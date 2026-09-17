Barcelona Kadıköy'de Real Madrid İnönü'de oynayacak

Süper Kupa'nın oynanacağı statlar resmen açıklandı.

İspanya Süper Kupa heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Dev maçların oynanacağı statlar da belli oldu. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerini İstanbul'da buluşturacak organizasyonda yarı final ve final karşılaşmaları Kadıköy, İnönü ve Rams Park'ta oynanacak.

YARI FİNAL HEYECANI

Barcelona - Atletico Madrid: 2 Şubat’ta Kadıköy’de, Fenerbahçe’nin sahası Chobani Stadyumu’nda oynanacak.

Real Madrid - Real Sociedad: 3 Şubat’ta Beşiktaş’ın evi Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek.

FİNALİN ADRESİ

RAMS Park: 6 Şubat’ta iki yarı final galibi karşılaşacak ve kupayı İstanbul’da kaldıracak.

MAÇ PROGRAMI