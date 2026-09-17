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Barcelona Kadıköy'de Real Madrid İnönü'de oynayacak

İspanya'nın devleri İstanbul'a geliyor. Süper Kupa'nın oynanacağı statlar belli oldu. Barcelona Kadıköy'de Real Madrid İnönü'de sahaya çıkacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Barcelona Kadıköy'de Real Madrid İnönü'de oynayacak
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Süper Kupa'nın oynanacağı statlar resmen açıklandı.

İspanya Süper Kupa heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Dev maçların oynanacağı statlar da belli oldu. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerini İstanbul'da buluşturacak organizasyonda yarı final ve final karşılaşmaları Kadıköy, İnönü ve Rams Park'ta oynanacak.

Barcelona Kadıköy'de Real Madrid İnönü'de oynayacak - Resim : 1

YARI FİNAL HEYECANI

Barcelona - Atletico Madrid: 2 Şubat’ta Kadıköy’de, Fenerbahçe’nin sahası Chobani Stadyumu’nda oynanacak.
Real Madrid - Real Sociedad: 3 Şubat’ta Beşiktaş’ın evi Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek.

FİNALİN ADRESİ

RAMS Park: 6 Şubat’ta iki yarı final galibi karşılaşacak ve kupayı İstanbul’da kaldıracak.

MAÇ PROGRAMI

  • 2 Şubat | Barcelona - Atletico Madrid | Chobani Stadyumu
  • 3 Şubat | Real Madrid - Real Sociedad | Tüpraş Stadyumu
  • 6 Şubat | Final | RAMS Park
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Real Madrid Barcelona
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