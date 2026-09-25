Emeklilik bir ödül mü, yeni bir mücadele mi?

İnsan neden emekli olmak ister?





Yıllarca çalıştıktan, prim ödedikten, sabahın erken saatlerinde yollara düşüp ömrünün önemli bir bölümünü iş hayatına verdikten sonra biraz dinlenmek için…

Ailesine daha fazla vakit ayırmak, torunuyla zaman geçirmek, memleketine gitmek, yıllardır ertelediği hayatı biraz olsun yaşayabilmek için…

Emeklilik denildiğinde akla gelmesi gereken budur.

Türkiye’de ise emeklilik, birçok insan için çalışma hayatının sona ermesi anlamına gelmiyor. Sadece çalışmanın şekli değişiyor.

İnsanlar işlerinden emekli oluyor ama geçim derdinden emekli olamıyor.

Asıl meselemiz de tam burada başlıyor.

Emeklilik dinlenmekti, yeniden çalışmak oldu

Bir insan düşünün…

Otuz yıl, kırk yıl çalışmış. Primlerini ödemiş. Vergisini vermiş. Üretmiş. Bu ülkenin fabrikasında, dükkânında, tarlasında, okulunda, hastanesinde, sokaklarında alın teri dökmüş.

Sonunda emeklilik günü gelmiş.

Normal şartlarda hayatının bundan sonraki bölümünde biraz daha sakin yaşaması gerekirken kendisini yeniden iş ararken buluyor.

Çünkü emekli aylığı ile hayatın gerçekleri arasındaki mesafe giderek açılıyor.

Kira beklemiyor.

Fatura beklemiyor.

Market kasası geçmişte kaç yıl prim ödediğinize bakmıyor.

Gıda, barınma, ulaşım, sağlık…

Hayatın hiçbir kalemi “Sen artık emeklisin” diyerek ucuzlamıyor.

Ama emeklinin geliri hayatın hızına yetişemiyor.

İşte bu nedenle bugün birçok insan için emeklilik, çalışma hayatının sonu değil; ikinci çalışma hayatının başlangıcı hâline geliyor.

İnsan ömründen emeklilik primi kesilmez

Sosyal güvenlik sisteminin temelinde çok açık bir anlayış vardır:

İnsan çalışırken sisteme katkı sağlar, çalışma gücü ve yaşı ilerlediğinde sistem de ona güvence sağlar.

Emeklilik aylığı yalnızca her ay banka hesabına yatırılan bir para değildir.

Bir ömrün karşılığıdır.

Yıllarca verilen emeğin, ödenen primlerin ve sosyal güvenlik sistemine duyulan güvenin sonucudur.

Bu nedenle emekliyi yalnızca bütçe rakamları üzerinden değerlendirmek eksik olur.

Çünkü rakamların arkasında insanlar vardır.

Pazarda filesini yarım dolduran insanlar…

Torununa harçlık verirken iki kere düşünen dedeler…

Elektrik faturasını görünce hangi masraftan vazgeçeceğini hesaplayan nineler…

Çocuklarına yük olmamak için ileri yaşına rağmen çalışmaya devam eden insanlar…

Bir sosyal güvenlik sisteminin başarısı yalnızca kaç kişiyi emekli ettiğiyle ölçülmez.

O insanların emekli olduktan sonra nasıl yaşadığıyla da ölçülür.

Çalışmak başka, çalışmak zorunda kalmak başka

Burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekiyor.

Emekli olan bir insan elbette çalışabilir.

Üretmek isteyebilir.

Mesleğini bırakmak istemeyebilir.

Kendisini hâlâ güçlü, faydalı ve üretken hissedebilir.

Bunda hiçbir sorun yok.

Sorun, çalışmak isteyen emekli değil; çalışmak zorunda kalan emeklidir.

Çünkü biri tercihtir, diğeri mecburiyet.

Bir insan emekli olduktan sonra “Evde oturmak istemiyorum, çalışacağım” diyorsa bu onun seçimidir.

Ama “Bu aylıkla geçinemiyorum, çalışmazsam kiramı ödeyemem” diyorsa artık başka bir şey konuşuyoruz.

Bu, emeklilik değildir.

Bu, çalışma hayatının yaşlılık dönemine kadar uzamasıdır.

Takvimde emekli, hayatta çalışan

Türkiye’de emekliliği tartışırken yalnızca yaşa, prime ve emekli aylığına bakamayız.

Bir de hayatın kendisine bakmak zorundayız.

Emekli aylığı insanın sadece karnını doyurmasına yetmemeli.

Barınmasını, sağlığını, günlük ihtiyaçlarını ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini de mümkün kılmalı.

Çünkü emeklilik, hayattan çekilmek değildir.

İnsan yıllarca çalıştı diye hayatının geri kalanında yalnızca faturalarını ödemeye mahkûm edilemez.

Emeklinin de bir dostuyla oturup çay içerken hesabı düşünmemeye hakkı vardır.

Torununa hediye alabilmeye hakkı vardır.

Memleketine gidebilmeye, sosyal hayata katılabilmeye, hayatının kalan bölümünü sürekli hesap yapmadan yaşayabilmeye hakkı vardır.

Bunlar lüks değildir.

Bunlar hayatın kendisidir.

Belki de yanlış soruyu soruyoruz

Türkiye’de yıllardır aynı soruyu konuşuyoruz:

“Ne zaman emekli olacağım?”

Elbette bu soru önemlidir.

Ancak artık bunun yanına çok daha önemli bir soru koymak zorundayız:

Emekli olduğumuzda nasıl yaşayacağız?

Çünkü emeklilik yalnızca bir tarih değildir.

Bir yaşam dönemidir.

İnsanların yıllarca beklediği o tarihin ertesi sabahında yeniden iş ilanlarına bakmak zorunda kaldığı bir sistemde, emekliliğin anlamını yeniden düşünmek gerekiyor.

Bir insan çalışma hayatından emekli olabilir.

Ama insan yaşamaktan emekli olmaz.

Yıllarca çalışan insanların hayatlarının son döneminde tek beklentisi hayatta kalmak değil, insanca yaşayabilmek olmalıdır.

Ve bugün Türkiye’de emeklilik meselesini belki de en iyi anlatan cümle şudur:

Emekliyi işinden emekli ettik, geçim derdinden edemedik.