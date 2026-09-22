AKP ile CHP’nin dili aynı

AKP’liler, AKP’ye yakın yazarlar bir süredir toplumun zihnine şunu işlemeye çalışıyor:

“Bölgemiz ateş topu. Ne zaman ne olacağı bilinmez. Türkiye istikrar adası. Bunu sağlayan Erdoğan. Bu ortamda iktidar değiştirmek riskli. Şu anda dünyanın en tecrübeli lideri Erdoğan. Bölgemize gerçek barış gelene kadar Erdoğan başımızda kalmalı”

MHP Lideri Bahçeli ima yoluyla değil, Erdoğan’ın bir dönem daha ülkeyi yönetmesi gerektiğini açık açık söylüyor…

Sandığa atılan oyların seçim sonucuna aynen yansıyacağı konusunda kuşkum olmadığı için bu söylemi temenni olarak algılıyorum…

Böyle düşünmek istiyorum…

Dikkatinizi çekerim, Aynı söylemi giderek AKP’ye yaklaşan giderek AKP gibi düşünmeye başlayan butlan CHP’si de kullanmaya başladı…

Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararından sonra kurultayla da CHP’nin başında kalmasını isteyenlerin gerekçeleri şu:

“Ortadoğu ve Türkiye ateş çemberinden geçiyor. Bu süreçte partiyi güvenilir birinin yönetmesi gerekiyor. Bu kişi de Kemal Bey’dir”

AKP’nin Erdoğan kalsın söylemi ile CHP’nin Kılıçdaroğlu ile devam edelim gerekçesi aynı değil mi?

Aynı matbaadan çıkmış gibi…

Önümüzdeki seçimlerde MHP gibi CHP de cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan derse, açık açık söylemese bile ima ederse, muhalefeti bölmek, kafalar karıştırmak için aday çıkarırsa şaşırmam…

Kılıçdaroğlu 2018’de yaptığı gibi yine ‘gel bakalım Muharrem’ der mi?

Diyebilir?!..

Bence Saray’ın üzerinde çalıştığı, arzu ettiği formül şu:

Erdoğan ve AKP iktidar. Bahçeli ve MHP iktidar ortağı. Kılıçdaroğlu ve CHP muhalefet…

Yeni Parti ne olacak diyeceksiniz?

Özgür Özel’i saf dışı bırakmanın yollunu arıyorlar derim?

Peki ya İyi parti?

Şimdilik Müsavat Dervişoğlu’nun İyi partisini rakip görmüyorlar…

Görünen o ki, AKP ile CHP önümüzdeki dönem aynı propagandayı yaparak, biraz korku biraz endişe pompalayarak ayakta kalmaya çalışacak…