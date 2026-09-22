Süt değil hisse sağdılar! İki işçi, sıfır inek: İşte milyarlık şirket

Fon skandalının pimini çeken Pusula Portföy’ün tutuklu yöneticileri 28 yaşındaki Muhammet Yarız ile Serdar Turhan’ın, İsviçre’ye milyarlarca lira transfer ettikleri de ortaya çıktı.

Bu büyük soygunun nasıl göz göre göre geldiğini bir gıda şirketinde yaşananlar gösteriyor.

Pusula’yı borsada büyüten bu şirket süt toplayıp peynir, tereyağı vb. üreten Gündoğdu Gıda.

Şirketin yönetimini aldıktan sonra onun hisselerinde yaşanan ‘mucize’ sayesinde Pusula, 745 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

Nasıl mı?

Gündoğdu Gıda’nın ortaklık yapısı şöyle:

1998’de tekstil şirketi olarak kuruldu. 2008’de süt ürünleri satan bir şirkete dönüştü. 2011’de de Manisa’nın Salihli İlçesi’ndeki tesisinde süt ürünleri üretmeye başladı. 2023’te ise Ödemiş’te bir tesis daha kurdu. Şirketin yüzde 25’i, Pusula’nın şirketi ALB Yatırım Menkul Değerler tarafından 15 Ağustos 2024’te halka arz edildi.

Ondan sonra coştukça coştu…

(Tutuklu Muhammet Yarız ve Serdar Turhan)

Geçen Temmuz ayında şirketin hisselerindeki artış yüzde 4000’di. Tüm borsada kimse onunla yarışamıyordu. Piyasa değeri ise 103 milyar liraya çıktı. Aynı dönem Arçelik 59 milyar lira, Otokar 38 milyar lira değerindeydi.

Peki bu başarı nasıl geldi?

Yeni yatırım mı yaptı? Üretimini mi artırdı? İç piyasaya üretirken dünya pazarlarına mı açıldı?

Hayır!

Hisselerin halka arzdan sonra 35 liradan 300 liralara yükseldiği Şubat 2026’da, artan üretim maliyetlerini ve fiyatlama güçlüklerini gerekçe göstererek üretimini durdurdu. Fabrikasındaki 284 milyon TL’lik makine ve ekipmanları sattı. Çalışan sayısını yaklaşık 200 kişiden 25’e düşürdü.

İşte o andan sonra hisseler ralli yaptı ve Temmuz’da bir yılda yüzde 4000’lik ‘mucize’ artışla 2700 liraya fırladı.

Aynı ayda yayımlanan faaliyet raporunda ne yazıyor biliyor musunuz?

Ortada artık ne inek ne süt var. Halka arz olurken, “Çeşit çeşit peynir yapıp her yere satacağız” diyen şirketin şu andaki çalışan sayısı sadece 2!

Üstüne bir de şöyle demişler: “Personele ve işçilere normal ücret, fazla mesai, hafta tatili, bayram harçlığı ve ilgili çalışanlara satış primi ödemeleri yapılmaktadır. Çalışanların departmanları doğrultusunda mesleki eğitimler düzenlenmekte ve bu eğitimlerin ardından belge alabilmeleri için gerekli destek sağlanmaktadır.”

Şirketin şimdiki değeri 18.8 milyar lira. Fonlarla ilgili düzenlemelerin açıklandığı günden beri çakılıyor. Yöneticileri tutuklu. Servetlerin ise kaçırıldığı anlaşılıyor.

Bütün bunlar olurken her şeyi seyreden SPK ise dalga geçer gibi operasyondan sonra Gündoğdu Gıda’da manipülasyon yaptıkları için Aralarında tutuklu Muhammet Yarız’ın da bulunduğu 8 kişi hakkında, 2 yıl işlem yasağı getirdi ve suç duyurusunda bulundu.

Gerçekten zahmet etmişler. Olay patlamasa, daha seyredip duracaklarmış meğer…