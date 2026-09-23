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Fikret Bila

Sorumlular kimler?

YÖN/FİKRET BİLÂ

Borsada yapılan dolandırıcılık skandalının boyutları büyüyor.

Vatandaşın parsını çarpan fon şirketlerinin yaptıkları işlemlerin incelenmesi için İstanbul Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Başsavcılığının inceleme yazısını Şubat 2025’te SPK’ya ilettiği ancak aradan geçen yaklaşık 19 aylık sürede bir inceleme yapılmadığı anlaşıldı.

Bu süre içinde fon dolandırıcılığı yapan fon yöneticilerinin borsadan kaldırdıkları milyarlarca lira, dolar ve euroyu yurtdışına çıkardıkları saptandı.

Fon şirketlerinin yöneticileri çok büyük miktarlardaki paraları İsviçre’de bir bankaya gönderdikleri de açığa çıktı.

Fon şirketlerinin yurtdışına para çıkarmalarının Başsavcılığın SPK’ya başvurusundan sonra yapılması bir başka soruyu gündeme getirdi.

Acaba savcılığın başvurusuyla ilgili olarak içeriden fon şirketlerine bilgi mi sızdırıldı?

Yurtdışına para çıkarmalının başsavcılığının başvurusundan sonra hızlanması bu soruyu haklı kılıyor.

İşin bilgi sızdırma boyutuyla ilgili olarak da bir inceleme başlatılması gerekiyor.

Yeni başlatılan inceleme sonucunda fon şirketi sahiplerinin yurtdışına ne kadar para çıkardıklarının tam saptanması, bu paraların Türkiye’ye getirilmesinin sağlanması da gerekiyor.

Bu süreçte en önemli konulardan biri de bu dolandırıcılıkla ilgili sorumluların kimler olduğunun ortaya çıkarılması.

Fon şirketi yöneticilerinin yanı sıra bu işlemlerin denetlenmesi konusunda yetkili olanlar kimler?

Görevini ihmal eden veya görev yapması engellenen kamu görevlileri kimler?

Dönemin MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın yazdığı yazıların gereğini yerine getirmeyenler kimler?

Başak ilgili kurumlara borsa dolandırıcılığı için yazılar yazdığını ancak bu yazıların gereğinin yapılmadığı gibi torununun gözü önünde gözaltına alındığını da açıkladı.

Bu da skandalın bir başka boyutu.

Başak neden gözaltına alındı?

Gözaltına alınmasına ilişkin talimatı kim veya kimler verdi?

Yanıtlanması gereken bir önemli soru da bu dolandırıcılığı yapanların siyasiler tarafından korunup korunmadığı sorusudur.

Yeni Partili Prof. Dr. Yalçın Karatepe böyle bir yolsuzluğun yüksek bürokrasinin ve siyasilerin koruması olmadan yapılamayacağını birkaç kez vurguladı.

Borsa İstanbul Yönetimi’yle ilgili olarak da muhalefet sözcülerinin dile getirdiği sorular da önemli.

Örneğin dolandırıcılık yapan fon şirketlerinin İstanbul Borsası’nın “Yıldız Şirketler Listesi”ne nasıl ve kimler tarafından alındığı sorusu.

Bu listenin hazırlanmasının amacı borsada işlem yapan vatandaşlara “bu şirketler güvenilir, sağlam şirketlerdir” mesajı vermek.

Vatandaşlara bu şirketlere güvenebilecekleri söylenmiş oluyor.

Görüldüğü gibi borsa dolandırıcılığı skandalı çok boyutlu.

Yapılacak incelemeler ve denetlemelerde bu dolandırıcılığın sorumlularının kimler olduğu mutlaka ortaya çıkarılmalı ve gereği yapılmalıdır.

Dolandırıcılık Sermaye Piyasası Kurulu
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