ve gençlerin gelişmesine, zihinsel kapasitelerini keşfetmek, kendi kendine öğrenmenin yol ve yöntemlerini öğrenmek değerlidir. Ayrıca, eğitimde araştırma yapmaya özendirme, merak edilen ayrıntıları, soyut ve somut kavramları ilişkilendirme, dikkatli dinleme becerilerini geliştirme, sorumluluk alma önemlidir.

Zihinsel kapasite genel olarak kalıtsaldır. Ama eğitimle bu kapasite geliştirilebilir. Bunun için aynı düzeydeki çocukların arasında iyi iletişim ve değerlendirme ortamlarının sağlanması gerekmektedir. Çocuklar aynı düzeyde olmasa bile yaşıtı diğer akranlarıyla spor, folklor ve müzik gibi alanlarda birlikte olmaları sosyalleşmelerini kolaylaştırır. Çocuğun sevildiğini kendisine hissettirilmelidir. Bu çocuğun temel ihtiyaçlarından biridir.

Okul ise, en önemli öğrenme alanı olup, toplumsal barışın ve birlikte yaşamanın oluşumunda belirleyicidir. Özdenetim, öğrenmeyi öğrenme ve doğayı anlama becerileri genel olarak 5-12 yaş döneminde kolaylıkla kazanılabilir (Şekil 1; Hancı, 2020). Üniversite ise, ilk ve orta öğretimin tersine bir gencin kişiliğini kazandığı, özgürleştiği ve kendini fark ettiği bir kültürel ortamdır. İyi bir kültürel ortamda, gençlerin kendini kanıtlama koşulları vardır. Bu yer ise üniversitedir.

Şekil 1. Eğitim, özgürleşme, insanlaşma ve uygarlaşma süreci olup, çocuk ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmasını amaçlar (Hancı, 2020’den).

Üniversiteler, özü itibarıyla, kamu yararı için bilgi üreten, paylaşan evrensel özerk yapılardır. Çünkü bu kurumlar kamudan beslenmektedir. Amaç, gençlerin, gelecek kaygılarını da giderebilecek kapasitede, sorgulayan, özgür ve eleştiriye açık bir ortamda yetişmesidir.

Cumhuriyetin kurucuları, eğitimin önemini biliyorlardı. Anadolu’nun köylerinden seçilerek gelen çocuklar (Şekil 2), ilkin yoksulluğun diliyle anlaştılar, köy enstitüsü kültürüyle topraktan insana uzanan kendi dillerini yarattılar.

Şekil 2. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, öğrencilerle. https://www.milliyet.com.tr/gundem/olumsuz-kurumlar-koy-enstituleri-2649343; 12 Şubat, 2020, saat 21.25).

Sonuç olarak, eğitimin, yaşamın her alanında toplumları ve bireyleri derinden etkilediği ve yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılabileceği en önemli etkinlik olduğu kabul edilmelidir.

Mevcut eğitim sistemini nasıl tanımlayabiliriz?

Aslında, Türkiye’nin de onaylayıp iç yasa niteliği kazandırdığı, uluslararası bildirge ve sözleşmelerde eğitim, evrensel bir tanıma uygun biçimde İnsan kişiliğinin tam geliştirilmesi” olarak tanımlanmıştır. Bizim Milli Eğitim Temel Kanunu da milli eğitimin temel amaçlarını, 1. İyi insan yetiştirmek, 2. İyi yurttaş yetiştirmek, 3. İyi meslek insanı yetiştirmek olarak belirlemiştir.

Mevcut eğitim sisteminde özellikle orta öğretimde değerler eğitimi öngörülmektedir. Yani, eğitim, ders programlarına entegre edilen 10 kök değer (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) üzerinden yürütülmekte ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan güncel "Millî Kültür ve Değerler Edinimi Bağlamında Geleceğe Bakış Raporu" (2026) ve "Değerler Eğitimi İzleme Raporu" ile resmi olarak izlenmektedir (https://ttkb.meb.gov.tr/www/milli-kultur-ve-degerler-edinimi-baglaminda-gelecege-bakis-raporu-yayimlandi/icerik/848/tr). Tanım güzel, amaç daha güzel. Ama önemli olan tanımlardan çok yapılan uygulamalardır.

