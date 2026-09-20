Amedspor işte böyle yendi Beşiktaş'ı: Liderlik kime niyet kime kısmet

Beşiktaş ummadığı bir Amedspor buldu karşısında. Temaslı ve sert presle başladı Diyarbakır ekibi coşkulu başladı maça.

Ev sahibi ekip sert de oynadı ilk yarıda. Bunu beklemeyen Beşiktaş bocaladı. Ne rakip kaleye gidebildi, ne organizasyon yapabildi, ne de ceza sahasına girebildi.

İlk kez ilk 11'de oynayan Poku hiçbir şey yapamadı. Ayağına atılan topları tutamadı bile. Diğer kanattaki İlhan da karşısındaki rakibinin sert müdaheleleri karşısında yıldı.

Amedspor ise taraftarının da desteği ile istediğini elde ette. 2 güzel gol attılar ceza alanı dışından. Bu gollerde elbette ki toplara vurduran Beşiktaş merkez defansıyla kaleci Nubel'in hatalı yer tutuşlarının da etkisi vardı. Ama 13'te Orban'ın, 22'de de Dia Saba'nın nefis şutlarının da hakkını vermek gerekiyor.

Dedim ya; sert oynadı evsahibi ekip. İlk 45 dakikada 14 faul yapmaları bunu gösteriyor zaten. 3 futbolcusu da sarı kart gördü bu yarıda. Beşiktaş ise 5 faulde kaldı.

Aslında maça başlayışı da hatalıydı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun. Örneğin Poku. Böyle bir deplasmanda ilk kez ilk 11'de oynatılması yanlış değil miydi? Bir de defansın en iyisi olarak öne çıkan Emirhan neden yedek başladı? Orta saha da rakibin presi karşısında etkisiz kalınca Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 mağlup kapattı.

İkinci yarıda Italiano, Cerny, Miretti ve Emirhan'ı oyuna alarak başladı. Artık Beşiktaş'ın daha baskılı oynayacağı belliydi, nitekim de öyle girdi oyuna. Amedspor da bekleneni yaptı buna karşılık. Kendi sahasında kalabalık kaldı, kontrataklara işi bıraktı.

Ama golü bulan Beşiktaş oldu. Oyuna girer girmez sarı kart gören Miretti, sonra ağırlığını koydu oyuna. Attığı bir pas vardı ki 55. dakikada. Orkun'u ceza alanı içinde topla buluşturdu. Orkun'un şutunda kaleciden dönen topu Vlahovic tamamladı ve durumu 2-1 yaptı.

Beşiktaş umutlanmıştı ama Salih'in o hatayı yapabileceğini kim umabilirdi? Nubel'in de arkasında adam varken Salih'e pas vermesi neyin nesiydi? Topu Furkan kaptı ve karşı karşıya kaldığı Nubel'in yanından topu filelere yolladı: 3-1.

Sonra topu yine Beşiktaş'a bıraktı Amedspor ve yarı alanına çekildi. Fırsat kolluyorlardı. Beşiktaş ise varıyla yoğuyla gitmeye başladı rakip kaleye.

Italiano 71. dakikaya kadar etkili olamayan İlhan'ın yerine Rashica'yı aldı bu kez oyuna. Artık golden başka bir şey düşünmüyordu. Ama az daha golü de yiyordu. Ani kontratakta bomboş kalan Orban vuruşunu yaptı ama Nubel bu kez kurtardı.

Amedspor'un teknik direktörü 76'da golcüsü Orban'ı da aldı oyundan. Yerine Cem'i soktu. Artık gol atmayı değil, galibiyeti korumayı düşünüyor olmalıydı. İlle de gol isteyen Beşiktaş'ın teknik direktörü de defans oyuncusu Agbodu'yu kenara alarak, ikinci santrforu Oh'u attı içeriye.

Sert ve temaslı oyununu sürdüren Amedspor'da 83'te Cisse çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Amedspor, son dakikalara 10 kişi girdi.

90+4'te Vlahovic'in pasına Orkun vurdu. Top Mehmet Yeşil'in koluna çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci müthiş bir refleksle çıkardı. Ancak VAR uyarısıyla Ali Şansalan pozisyonu kenara gelerek tekrar izledi ve penaltıyı verdi. Topun başına geçen Orkun durumu 3-2 yaptı.

Ama sonuç değişmedi. Amedspor hakkıyla aldığı bu galibiyetle averajla Galatasaray'ı da geçip ligde liderliğe yükseldi. Hem de ilk sezonunda. Büyük bir başarı bu.

Beşiktaş ise liderlik umuduyla geldiği Diyarbakır'dan hüsranla ayrıldı. Sanırım akılları hala Marsilya maçındaydı! Ayrıca böylesine efor sarfettiği bir Avrupa maçından sonra böyle bir deplasmana gelmesi de... Artık fikstür şanssızlığı mı diyelim yoksa...