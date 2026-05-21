Bir itirafçı daha ifşa etti! ‘Sır avukatın’ sırları bir bir dökülüyor

Silivri’de görülen İBB davasında, etkin pişmanlıktan yararlanan ve duruşmalarda ifadelerini değiştiren veya kendisine baskı yapıldığını söyleyen sanıkların ortak bir yönü var: Hepsinin ifadesine Avukat Selcen Akar’ın eli değmiş!

Bugünkü duruşmada da etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren BFK Partners’in sahibi Şeyhmus Sarıboğa yine aynı avukatı işaret etti. Sarıboğa, ifadesini Avukat Selcen Akar’ın yönlendirmesiyle verdiğini, “Başkaları hakkında bilgi vermezsen tutuklanırsın” dediğini anlattı.

Sarıboğa’nın savunmasındaki şu bölüm önemli:

“Tutuklandıktan iki ya da üç gün sonra gece yarısı Avukat Sercan cezaevine ziyaretime geldi. O gün başka birini ‘itirafçı’ yaparak tahliye ettirdiğini, onu karşılamak için cezaevine geldiğini söyledi. Bana da etkin pişmanlık ifadesi vermemi, Murat Kapki ile ilgili beyanda bulunmamı, ‘Akın ve Cahid savcıyı tanıyorum, seni de tahliye ettiririm’ dedi. Ben ise ‘Ortada bir suç yokken neyi itiraf edeceğim, kime iftira atacağım’ diyerek tepki gösterdim. Tartıştık ve kendisini kovdum. Zaten Selcan gelmeden önce kardeşimi ve eşimi aramıştım. ‘Eğer Selcan sizi arar, para veya anlaşma isterse inanmayın’ demiştim. Bunlar cezaevinin telefon kayıtlarında vardır. Kapalı görüş kayıtlarında da mevcuttur."

Peki kim bu Akar?

HERKESE ELİ DEĞİMİŞ

Henüz duruşmalar başlamadan önce, 22 Kasım 2025 günü, halktv.com.tr’de yayınlanan “İddianamedeki sır avukat” başlıklı yazıda, Avukat Akar’a özellikle dikkat çekmiştim.

Zira, etkin pişmanlıktan yararlanan bazı isimler gözaltındayken bu avukatın geldiğini, tanımadıklarını, ifadelerini organize ettiğini, baskı kurduğunu anlatmışlardı.

Mesela; Berat Kapki, 23 Haziran 2025’deki etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta verdiği ifadesinde, “Bana ‘kendisinin Feyza Kapki ve Serkan Balbal tarafından gönderildiğini’ söyledi. Hiçbir şey bilmediğimi, sadece para çektiğimi söyleyebileceğimi söyledi. Bunları söylemem için bana baskı kurdu, hatta tehdit etti” diyordu.

Elif Kapki de 26 Haziran’da savcıya verdiği ifadede Avukat Akar hakkında şunları söylüyordu:

“Gönderilen avukatın yardım talebini kabul etmedik. Bir müddet sonra beni Selcan Akar isimli avukat arayarak Berat'a güzel bir ifade hazırlayacağını’ söyledi.”

Güngör Gürman ise “Ben dahil üç şüphelinin vereceği beyanı tamamen kendisi kurgulayarak organize etti. Bu suretle benim aslına uygun olmayan yanlış ifadeler vermeme sebep oldu” diyordu.

Savcılığın Akar ile ilgili bir yorumu da önemliydi. İtirafçı Adem Soytekin’e bağlı hareket ettiği öne sürülen şüpheli Serpil Altıntaş’ın materyal incelemesinde ulaşılan Avukat Akar’ın mesajlarında, ifadelerin yönlendirildiği tespit edilmişti.

İddianamedeki bu ifadelere bakınca akıllara düşen soru şuydu: Bu avukatı itirafçı olması istenen isimlere kim yönlendirdi?

Onun cevabını da duruşmalar başlayınca öğrendik.

TMSF YÖNLENDİRMİŞ

6 Mayıs’taki 33’üncü duruşmada, Cebeci maden sahası ile ilgili iddialara dair savunmaların verildiği celsede Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinde çalışan Harita Mühendisi Yağmur Cansu Yeşilyurt, emniyet sorgusunda hiç tanımadığı birisi olan Avukat Akar’ın kendisine etkin pişmanlık ifadesi dayattığını anlattı. Bu avukatın kendisine şirkete atanan kayyım tarafından yönlendirildiğini de vurguladı.

Nitekim Yeşilyurt’un avukatları İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe yazdı ve “Selcen Akar, TMSF tarafından Yeşilyurt’a yönlendirildi. Müvekkilimiz etkin pişmanlıktan ifade vermeyi reddetti ancak nezarethane koşullarında Akar tarafından baskıyla avukatlık sözleşmesi imzalatıldı” denildi.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan da savunmasında, “İtirafçı Adem Soytekin, avukat organizasyonu yaptığımı iddia ediyor. Asıl organizasyon Soytekin'in avukatı Selcen Akar tarafından yapılmıştır. Dosyanızdaki Güngör, Serkan, Berat isimli kişilerin ifadelerini bir açıp bakın. Selcen Akar için avukat organizasyonundan da tehditten de açıkça bahsetmişler" demişti.

Bunca ifadeye ve ‘İBB borsası’ iddialarını destekleyen delillere, iddianamedeki sanıkların açık şikayetlerine rağmen, savcının Pehlivan’a gösterdiği hassasiyeti Akar’a göstermemesi garip.

Neden? Bu soru akıllara takılıyor gerçekten...

Selcen Akar’ın önceki ismi Selcen Özer Bodur. Zaten avukatlık şirketinin adı Özer&Özer Hukuk Danışmanlık. Avukatı, 2016’daki bazı ‘FETÖ davalarında’ da görüyoruz. Dumankaya İnşaat’ın sahibi Halit Dumankaya’nın avukatıydı. Akar aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Lütfü Alpkan’ın yeğeni.

Bakalım, duruşmalar sürerken Avukat Akar ile ilgili daha neler öğreneceğiz…