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Mehmet Tezkan

Siyaset ‘Ada’da boğuldu

Aslında şöyle tanımlamak daha doğru olur galiba:

Siyaset Üsküdar’da denize düştü, Ada’da boğuldu!

Adalar İstanbul’un en küçük ilçesi.13.680 seçmeni var. 3 bini sandığa gitmemiş. En küçük ama Türkiye’de siyasetin ne hale geldiğinin göstergesi oldu…

Adalar Türkiye’nin merkezine oturdu…

İleride bugünleri yazanlar, Türkiye’nin siyasal tarihini kaleme alacak olanlar, mutlaka Adalar’a uğrayacaktır. Mutlaka belediyenin nasıl el değiştirdiğine yer verecektir…

Çünkü Adalar simge oldu…

Siyasetin rayından çıktığının somut göstergesi oldu…

Adalar örneğinden yola çıkarsak bundan sonra gücü eline geçiren, iktidar koltuğuna oturan; devletin tüm imkanlarını, devletin tüm kabiliyetini kullanarak siyaseti şekillendirecek mi?

Bundan sonra böyle mi?!...

Adalar’da yaşananlar siyasetin yeni yüzü mü? Siyasetin yeni kurallarının ilan mı? Yerel veya merkezi iktidar olmak için her yolun meşru olduğunun ilanı mı?

Yeni tür siyasetin işaret fişeği mi?

Adalar da ne oldu ki diyeceksiniz?

Neler olmadı ki…

Yüzde 55 oyla Adalar’da iktidar olan CHP diskalifiye oldu, yüzde 23 oy alan AKP iktidar koltuğunu devraldı…

Yüzde 23 yüzde 55’ten büyük sayıldı!..

Yüzde 23 yüzde 55’i al aşağıya etti…

Bu nasıl oldu diyeceksiniz? CHP’nin 10 AKP’nin 2 belediye meclisi üyesi varken 2 üye 10 üyeyi yenerek Adalar’ı nasıl ele geçirdi diye soracaksınız?

Kısaca özetleyeyim. 31 Mart seçim sonucuna göre 12 kişilik Belediye Meclis’inde 10 üye CHP’li 2 üye AKP’liydi. Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve iki meclis üyesi tutuklandı.

Başkan vekili seçimine 7 meclis üyesi katıldı, 5’e 2 CHP’nin adayı Medine Pamuk kazandı. Kazandı ama nedendir bilinmez iki ay sonra tansiyonum var, şekerim var diye istifa etti…

Geçmiş olsun diyorum ama dün yaşananları görünce gerçekten sağlık sorunu nedeniyle mi istifa etti yoksa istifa ettirildi mi; kafamda soru işareti!..

Meclis’teki durum 7’ye 2 oldu. CHP’nin yeni adayı rahat alır derken, iki aday (Tanay Garip ve Onur Balbinar) saf değiştirdiklerini açık açık ilan ettiler…

İddiaya göre biri tutuklanmaktan korkmuş öteki Sedef Adası’na bakan lüks lokanta ve konaklama tesisinin yıktırılma tehdidine karşı yelkenleri suya indirmiş…

Balbinar’ın tesisi kaçaksa, yasa dışıysa CHP’de kalsaydı kim yıkacaktı?

İstanbul Valiliği mi?

Yıkarız diye tehdit edenler (ki Beltur tesislerinde Özgür Çelik’e yapılan açık toplantıda tehdit aldığını beyan etmiş! Yani gizli saklı değil) gücünü nereden alıyor…

Valilikten mi?

Valilik o kaçak tesisin sahibi AKP’ye oy verdiği için göz mü yumacak? CHP’de kalsa yıkacak mıydı?

Devlet gücüyle yapılan siyasetin somut göstergesi bu değil mi?

Tutuklanan iki meclis üyesi var demiştim ya. Onlar adli kontrol şartıyla serbest kaldılar ama meclis üyelikleri askıya alındı.

Oylama öncesi durum 4/4 olunca adli kontrol altındaki üyenin tedbiri gece yarısı kaldırıldı.

Gerekçe ilginç: Sürdürülmesinde kamu yararı bulunmadığı için kısıtlılık halinin kaldırılmasına karar verilmiştir.”

İki üyeden birinin kısıtlılık halinin devam etmesinde kamu yararı olmadığı sonucuna varılmış. Ama öteki üyede kısıtlılık halinin devamında kamu yararı görülmüş…

Fark ne?

İçişleri Bakanı iki üye arasındaki farkı açıklarsa memlekete katkı sağlar!..

Kamu yararı diye yargı kıskacından kurtulan o meclis üyesi de AKP saflarına koşunca Adalar iktidar saflarına geçti…

Şimdi bunun adına demokrasi mi diyeceğiz?

Üsküdar ve Adalar seçiminden sonra seçmenin ferasetinden söz edebilir miyiz?

Seçmen iradesinden veya yaygın kullanımıyla milli iradeden söz edebilir miyiz?

İktidar yaptığının farkında mı; seçmenin tercihini yok saydı…

İktidar yaptığının farkında mı; sandığı rafa kaldırdı…

İktidar yaptığının farkında mı; demokrasiyi yaraladı…

Bu ilk değil… Adalar’da yaşananların bire bir aynısı Üsküdar’da yaşandı. Tutuklamalar transferler derken Üsküdar’da AKP’ye geçti…

157 bin oy yok hükmünde sayıldı…

Kafalardaki soru şu; seçimin önemsiz olduğu, seçimin formaliteye dönüştüğü bir Türkiye’ye mi evriliyoruz?

Adalar Belediye Operasyon İktidar
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