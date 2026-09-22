Eğitim sistemimizde yönetimde yetki ve yetki devri

“Etkili yetki devri, hem çalışanların potansiyelini ortaya çıkarır hem de örgütün daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir biçimde çalışmasına katkı sağlar.”

Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen ile yetki ve yetki devri tartışmalarını konuştuk.

Eğitim sistemimizde yetki ve yetki devri tartışmaları, uzun yıllardır "merkezîleşme–yerelleşme" ile "hesap verebilirlik–özerklik" eksenleri arasında devam etmektedir. Aslında temel soru şudur:

“Kararlar mümkün olduğunca merkezde mi alınmalıdır, yoksa okullara ve yerel yöneticilere daha fazla yetki mi verilmelidir?”

Bu soruya yanıt vermeden önce yetki nedir, yetkinin önemi nedir, yetki devri nedir, yetki devrinde dikkat edilmesi gereken kurallar nedir gibi sorulara yanıt vermek gerekir.

Yetki nedir?

Yetki, bir kişinin veya makamın belirli görevleri yerine getirebilmesi için sahip olduğu karar verme, emir verme, kaynak kullanma ve başkalarından iş yapmasını isteme hakkıdır. Yönetim biliminde yetki, görevin yerine getirilebilmesi için gerekli olan yasal ve örgütsel güç olarak tanımlanır.

Yetki, genellikle makamdan kaynaklanır. Bir yönetici, bulunduğu pozisyon nedeniyle belirli yetkilere sahiptir. Ancak etkili liderlik yalnızca yetkiye değil, aynı zamanda bilgiye, deneyime, güvene ve ikna gücüne de dayanır.

Yetkinin önemi

Yetki, örgütlerin düzenli ve etkili çalışmasının temel unsurlarından biridir. Önemi şu noktalarda ortaya çıkar:

Karar alma sürecini hızlandırır.

Görev ve sorumlulukların açık biçimde belirlenmesini sağlar.

Düzen ve koordinasyonu sağlar.

Hesap verebilirliği güçlendirir.

Amaçlara ulaşmayı kolaylaştırır.

Çatışmaları ve belirsizlikleri azaltır.

Yetkinin olmadığı veya sınırlarının belirsiz olduğu örgütlerde kararlar gecikir, karmaşa yaşanır ve sorumlulukların kimde olduğu anlaşılamaz.

Yetki devri nedir?

Yetki devri, bir yöneticinin sahip olduğu karar verme ve uygulama yetkisinin belirli bir bölümünü, sorumluluğu devam etmek kaydıyla, astlarından birine belirli sınırlar içinde devretmesidir.

Burada önemli bir nokta vardır:

Yetki devredilebilir.

Görev devredilebilir.

Ancak nihai sorumluluk tamamen devredilemez.

Örneğin bir okul müdürü, satın alma işlemlerinin yürütülmesini müdür yardımcısına devredebilir. Ancak işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesinden son aşamada yine müdür sorumludur.

Yetki devri niçin önemlidir?

Etkili yönetimin temel ilkelerinden biri uygun yetki devridir. Bunun birçok yararı vardır.

Yönetici açısından

İş yükünü azaltır.

Stratejik konulara zaman ayırmasını sağlar.

Karar alma hızını artırır.

Mikro yönetimi önler.

Çalışan açısından

Güven duygusunu artırır.

Motivasyonu yükseltir.

Mesleki gelişimi destekler.

Liderlik becerilerinin gelişmesini sağlar.

Özgüven kazandırır.

Örgüt açısından

Verimliliği artırır.

Esnekliği geliştirir.

Yenilikçiliği teşvik eder.

Sürekliliği sağlar.

Yönetici yetiştirilmesine katkı sağlar.

Yetki devrinin temel kuralları

Başarılı bir yetki devri belirli ilkelere dayanır.

Doğru kişiye yetki verilmelidir.

Bilgi, beceri ve deneyim dikkate alınmalıdır.

Görev açık tanımlanmalıdır.

Ne yapılacağı, hangi sonuçların beklendiği net olmalıdır.

Yetki ile sorumluluk dengeli olmalıdır.

Kişiye verilen sorumluluğu yerine getirecek kadar yetki verilmelidir.

Yetkinin sınırları belirlenmelidir.

Hangi kararları alabileceği, hangi konularda üst yönetime danışacağı açıklanmalıdır.

Gerekli kaynaklar sağlanmalıdır.

İnsan gücü, bütçe, bilgi ve zaman desteği verilmelidir.

Eğitim ve rehberlik yapılmalıdır.

Gerekli bilgi ve beceri kazandırılmalıdır.

İletişim sürekli olmalıdır.

Yönetici gerektiğinde danışmanlık yapmalı, ancak gereksiz müdahaleden kaçınmalıdır.

İzleme ve geri bildirim sağlanmalıdır.

Süreç düzenli olarak takip edilmeli, yapıcı geri bildirim verilmelidir.

Güven ortamı oluşturulmalıdır.

Hatalar öğrenme fırsatı olarak değerlendirilmeli, çalışan cesaretlendirilmelidir.

Sonuçlar değerlendirilmelidir.

Yetki devrinin örgüte ve çalışana katkısı gözden geçirilmeli, gerekirse düzenlemeler yapılmalıdır.

Yetki devrinde yapılan yaygın hatalar

Her işi kendisi yapmak isteyen yöneticiler.

Güven eksikliği nedeniyle yetki vermemek.

Sorumluluk verip yeterli yetki vermemek.

Yetki devrettikten sonra sürekli müdahale etmek (mikro yönetim).

Yetki verilen kişiyi desteklememek.

Başarıyı paylaşmamak, başarısızlığı tamamen asta yüklemek.

Sonuç

Yetki devri, yalnızca iş paylaşımı değildir; aynı zamanda güven, gelişim ve liderlik oluşturma sürecidir. Başarılı yöneticiler, tüm kararları kendileri alan kişiler değil; uygun yetki devri yaparak çalışanlarını geliştiren, onları karar süreçlerine katan ve örgütün kapasitesini artıran kişilerdir. Etkili yetki devri, hem çalışanların potansiyelini ortaya çıkarır hem de örgütün daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir biçimde çalışmasına katkı sağlar.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...