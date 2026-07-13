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Bahadır Özgür

AHBAP raporunda sürpriz isim! Silah ihracatı rekortmeni de milyonlar göndermiş

Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği’ne dair operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. MASAK raporuna göre belli isimler üzerinden milyonlarca liralık bir para trafiği söz konusu.

Savcılık şüpheli bulduğu bu para trafiğini inceliyor şimdi.

MASAK raporunda şüpheli para transferlerine sahip isimlerden birisi de Emrah Gödeliner. Gözaltına alınan AHBAP İdari ve Mali İşler Müdürü Gödeliner’in hesap hareketlerinin incelendiği MASAK raporuna göre, özellikle 2020 yılından sonra şüphelinin mali profiline aykırı bir hareketlilik dikkat çekiyor.

İki gündür en fazla tartışılan konu ise Avukat Ece Güner’in 70 milyon liradan fazla bir parayı Haluk Levent’le ilişkili hesaplara transfer etmesi. Güner’in 8 ayrı işlemle Gödeniler’e 47 milyon 904 bin 976 lira gönderdiği görülüyor. “Parayı Haluk Levent’e borç verdim. Zar zor 1 yılda alabildim” açıklamasını yapan Güner de gözaltına alındı. Aynı şekilde Gödeniler de 13 ayrı işlemle toplam 63 milyon 980 bin 950 lirayı Avukat Ece Güner’e transfer etmiş.

Ancak raporda MASAK’ın şüpheli bulduğu işlemler bununla sınırlı değil. MASAK’ın dökümünü yaptığı para hareketleri şöyle:

- 141 işlemde toplam 127 milyon 256 bin 711 lira nakit yatırma

- 216 işlemde toplam 5 milyon 825 bin 663 lira nakit çekme

- 1205 işlemde toplam 620 milyon 762 bin 52 lira havale/EFT alma

- 5327 işlemde toplam 841 milyon 271 bin 975 lira havale/EFT gönderme

- 22 işlemde toplam 26 milyon 292 bin 215 lira swift alma

- 76 işlemde 60 milyon 859 bin 898 lira swift gönderme

MASAK’ın hesaplarını şüpheli bulup incelediği Gödeliner’in en fazla tutarda havale/EFT aldığı ilk 10 kişi arasında sürpriz bir isim de bulunuyor.

İlk sırada AHBAP çalışanı gözaltındaki Zafer Yay var. 307 işlemde 136 milyon 511 bin 290 lira göndermiş. İkinci sırada ise Avukat Ece Güner. Sonraki isim Müge Sözen. O da AHBAP çalışanı.

Sürpriz isim ise İsmail Terlemez…

AHBAP raporunda sürpriz isim! Silah ihracatı rekortmeni de milyonlar göndermiş - Resim : 1

En son adı, İBB davasından tutuklu olan Fatih Keleş’le ilgili ortaya atılan bir suikast iddiasında yer almıştı. Aziz İhsan Aktaş’ın öldürülmesi için Selahattin Yıldız’ın başını çektiği bir suç örgütü ile anlaşıldığı ileri sürülmüş, buna dair bir operasyon yapılmıştı. O soruşturmada savcılığın takipsizlik kararı verdiği kişilerden biri de Terlemez’di.

Emekli bir yüzbaşı olan Terlemez’in Çorum’da kurduğu ARCA Savunma şirketi şu anda Türkiye’nin ihracat lideri. Özellikle top mermisinde dünyada en hızlı büyüyen şirketlerden birisi. ARCA Savunma, 3 milyar doları bulan ihracatı ile yıllardır ilk sırada olan SİHA üreticisi Baykar’ı geride bırakarak 2025 yılında ilk sıraya çıktı.

MASAK raporuna göre Terlemez de Gödeliner’e şahsı adına 4 farklı işlemde 46 milyon 33 bin 600 lira havale yapmış. Şirketi ARCA Savunma adına ise 2 işlemde toplam 23 milyon 482 bin 200 lira gönderilmiş. Yani AHBAP’ın şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan İdari ve Mali İşler Müdürü’ne toplamda 70 milyon lirayı bulan tutar ile en fazla para gönderenlerden birisi Terlemez.

Bu paranın bağış olup olmadığını savcılık araştıracaktır elbette. Savcılık muhtemelen Türkiye’nin şu anda en fazla ihracat yapan silah şirketimin sahibi Terlemez’e de paranın neden gönderildiğini, niçin dernek hesabına değil de şahıs hesabına havale/EFT yapıldığını, tıpkı Ece Güner’e sorduğu gibi soracaktır.

Haluk Levent Soruşturma
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