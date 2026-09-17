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Bahadır Özgür

Fon balonu patladı! Enkazı devlet temizliyor

Türkiye’nin bir haftadır gündemine damga vuran ‘fon balonu’nun yarattığı enkaz, devlet eliyle temizleniyor.

Bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, temerrüde düşen ve dün borsayı dibe çeken fonlarla ilgili kararları açıkladı.

Bu kararların ‘Türkçesi’ şu: Hisseleri şişirerek yüzbinlerce yatırımcı çeken, milyarlarca liralık büyüklüğe ulaşan fonların yarattığı enkaz devlet eliyle temizleniyor.

Peki ne yapılıyor?

* Öncelikle bombanın pimini çeken Pusula Holding’in iştiraki olan Katılımevim ve Birevim’i, Emlak Katılım Bankası satın alıyor.

Katılımevim’in yılın ilk 6 ayına göre 130 bine yakın üyesi ve 151 milyar liralık sözleşmesi bulunuyor.

* Varlık Fonu devreye girerek, Ziraat Portföy eliyle dün dibe vuran BİST 30’daki hisseler toplanıyor.

* Son olarak da SPK Kanunu’nun 96. Maddesine dayanılarak Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonları, kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye edilecek.

Tasfiye edilecek fon sayısı 130’u buluyor!

Bu kararlar ile son yıllarda ‘yerli ve milli finans sistemi’ idealinin baş aktörü olduğunu ileri süren ‘Tera efsanesi’ de son bulmuş oluyor.

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Ne var ki, olan yine kamuya, doğal olarak da hepimize oldu. Fonlardaki bu tezgaha aylarca göz yumuldu. İlgili kurumlar zamanında harekete geçmedi. Milyarlarca dolarlık servetler birikti ve o paralar çoktan çıkıp gitti. Geriye yüzbinlerce küçük yatırımcı kaldı.

Sonuçta meşhur söz yine hükmünü icra ediyor: Kar patrona, zarar kamuya!

Borsa İstanbul Operasyon Mehmet Şimşek
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