Uygulamada, Milli Eğitim, günümüzde bizzat yapması gereken görevleri, çeşitli dernek ve vakıflara yönlendirerek, söz konusu yapılara devasa kaynaklar aktarmaktadır. Bu dernek ve vakıfların kendi ideolojik tercihleri olabilir. Bu tercihlerin de toplumun ortak değerlerini ve ortak yaşamı tehdit etme riski vardır. Çünkü, ideolojik tercihlerin toplumda ayrışma riski yaratması kaçınılmazdır. Dolayısıyla ortaya çıkan ayrışma, tam da emperyalist odakların aparatlarına dönüşebilir.

Son yıllarda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çabası ile Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve üniversitelerdeki İlahiyat fakültelerinin yanı sıra, bir de Diyanet İşleri’ne bağlı Diyanet Akademisi kuruldu. Demek ki, mevcut yönetim bin bir emekle bizzat açtığı fakülteleri de yeterli bulamıyor (Altunya (2026).

Bu bağlamda, dinlerin toplum açısından önemi konusuna değinmekte yarar görüyorum. Dinlerin, özellikle tek tanrılı dinlerin insanlığın ortak birikimi olan güzel ahlakı öncelediği bilinmektedir. Dolayısıyla tek tanrılı dinlerin toplumların evcilleşmesindeki yeri önemlidir. Daha sonra dinlerin mezheplere bölünmesi, mezheplerin de İslam dininde olduğu gibi cemaatlere ve tarikatlara bölünmesi, dinlerin insanlığa olan olumlu katkısını gölgelemiştir. Düşünebiliyor musunuz tetiği çeken de mermiyi alnından yiyen de ‘Allahu-ekber’ diyorsa, dinin olumlu işlevinden söz edilebilir mi? Tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Söz konusu bu derin ayrışmalar, emperyalist odakların kendi çıkarları uğruna kullanabileceği aparatların oluşumuna yol açabilir.

Öte yandan, raporda sevgi, saygı, adalet, sorumluluk ve alçak gönüllülük gibi temel değerler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde vurgulanan "yetkin ve erdemli insan" anlayışı çerçevesinde ele alınmakta ve bu değerlerin günlük yaşama yansımasını destekleyecek rehberlik yaklaşımlarına ve farklı yaş gruplarına yönelik uygulamaya dönük önerilere de yer verilmektedir. Yani, bakış açısına bir diyecek yok.

Ne var ki, bir yönetimin erdemi (fazilet derecesi), topluma sağladığı mutlulukla ölçülür. Ve büyük sorunları, ancak özgür zihinler çözer. Özgürlüğe kavuşmamış, özgürlüğün mutluluğunu tatmamış bir zihin, başka insanları özgürleştiremez.

Üniversiteler ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı, bir rektörü atama konusunda tam yetkilidir. Ancak, cumhurbaşkanını seçebilen halkın en eğitimli kesimini temsil eden üniversite öğretim elemanlarının kendi rektörünü seçme özgürlüğü ne yazık ki yoktur. Bunun da demokratik bir anlayışla herhangi bir ilişkisinin olmadığı inancındayım.

Eğitimde yaşanan önemli temel sorunlar nelerdir?

Öncelikle şu hususu vurgulamakta yarar vardır. Son 25 yılda ilk ve orta öğretim ders programları, 4 kez kapsamlı olarak, kısmen ise yaklaşık 20 kez değişime uğramıştır. Böylesi eğitim-öğretim programları ile geleceğe yönelik bir planlama yapmak bir hayli güçtür. Ayrıca her kapsamlı değişimde milyarlarca para ödenerek bastırılan ve öğrencilere ücretsiz dağıtılan kitapların ne olduğu belirsizliğini korumaktadır.

Eğitimin en önemli sorunu piyasalaşmış olmasıdır. Sorunlar, okul öncesinde, daha kreş aşamasında başlamaktadır. Kreş, öncelikle her çocuk için kolaylıkla erişilebilir bir kamu olanağı olabilir. Eğitime erişim olanakları ise bambaşka bir sorundur. İlkokul öncesi eğitimden itibaren çocukların beynine işlenen ayrıştırıcı bilgilerle büyüyen bir nesilden sorgulayan, hesap soran bir neslin yetişme şansı yoktur.

Bu bağlamda toplumsal muhalefet güçleri de günümüzde yaşanan piyasa diktatörlüğünün ve ona eşlik eden ayrışmanın kapsamının bilinciyle hareket ederek, kuşatıcı saldırı karşısında daha güçlü bir karşı çıkışın yollarını aramalıdır (Yıldız, 2019).

