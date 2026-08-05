Silah kaçakçılığı dosyası ve Beyaz TV

Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklanması ile başlayan zincir önce Cem Küçük’e, dün de Beyaz TV spikeri Tahir Sarıkaya’ya uzandı.

Sarıkaya’nın savcılığa verdiği ifadelerin bir bölümü sızdırıldı. Çok sayıda para transferi işlemi görülüyor. Ama en dikkat çekici olanları, bir savunma sanayi şirketinden ve Beyaz TV çalışanından gelen yüksek miktarlar. Toplam 364 işlemde yüklü miktarlar gönderilmiş.

Peki savunma sanayi şirketi ile Beyaz TV çalışanları arasında nasıl bir ilişki var?

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Operasyonların görünen yüzünde ‘medya ilişkileri’ bulunuyor.

Lakin son yıllarda edindiğimiz deneyim, bu tür operasyonların her zaman bir başka yüzünün daha olabileceğinden şüphe etmeyi öğretti bize.

Nitekim, İBB davası kapsamında Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiası ile yapılan operasyona karışanların çoğu, savunma sanayisinde ortaklaşmıştı. Aynı şekilde, Haluk Levent operasyonundan da 6 savunma sanayi şirketi çıktı.

İşte burada da benzer bir manzara çıkıyor karşımıza…

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Gazeteci Tolga Şardan, 17 Temmuz 2026 günü, T24’te önemli bir haber yazdı. Ankara’da ‘sır’ gibi saklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan bir soruşturmayı anlattı.

Özyurt Savunma Sanayi şirketinin ortağı İhsan Özyurt ile 6 sanık, “izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” suçlamasıyla yargılanıyor. İhsan Özyurt iddianame hazırlandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Özyurt Savunma, son yıllarda yerli silah üretiminde öne çıkanlardan. Daha büyük firmalarla alt yüklenici olarak da çalışıyor. Şardan’ın verdiği bilgiye göre, şu anda ihracat lideri olan Çorum merkezli Arca firmasının taşeronlarından birisi.

Olay bir ihbarla başlıyor. Polis ekipleri ‘üretim izni olmayan’ Özyurt Savunma’nın merkezini ve tesislerini basıyor. İhsan Özyurt’a ait bir diğer firma olan Asron Teknoloji’nin tesisindeki arama esnasında, içinde kasalar bulunan iki aracın ayrıldığı fark ediliyor. Araçlar durduruluyor.

Birinde ruhsatsız kalaşnikof marka otomatik tüfek ile binden fazla mermi bulunuyor. Diğer araçta dört keskin nişancı tüfeği, kalaşnikof ve binden fazla silah parçası ele geçiriliyor. Asron’un tesislerinde ise çok sayıda uzun namlulu silah ve parçalara el konuluyor.

Oldukça ilginç ve gizlik içinde yürütülen bir soruşturma bu.

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Küçük ve Sarıkaya’nın Özyurt Savunma ile ilişkileri biliniyor. Bir süredir iktidar yanlısı medya dışında gündem oluyor zaten. Fırsat buldukça ziyaret ediyorlar, fotoğraf çektirip sosyal medyalarında paylaşıyorlardı.

Tolga Şardan’ın haberinin yayınlanmasından bir gün önce Cem Küçük’ün şirketi ziyaret edip sosyal medyasından paylaşması dikkat çekmişti.

Sarıkaya’nın şu ana kadar sızdırılan ifadelerinden anladığımız kadarıyla Özyurt Savunma’nın sahibi Serdar Özyurt’tan 64 işlemde yüksek tutarlı ödemeler gelmiş. Sarıkaya bunun ‘PR’ çalışmaları çerçevesinde sosyal medya paylaşımları için olduğunu savunuyor.

Top mermisi ve mühimmat ürettiği bilinen bir savunma sanayi şirketi neden sosyal medya tanıtımına ihtiyaç duyar, anlamak zor. Nihayetinde ciddi muharebe silahları üretiyorsunuz!

Beyaz TV programcılarının Özyurt Savunma sevgisi Tahir Sarıkaya’nın paylaşımları ile sınırlı değil. Bazıları iş ilişkisine de girdi. Sarıkaya’ya 300 işlemde para gönderen isimlerden birisi olan İsmail Çanak’ın da Özyurt Savunma ile resmi ilişkisi var.

Beyaz TV’nin program koordinatörü İsmail Çanak, ‘kaçak silah baskını’ yapılan ve 155 mm dahil top mermileri üreten Asron Teknoloji şirketinin kısa bir dönem sahibi olmuş.

İhsan Özyurt şirketi geçen yıl Ağustos ayında kurdu. 9 Mart 2026’da ise tüm hisselerini Çanak’a devretti. Üç ay sonra, Haziran 2026’da, bütün hisseleri tekrar devraldı.

Savcılığın bilgi notunda Çanak, ‘Serdar Özyurt’un özel kalem müdürü’ olarak geçiyor. Ama kendi CV’sinde halen Beyaz TV’de de görev aldığı yazılı. Dün akşam Sarıkaya’nın ifadesi sızar sızmaz sosyal medya hesaplarını kapattı.

İsmail Çanak, 2021’de haber takibinde Mansur Yavaş’a soru sormak istediği sırada korumalarının saldırısına uğradığını ileri sürmüştü.

Çanak eski bir televizyoncu. 2012 yılında Türk Hava Kurumu’nun Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne atandı. O dönem THK Vakfı’nın başında da Ünsal Ban bulunuyordu. Üç dönem AKP milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu ile evliydi. Sedat Peker’in ifşaları ile ortaya çıkan borsa vurgunlarından sonra boşandılar.

Çanak, Ağustos 2016’da Osman Gökçek’in Beyaz TV’sine transfer oldu. Gördüğümüz kadarıyla başarılı da bir girişimci.

2023’te Maccarna Gıda şirketini kurdu. Hemen ardından, Ankara’da Çankaya’nın en işlek caddesindeki Kadoil Benzin İstasyonu’nun içine, ‘The Italy’ markasıyla makarna ve pizza satan butik bir restoran açtı. 2024 yılında ise şirketi AKP’li müteahhit Medeni Kahraman’ın şirketi Vuralsoy Mühendislik’e sattı.

İsmail Çanak’ın (en sağda) pizza dükkanının açılışı.

Tıpkı Asron gibi burada da tuhaf hisse devirleri oldu. Kahraman şirketinin bir kısım hissesini Şubat 2025’te Borga Şahin’e devretti. Bir ay sonra yeniden aldı. Borga Şahin, Beyaz TV’nin tepe yöneticilerinden. Osman Gökçek’in eski dostu. 2006’da bir darp olayında beraber yargılanmışlardı.

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Bütün bu ilişkiler ne anlama geliyor, tesadüf mü, henüz bilemiyoruz.

Ama son zamanlardaki operasyonların satır aralarını okuyunca insan sormadan edemiyor:

Sahi, biz aslında neye bakıyoruz?

AHBAP’taki yardım rezaletine mi, yandaş medyadaki tasfiyeye mi, yoksa çok övünülen savunma sanayisinden sapır sapır dökülen garipliklere mi?