Ülkem için üzülüyorum!

Tatil dönüşü yazılar potpuri olur. Birikmiş konular arasında seçim yapmak zordur. Onu mu ele alsam bunu mu ele alsam derken hepsine değinmek daha mantıklı gelir…

Ben de bugün böyle yapacağım…

Türkiye’de skandallar, krizler bitmez. Geçen hafta ikisi birden oldu. Fonlar patladı, yüzbinlerce insan mağdur oldu. Mağdur demek doğru mu bilmiyorum. Serbest fon dedikleri riski yüksek fona para yatırıp tatlı kazanç sağlarken hayat güzeldi. O kazanç kuş olup uçunca ağlamanın da anlamı yok diyeceğim ama kazın ayağı öyle değil…

İşin içinde devlet kurumları var…

İşin içinde iktidarın bakanı var…

Bu fonların yöneticileri borsada manipülasyon yapmışlar. Manipülasyon yaptıkları biliniyor muydu?

Evet, biliniyormuş!...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek biliyormuş… 4 Kasım 2025 tarihinde ‘özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz’ demişti…

Biliyormuş ama hiçbir şey yapmamış… Bir örnek, bu süre içinde Tera fonunun büyüklüğü 92 milyar liradan 580 milyar liraya çıkmış…

Sonra güm!...

İyi Partili Erhan Usta ‘fon zengini bürokrat ve siyasiler var mı’ diye sordu, isimlerinin açıklanmasını istedi…

Doğru çağrı…

Kasım 2025 ile Eylül 2026 arasında bu fonlar manipülasyon üzerine manipülasyon yaparken büyüklüklerini üçe, dörde katlarken Sermaye Piyasası Kurulu neden sessiz kaldı?

Maliye Bakanı Şimşek her şeyi bildiği halde 11 ay boyunca neden sustu?

Neden müdahale etmedi?

11 ay boyunca o fona hangi bürokratlar, hangi siyasetçiler para yatırdı, fonlar batmadan hangileri yüksek kazançla parasını çekti?

Büyük kriz büyük skandalı doğurmak üzere… Zamanında işini yapmayan Şimşek şimdi krizin ve skandalın üzerini örtmek için debelenip duruyor…

Ama fon batağından çıkması zor…

Ülkemiz sadece fon değil hukuksuzluk batağına da saplanmak üzere… Kimine göre saplandık ama bence kenarında dolaşıyoruz…Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi Osman Kavala için iki kez hak ihlali ve derhal tahliye kararı verdi. Ankara tınmadı!..

Mesele Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’ye ne yapacağımızı, somut adımlarınızı 14 Ekim’e kadar bildirin demiş. Aralık ayında hakkımızda karar vereceklermiş…

Hakkımızda diyorum çünkü karar sadece Osman Kavala’ yı ilgilendirmiyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Ankara ayak sürterse, Bakanlar Komitesi’ni taraflı bulup alacağı karar yok hükmündedir diye kafadan tavır koyarsa…

Bilin ki ülke biraz daha otoriterleşecek…

Bilin ki askıda ki hukuk rafa kaldırılacak…

Bilin ki Avrupa’dan her anlamda kopacağız…

Krizler ülkesiyiz dedim ya… Geçen hafta bir kriz daha çıktı. Mazot 100 lirayı aşıp, üç haneli rakama çıkınca, benzin istasyonları iki haneli dijital panolar, pompa sayaçlarını değiştiremedi. Değiştirmek isteyenler maliyeti göze alamadı… Krizi göze alamayan iktidar fiyatı iki haneye çekti!...

100 lira civarında gezinen mazotun mutfağa nasıl yansıyacağı, mutfakta çıkaracağı yangın, evlerde yaşanacak kriz ayrı bir başlık. Ayrı bir yazı konusu…

Tatilde sabah sabah elinde kahve oturduğum masaya yürürken benim yaşlarımda bir kadın elime yapıştı. Sizi izliyorum derken gözünden iki damla yaşı döküldü…

Ülkem için üzülüyorum dedi, başka bir söz etmedi, yürüdü gitti…