Sadece ilk ve orta öğretimde değil, piyasa koşulları üniversiteleri de iki temel işleve doğru hızla yönlendirmektedir. Bunlardan birincisi; piyasa için bilim üretilmesi, yani bilimin piyasalaşmasıdır. Sermayenin üniversitelerden beklediği ikinci işlev ise ihtiyaç duyulan işgücünün eğitilmesi, diğer bir ifade ile üniversite eğitiminin istihdam için yapılmasıdır.

Öte yandan, eğitim etkinlikleri, yerel yönetimlerin (özellikle belediyelerin) de kendi binaları ve kadroları ile sunduğu kamusal bir hizmet biçiminde düzenlenebilir. Oysa eğitim etkinlikleri dolayısıyla, bir yandan kimi dernek ve vakıflara maddi kaynaklar aktarılırken, diğer yandan da söz konusu etkinlikler piyasa mantığıyla yönlendirilmektedir. Böyle bir ortamda eğitim etkinliklerinin amacından sapması ve kimi ideolojik örgütlenmeler için birer araç olarak kullanılması mümkündür. Yani, eğitimle ilgisi olmayan kişiler ve oluşumlar okullara sızabilir, çocuklarımıza değerler eğitimi adı altında kimi dogmaları yansıtabilir. Yeterli pedagojik eğitim almamış kişilerin eğitime ve çocuklarımızın yaşamına yön vermeleri en büyük tehdittir.

Örneğin, Adana'nın Aladağ ilçesindeki ortaokul öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci, 1 görevli hayatını kaybederken 22 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi (Şekil 3). Bu sorunların temelinde, yıllardır uygulanmakta olan politikaların yattığı ile öncelikle yüzleşmek gerekmektedir.

Şekil 3. Adana'nın Aladağ ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangından bir görüntü

(https://www.aksam.com.tr/guncel/adana-aladag-yurt-yangin-en-son-haberler-olen-ogrencilerin-sayisi-kac-isimleri/haber-571798; 12 Şubat 2020, saat 2146).

Örneğin, kimi zaman doğa kaynaklı afetler, kader diye geçiştirilmektedir. Oysa konutlarda yer seçimi ilkeleri bellidir ve afetlere dayanıklı konutların inşası mümkündür.

Devletin eğitim alanındaki sorumluluğu giderek ailelere, hayırseverlere, vakıflara ve özel sektöre devredilmektedir. Birçok okul temel ihtiyaçlarını velilerden topladığı bağışlarla karşılamaya çalışırken, kamusal finansman giderek yetersiz hale gelmektedir. Eğitim hakkı anayasal bir güvence olmaktan çıkarak ekonomik koşullara bağlı bir ayrıcalığa dönüşmektedir. Bu dönüşümün en ağır yükünü ise öğretmenler ve çocuklar taşımaktadır.

Günümüzde beslenme konusunda, öğün atlayan çocukların varlığı kaygı vericidir. Kırtasiye alışverişi aile bütçesini zorlamaktadır. Söz konusu eşitsizlikler çocukların sağlığını da derinden etkilemektedir. 1. Dünya Savaşı’ndan çıkmış, 2. Dünya savaşının eşiğinde olan bir ortamda Köy Enstitüleri’nin çıplak ayakla gelen çocuklarına o dönemde yaşanan yokluğa rağmen ayakkabı ve sabunla yıkama olanağı sağlanabilmiştir (Kocabaş, 2026).

Türkiye eğitim sisteminin en önemli sorunlarında biri de aynı anda hem öğretmen açığının olması hem de norm fazlası öğretmenlerin varlığıdır. Bir yanda bazı alanlarda öğretmen ihtiyacı varken, diğer tarafta planlama hataları dolayısıyla çok sayıda öğretmen “norm fazlası” varlığı dikkat çekicidir. Bu görünüm, eğitimin uzun vadeli planlamasındaki politikalarının yetersizliğini açıkça göstermektedir. Son yıllarda öğretmen yetiştirme sisteminde yapılan değişiklikler, üniversitelerin, eğitim fakültelerinin rolünü de tartışmalı hâle getirmiştir. Ayrıca eğitim sistemimizin, henüz dijitalleşmedeki dönüşüme de yeterli düzeyde hazırlıklı olmadığını düşünüyorum.

