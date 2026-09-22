Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Bahadır Özgür Tezmen’lerin parası nerede? Londra’daki şirkette 3.4 milyar TL nakit artışı!
Bahadır Özgür
Son Güncelleme:

Tezmen’lerin parası nerede? Londra’daki şirkette 3.4 milyar TL nakit artışı!

Fon vurgununda milyarlarca liranın nerelerde olduğu merak ediliyor. Buna dair ilk ipuçları da çıkmaya başladı.

Savcılık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, skandalın pimini çeken Pusula’nın yöneticileri Muhammet Yarız ile Serdar Turhan’ın, İsviçre’deki banka hesaplarına toplam 4 milyar liraya yakın bir para transfer edildi.

Tera Yatırım’ın sahibi Emre Tezmen ile babası Oğuz Tezmen’in sahibi olduğu Londra’daki finansal hizmet şirketinin bilançosundaki nakit hareketliliği de dikkat çekiyor.

Tezmen’lerin parası nerede? Londra’daki şirkette 3.4 milyar TL nakit artışı! - Resim : 1

Baba-oğul, 2011 yılında Londra’da Tera Europe Limited adıyla bir forex şirketi kurdu. Şirketin adı 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildi. Uzun süre şirketin finansal varlıklarında ciddi bir hareketlilik görünmüyor.

Ancak 2025 yılında büyük bir nakit akışı yaşandı. Şirketin kasasında 6.8 milyon Sterlin nakit varken, 2025 yılında tam 9 kat artarak nakit varlığı 58 milyon Sterlin’e (3.8 milyar lira) fırladı. Net nakit artışı 51.2 milyon Sterlin. (3 milyar 348 milyon TL)

Buna karşın şirketin finansal yükümlülükleri de aynı dönemde 5.5 milyon Sterlin’den 51.6 milyon Sterlin’e ulaştı. Buradaki artış ise 10 katı buluyor.

Yani şirketin kasasına giren devasa nakit artışı, yeni dış borçlar veya grup şirket borçları sayesinde gerçekleştiği anlaşılıyor.

İşte bilançosu uzun süre durgun olan şirketin, nakit varlığında bir yıl içindeki bu olağanüstü büyüme şüphe uyandırıcı.

Bunun şüpheli olup olmadığı, ancak yetkili kurumların araştırması ile ortaya çıkar. Savcılığın fon soruşturmasında MASAK, kişisel hesapların yanında şirketler arasındaki trafiğini de incelediğinde bu sorunun yanıtını öğreneceğiz.

Lakin, en yaygın para aklama yöntemlerinden birisinin ‘loan-back’ denilen, ‘kendi parasını borç gibi göstermek’ olduğunu hatırlatalım. Yabancı ülkeler veya offshore bölgelerinden gelen para sanki üçüncü şahıs borcu veya grup şirketi kredisi gibi sokulup kasada nakit olarak gösterilerek finansal sisteme sokulur.

Tezmenler’in geçmişi ve şu anda Türkiye tarihinin en büyük ‘fon vurgunu’ yaptıkları düşünüldüğünde, Londra bağlantısı önemli hale geliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu Borsa
Yazarlar
Diğer Yazıları
Süt değil hisse sağdılar! İki işçi, sıfır inek: İşte milyarlık şirket

Fon skandalının pimini çeken Pusula Portföy’ün tutuklu yöneticileri 28 yaşındaki Muhammet Yarız ile Serdar Turhan’ın, İsviçre’ye milyarlarca lira transfer ettikleri de ortaya çıktı.Bu büyük soygunun...
Fon balonu patladı! Enkazı devlet temizliyor

Türkiye’nin bir haftadır gündemine damga vuran ‘fon balonu’nun yarattığı enkaz, devlet eliyle temizleniyor.Bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar...
Göz göre göre… 28’lik AKP’linin yarattığı ‘kara delik’

Sonunda beklenen oldu. Az çok borsa ile ilgilenenler aylardır fonların yarattığı balonu konuşuyordu. Nihayetinde Pusula Portföy bombanın pimini çekti.Peki olay sadece bir ‘kötü finansal yönetim’...
Golden Global Bank olayı… ABD’de Halkbank gibi daha çok dosya var!

Memleketin iç gündemine Gökçek ailesinin servetinin damgasını vurduğu hafta, dış gündemin olayı ise Golden Global Bank’ın ‘İran yaptırım listesine’ alınmasıydı.Çok önemli bir karar...Zira İran...
Sebahattin Yıldız derebeyliği! Tam 21 km2 arazisi var ama işçiye kuruş yok

Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri iki haftadır Enerji Bakanlığı’nın kapısında yatıyor. Çünkü Yıldızlar SSS Holding, gasp ettiği ücretleri ve diğer hakları ödemiyor. Şirketin patronu Sebahattin...
76 il, 369 şirket, bin 112 suç! Seçim haritası değil ‘Türkiye çamaşırhanesi’

Size kara para aklama suçuyla ilgili bir dosyayı anlatacağım. Daha doğrusu, anlatamayacağım, sadece tarif edebileceğim!Çünkü bu dosya, 76 ilde işlenen akla gelebilecek her suçu kapsıyor. 2022-2026...
Silah kaçakçılığı dosyası ve Beyaz TV

Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklanması ile başlayan zincir önce Cem Küçük’e, dün de Beyaz TV spikeri Tahir Sarıkaya’ya uzandı.Sarıkaya’nın savcılığa verdiği ifadelerin bir bölümü sızdırıldı. Çok...
AHBAP olayı ve Saray’ın ‘felç doktrini’

Siyasette çoğu kavramın kökeni savaş doktrinlerinden gelir. Mesela; ‘cephe’ deriz, ‘mevzi’ benzetmesi yaparız. Sık sık ‘psikolojik harp’ tanımını kullanırız.Zaten siyasi stratejilerin ilk esin...
AHBAP’tan da savunma sanayisi çıktı! Şüpheli gayrimenkul trafiğindeki ‘gizemli’ isim

Haluk Levent ve AHBAP soruşturmasının merkezinde “Bağış paralarına ne oldu?” sorusu bulunuyor. İşin doğrusu AHBAP yöneticilerinin şahsi hesaplarındaki para trafiği çok büyük ve herkesi...
AHBAP raporunda sürpriz isim! Silah ihracatı rekortmeni de milyonlar göndermiş

Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği’ne dair operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. MASAK raporuna göre belli isimler üzerinden milyonlarca liralık bir para trafiği söz...
Yüzde 1’e ‘cennet’ memlekete felaket: Yine Cengiz… Halk TV görüntüledi

Şu son çeyrek asırda memleket toprağına en fazla zarar veren kimdir diye sorsanız, herhalde ilk akla gelen isim Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz olur. Her yaptığı iş bir doğa parçasını yok...
İBB’deki ‘kumpasın’ ispatı! Kayıp 72 kg altın ve yargıda rüşvet ağı

İBB iddianamesinde “İmamoğlu’nun kasası” olarak suçlanan Fatih Keleş’in savunma yaptığı gün, Başkent’te de bir ‘yargıda rüşvet’ skandalı patladı. NATO tartışmalarının gölgesinde belki gözden kaçtı...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro