BMGK'nın özeti: Küba'da barış gelecek

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da BMGK'yi Washington'dan takip ettim.

Her sene aynı şeyler. Bu sene Ukrayna savaşı üzerine İran eklenmiş durumda.

İran savaşı Başkan Donald Trump'ı içeride de zora soktu.

Savaşın Yemen'e yayılması ihtimali iyice köşeye sıkıştırdı.

BMGK'ya da yükselen petrol fiyatları ve ara seçimlerden sadece haftalar önce düşük onay oranları ortamında gitmiş oldu.

Trump önce Genel Kurul'un önünde durup, nüfusu yaklaşık 93 milyon olan İran'ı "yok etmekle" tehdit etti.

Daha sonra ekibinin İranlılarla görüştüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını kendisini küresel bir devlet adamı olarak konumlandırmak için kullandı.

Amerikan gücüne dair geniş kapsamlı bir vizyon çizdi...

"Diğerleri konuşurken ben harekete geçtim.

Diğerleri barıştan bahsederken ben barışı sağladım.

Diğerleri tehditleri görmezden gelirken ben onlarla yüzleştim," dedi.

İç ve dış politika kararlarını, ekonomik başarılarını savundu.

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Trump, savaşın İran'ın füze ve drone stoklarından gelen tehdidi etkisiz hale getirmek için gerekli olduğunu söyledi.

Elbette hepimiz nükleer gerekçeyi duyunca Irak'ın işgalindeki kitle imha silahları hikayesini dün gibi hatırlıyoruz.

Kurt kuzuyu yemeyi aklına koyunca gerisi kolay.

Trump 2025'teki "Operation Midnight Hammer" ile ülkenin nükleer programını "yok ettiklerini" de yeniden iddia etti.

Hâlâ bir karar vermekten bahsediyor.

Tahran ile anlaşma yapmak ile "İslam Cumhuriyeti'ni yok etmek" arasında bir karar.

Konuşmasının ardından Körfez müttefikleriyle görüşen Trump, ekibinin de İranlı temsilcilerle "çok iyi" bir görüşme yaptığını söyledi.

Ekipten kasıt, iki hafta önce "Putin'e sahadaki durum anlatılmıyor olabilir" diye Moskova'ya giden Witkoff ve Kushner.

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Trump, Rusya-Ukrayna savaşına fazla değinmedi.

Rusya, Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerine yönelik "gri bölge" saldırılarını da artırıyor.

Zelensky ile yapılan uzun görüşmelere dair bilgi sahibi kaynaklara göre, önümüzdeki haftalarda sınırlı, teknik bir düzenleme önerisi ortaya çıkabilir.

Trump, küresel motorin fiyatlarındaki yükselişi kendi başlattığı İran savaşından çok, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarına bağlıyor.

Rusya'daki 20 Eylül Duma seçimleri ardından sırada ABD'deki Kasım ara seçimleri var.

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Trump bu konulardan sonra ABD'nin eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu devirme operasyonunu övdü.

Karakas'ın petrol rezervlerini ele geçirmekten mutlu.

Ve "mutlak başarısız bir devlet" olarak nitelendirdiği Küba'ya da "özgürlüğün geleceğini" söyledi.

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Grönland anlaşmasından da mutlu.

Avrupa ile ABD arasındaki en büyük sürtüşme kaynağının sona ereceğini sanıyorlar.

Avrupa, Trump'ın Grönland'a yönelik hedeflerini bir güven ihlali olarak görmüştü.

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Erdoğan da kendisine ABD vizesi verilmeyen Filistinli lider Mahmut Abbas'ın yokluğuna vurgu yaptı.

Üzüntüsünü dile getirdi.

"Üye ülkelerin kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli Başkanı Sayın Mahmud Abbas, üst üste iki yıldır bu salonda yer alamıyor.

Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır."

BM Genel Kurulu ise onu video bağlantısıyla konuşturmaya karar verdi.

Erdoğan, Abbas bizzat orada bulunamasa da, "geçen yıl olduğu gibi, özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olmaya devam edeceklerini" vurguladı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın salonda Instagram'da gezindiği görüldü.

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Körfez ülkeleri toplantısında Trump, Erdoğan'dan söz ederken şunları söyledi:

"Burada Türkiye'den dostum da var. O tam bir çetin ceviz. Onunla uğraşmaya kalkmayın.

Çetin biri. O muhteşem biri. Benim dostum."

Trump, perşembe gelecek ve BMGK'ya hitap edecek olan Netanyahu ile görüşmeyecek.

Konuşmasındaysa İsrail'deki 7 Ekim saldırısının üçüncü yıl dönümünü anacaklarını belirtti.

"İran tarafından finanse edilen teröristler; onlarca Amerikalı ve pek çok bebeğin, küçücük, minicik, güzelim bebeklerin de aralarında bulunduğu 1.200 masum sivile işkence etti.

Bedenlerini tahrip etti ve onları katletti.

İran'ın Dini Lideri bu katliamı kutladı ve bunu 'insanlığa bir hizmet' olarak nitelendirdi."

Trump'ın konuşması, hukukun üstünlüğü yerine güç, hukuk yerine askeri kuvvet ve ABD'nin bölgesel hâkimiyeti yaklaşımının tipik bir örneği olarak değerlendirildi.

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Türk-Amerikan Dostluğu'nun Yüzyılı Cipriani'de kutlandı.

100 Yıllık Dostluk.

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya sponsor oldu.

Rahmi Koç, Ali Koç New York sokaklarındaydı.

Ekonomik görünüm toplantıları yapıldı.

Enerji, Ticaret, Maliye, Teknoloji bakanları fon yöneticileriyle buluştu.

Türkiye'de fon krizi yargı süreci sürerken burada yatırımcı ikna edilmeye çalışılıyor.

Erdoğan "Türkiye ekonomisi güçlü şoklara karşı dirençlidir" ve "Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır" iddiasında.

Tam olarak geçen hafta İstanbul'da yaşanan Tera/Pusula fon krizi (yedi fon şirketinin manipülasyon şüphesiyle tasfiyeye gönderilmesi, BIST'in %5 düşmesi) talihsizlik.

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Ama iyi haber ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği hacim büyüyor.

Ancak Rusya'ya getirilen yeni yaptırımlardan sonra Rus petrolü ve doğalgazı alan ülkelere uygulanacak vergiler başımızda Demokles'in kılıcı gibi duruyor.

Husilere yardım, Suudi ile iş birliği, Suriye ABD'nin bizimle iş birliğini önemsediği konulardan.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack da bolca Türkevi ve Türk etkinliklerinde boy gösterdi. Suriye Devlet Başkanı El Şara'yı da yalnız bırakmadı.

"CAATSA büyük mevzu değil" dedi...

Ne de olsa Ankara'daki 250. yıl kutlamasında da ifade ettiği gibi kendini Osmanlı görüyor.