Öte yandan üniversitelerde genel eğitim alanındaki gerileme de dikkat çekicidir. Örneğin, ODTÜ'nün, 85'inci sıradan 801'e, Boğaziçi'nin, 139'dan 601'e, İTÜ'nün, 165'ten 801 ile 1000 arasına düşmesine yol açmıştır.

Eğitimde mevcut sınav sistemini nasıl buluyorsunuz?

Türkiye'deki mevcut eğitim ve merkezi sınav sistemi; ortaokul geçişi için LGS (Liselere Giriş Sistemi), yükseköğretim için ise TYT ve AYT oturumlarından oluşan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yapısına dayanır. Millî Eğitim Bakanlığı müfredatta beceri ve bağlam temelli soru tarzlarına geçiş yapsa da genel sınav formatı ve oturum yapısı temel hatlarıyla devam etmektedir.

Mevcut sınav sisteminin, öğrencide düşünmeyi ıskalayan, ağırlıklı olarak teste ve ezbere dayalı olduğu açıkça görülmektedir. Öğrencilerin üzerindeki psikolojik baskı, fırsat eşitsizliği ve okul eğitimini ikinci plana atan, sadece teste yönelik olması nedeniyle eleştirilmektedir. Bu durumun, eğitimin niteliğini düşürdüğü ve öğrencileri yarış atına dönüştürdüğü açıkça görülmektedir.

Yazılı sınavda başarılı adayların, sözlü sınav (mülakat) süreçleriyle elenmesi ayrı bir tartışma konusudur. Sözlü sınav evresi, yeterlilik (liyakat) ilkesine yönelik ciddi bir güvensizliğe yol açmaktadır. Öte yandan, sınavların güvenliği de tartışmalıdır. Örneğin sınav sorularının çalındığı ve kimilerine servis edildiği açıkça basında yer almaktadır. Ayrıca, 300 ya da 700 öğrencinin birinci olduğu bir sınavda, on binlerce öğrencinin sıfır çekmesi açıklanabilir bir durum değildir. Sonuç olarak mevcut sınav sisteminin kapsamlı olarak gözden geçirilmesi gerektiği açıktır.

Öğretmenlerin özlük sorunları ve atanma sorunları hakkında görüşlerinizi açıklar mısınız?

Aynı işi yapan öğretmenler farklı hukuki ve ekonomik koşullarda çalışmaktadır: ■ Kadrolu öğretmen (Başöğretmen, Uzman Öğretmen, Öğretmen), ■ Sözleşmeli öğretmen ■ Ücretli öğretmen. Bu tablo, yalnızca idari bir çeşitlilik değildir; mesleğin bütünlüğünü parçalayan yapısal bir sorundur (Özbay, 2026).

Günümüzde, sözleşmeli, ücretli ve kadrolu öğretmenlerimiz birlikte hizmet vermektedir. Bu çerçevede Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Anadolu Çocuk Kulübü için öğretmen alım ihalesi yapıldığı bildirilmektedir. Bu ayrıştırıcı ve öğretmeni küçümseyen bakış açısı ile öğretmenlerin özlük sorunlarını çözme olanağı var mı?

Öğretmenlerin çoğunluğunun sözleşmeli öğretmen olmaktan memnun olmadıkları görülmektedir. Bu memnuniyetsizliğin nedeni, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler arasındaki ücret (hak) eşitsizliğidir. Bu farkların öğretmenlerin mesleki sorumluluğu üzerinde olumsuz etkileri vardır (https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/article/1398071?issue_id=86021).

Orta öğretim kendi içinde Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Anadolu ve Fen Liseleri, Proje Okulları, Özel okullar gibi bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Özel okullarda, açlık sınırında yaşayan öğretmenlerin iş güvencesi de yoktur. Özel okulların yöneticileri için ucuz iş gücünün sağlanması daha çok önemsenmektedir. Öğrencilerin maddi ve manevi mağduriyeti, staj adı altında çalıştırılan çocuk işçilerin varlığı önemli sorunlardır. Oysa, geçmişte öğretmen güvenceli ve saygın bir kamu emekçisi idi.

Öz olarak eğitim nasıl olmalıdır?

