İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'den erteleme kararı geldi.

Açıklama TFF'nin resmi hesabından duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Daha önce 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan karşılaşmalar, yeni karar doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendi.

ÇEYREK FİNALLER ŞUBAT ORTASINA KAYDIRILDI

Federasyonun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak. Böylece takımlar, kupada yarı finale yükselme mücadelesine bir hafta gecikmeli çıkacak.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan Çeyrek Final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Çeyrek Final karşılaşmaları, 2 - 6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır.

Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır.

NEDENİ İSPANYA SÜPER KUPASI

Tarih değişikliğinin temel nedeni ise 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupa organizasyonu oldu.

İstanbul'un aynı dönemde iki büyük futbol organizasyonuna ev sahipliği yapacak olması nedeniyle güvenlik ve organizasyon planlamasının sağlıklı şekilde yürütülmesi adına takvim güncellemesine gidildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ DİKKATE ALINDI

TFF'nin açıklamasında, İstanbul temsilcilerinin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yer alma ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Federasyon, hem İspanya Süper Kupa karşılaşmaları hem de Türkiye Kupası müsabakalarında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde uygulanabilmesi için maç takviminde düzenleme yapıldığını ifade etti.

KULÜPLER YENİ TAKVİME GÖRE PLANLAMA YAPACAK

Kararın ardından çeyrek finale kalacak takımlar, hazırlıklarını yeni tarihlere göre şekillendirecek. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden ekiplerin fikstür planlamasında bu değişikliğin önemli rol oynaması bekleniyor.