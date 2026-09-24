30 yıl önceki dava! Emre Tezmen babasının ‘gizli’ kasasıymış

Fon vurgununun merkezinde yer alan Tera’nın sahibi Emre Tezmen’in babası Oğuz Tezmen’in 90’lardaki vukuatları da yeniden gündem oldu.

Pek çok yerde haber yapıldı ama kısaca hatırlatalım:

Bugün Tera’nın onursal başkanı ve büyük ortaklarından olan Oğuz Tezmen, Maliye bürokrasisinden başlayıp Milli Piyango Müdürlüğü, NATO’da Mali Müşavirlik, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı, Türk Telekom yöneticiliği, Ulaştırma Bakanlığı yapmış birisiydi. Siyasi kariyerinde de 1999’da DYP’den milletvekili oldu.

‘NEREDEN BULDUN’ DENİLDİ?

Tezmen’in adını hafızalara kazıyan olay ise ünlü Türk Telekom ve Posta İdaresi yolsuzluğu davasıydı. Davanın özelliği, 1998 yılında çıkarılan ve daha sonra patronlarla siyasetçilerin kafa kafaya verip “Biz ne yaptık” diyerek el birliği ile yürürlükten kaldırılan ‘Nereden Buldun Yasası’nın ilk büyük soruşturması olmasıydı.

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kurumlarca görevli üst düzey tam 34 bürokrat yargılandı. Savcının iddiası, başta ihaleler olmak üzere 300 trilyon lira (sıfır atılmadan önceki rakam) yolsuzluk yapıldığıydı.

Bu olay Tera vurgunuyla yeniden gündeme geldi. Detaylarıyla yazıldı. Lakin o günlere ait bir manşet hiç güncelliğini kaybetmedi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin 2 Ekim 1997 tarihli manşeti, bugün Tera olayı için de geçerli. Sadece baba-oğul yer değiştirdi. 30 yıl önce babanın servetini yurtdışına kaçırıp oğlunun üzerinden gizlediği haber olmuştu, 30 yıl sonra bu sefer oğulun serveti kaçırıp babasının üzerinden gizlediği ileri sürülüyor.

Tıpkı bugün olduğu gibi o gün de “Paralar nerede?” diye soranlara savcı şu bilgiyi veriyordu:

“Bir kısım bürokratın eş ve çocukları üzerinde aşırı mal görünmüştür. Yurt dışındaki çocuğu üzerindeki şirketleri beyan edenler olduğu gibi, eski Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen’in Cumhuriyet savcılığına verdiği 26.09.1997 tarihli beyannamede, Belçika’da bulunan oğlu Emre Tezmen üzerindeki beyandan kaçırdığı belirlenmiştir. Oğuz Tezmen’in yurtdışında bulunduğu ifade edilen villaların tespiti ve el konulması için İngiltere ve Monako’ya talimatlar yazılmıştır.”

Yani bugünkü vurgunun baş aktörü olan Emre Tezmen, Türk Telekom yolsuzluğunu soruşturan savcıya göre Bürüksel’de okurken 24 yaşında babasının ‘gizli kasası’ olmuş.

Ne var ki, 90’larda hemen her yolsuzluk soruşturmasında olduğu gibi Türk Telekom ve Posta İdaresi vurgunu da onca delile rağmen hakkıyla sonuçlandırılmadı. Ve 34 bürokrat beraat etti. Baba Tezmen DYP’den vekil olup olaydan hepten kurtuldu.

DİKKAT ÇEKEN ŞİRKET

Bugün de baba-oğul Tezmen’in, 2011 yılında Londra’da kurduğu ve adı önce Tera Europe Limited olan, 2024’te ise Gildencrest Capital olarak değiştirilen şirket dikkat çekiyor. Zira, bilanço verilerine göre, 2025’te şirketin kasasına aniden 58 milyon Sterlin (3.8 milyar lira) nakit girdi.