2026–2027 eğitim-öğretim yılı, ülkemiz açısından önemlidir. Çünkü bu dönem, eğitim sisteminin hangi yöne doğru evrileceğini belirlemektedir. Eğer eğitimde laik, demokratik ve bilimsel yaklaşım göz ardı edilirse, mevcut sorunlar giderek daha da büyüyecektir. Dolayısıyla, Türkiye’yi Bekleyen Yapısal Tehditler (Özbay, 2026), söz konusu eğitim öğretim yılını bir “geçiş yılı” olmaktan çıkarıp bir “kırılma yılı” haline getirme olasılığını taşımaktadır.

Peki çözüm nedir? Çözüm laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin egemen olduğu ortamın yaratılmasıdır. Geçmişte yaşanmış deneyimler ne olursa olsun, laiklik, dinin de güvencesi olarak kabul edilmelidir. Yetkin ve erdemli insan böyle bir ortamda yetişebilir. Bakanlık, değerlerin yönetimini bizzat üstlenmelidir. Bu sorumluluğu çeşitli vakıflara ve derneklere bazı sözleşmelerle devir etmemelidir. Çünkü, dernek ve vakıfların da kendilerine özgü ideolojik tercihleri olabilir. Böylesi tercihler de ancak toplumu ayrıştırır. Oysa, söz konusu değerlerin yönetimi, doğrudan kamusal bir görevdir. Dolayısıyla devletin kendi görevini yine kendisinin yapması elzemdir. Devletin vakıf ve derneklere aktardığı gelirlerle, söz konusu kamusal işlevleri yine kendisi çok daha ucuza yapabilir.

Ekonomide, sağlıkta, bilim ve teknolojide, tarımda ve diğer alanlarda yaşanan sorunlar elbette küçümsenemez. Ancak bu alanlarda yaşanan sorunlar da iyi bir eğitimle aşılabilir. Dolayısıyla, eğitim tümüyle herkese eşit ve ücretsiz bir kamu hizmeti olarak sunulmalıdır. Eğitim, her insanın doğal hakkı olarak kabul edilmelidir. Böylesi bir eğitim, aynı zamanda fırsat eşitliğinin temelini oluşturur. Öğretmen yetiştirmede parasız-yatılı öğrenciliğin ve laik-demokratik eğitimin önemi yadsınamaz. Bu ilkeler birlikteliğimizi ve mutluluğumuzu güçlendiren hususlardır. Günümüzdeki mücadele, tümüyle kamusal eğitimi yeniden inşa etme, çocukların eşit geleceğini güvence altına alma mücadelesidir. Ülkenin kaynakları, yeterli düzeydedir. Tekrar hatırlatmakta yarar vardır. Gazetecilerden biri Finlandiya Milli Eğitim Bakanı’na sorar; ‘‘Neden ülkenizde özel okul yok?’’ Bakan yanıtlar; ‘‘Eğitim ticaret işi değildir’’.

Emeğin küçümsendiği, değer yargılarının aşındığı, yeterliliğin (liyakatın) göz ardı edildiği, eğitimin bir kamu hizmeti olarak sunulmadığı, mutluluğun tüm sistemi kapsamadığı bir sistem sürdürülemez. Eğitim hiçbir zaman piyasa koşullarına terk edilmemeli. İyi bir eğitim hakkı, insan haklarının önceliği olup tüm insani çözümler de bu hakkın sağlıklı bir şekilde uygulanmasından geçer.

Dünyada eğitim alanında köklü bir değişim yaşanmaktadır. Köy enstitüleri deneyiminden elbette yararlanılabilir. Ancak, geçmişte popüler olan birçok alan günümüzde önemini yitirmiş bulunuyor. Örneğin, bilim ve teknolojide gelişen dev adımlar, Yapay Zekâ (YZ) uygulamaları gözden geçirilmeli ve yeni yapı günümüzün gerçeklerine göre inşa edilmelidir.

Ayrıca, okullar arasındaki kaynak eşitsizlikleri göz ardı edilmemelidir. Özellikle altyapı eksiklikleri tamamlanmalıdır. Tüm çocuklar, nitelikli kamusal eğitime ulaşabilmelidir. Okullar öğrenme alanları olduğu gibi çocukların güvenli yaşam alanları olarak planlanmalıdır. Bu kapsamda beceri temelli, kişiselleştirilmiş öğrenmeye dair rehberlik hizmetleri ve sosyal destek çalışmaları daha da geliştirilmelidir.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...