Okan Buruk Osimhen'in teklifini kabul etmedi

Galatasaray’da sakatlığından dolayı 3 haftadır sahalardan uzak olan Victor Osimhen’in sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı Başakşehir maçında sakatlanan yıldız futbolcu, Kocaelispor, Sporting ve Trabzonspor maçlarında takımını yalnız bırakmış, Galatasaray bu maçlarda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.

ADAY KADRODAN DA ÇIKARILDI

Nijerya Milli Takımı’nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan yıldız futbolcu, daha sonra kadrodan çıkarılmıştı.

Yıldız oyuncunun 3 haftalık milli aranın ardından Süper Lig’de oynanacak olan Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi bekleniyordu.

OKAN BURUK PLAN DEĞİŞTİRDİ: TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Victor Osimhen’in sağlık durumunu yakından izleyen teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibi, golcü futbolcuyu Kasımpaşa maçında riske etmek istemiyor.

Okan Buruk, Victor Osimhen’in oynama isteğine rağmen bu teklifi kabul etmedi ve oyuncuyu bu maçta da dinlendirecek.

BARCELONA MAÇINDA SAHADA OLACAK

Osimhen’in 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynanacak maçta sahalara dönmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Victor Osimhen’in iyileşmesi sonrası, Okan Buruk’un formayı Deniz Gül yerine Nijeryalı yıldıza vermesi bekleniyor.