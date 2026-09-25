Emekliye çifte müjde ihtimali: 580 bin TL toplu para, maaşta 30 bin TL fark gündemde

2023'te memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine de yansıtılması için açılan davada gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, olası olumlu kararın geriye dönük ödemelerle birlikte emekli maaşlarında da çok büyük bir değişikliğe yol açabileceğini belirtti. Erdursun'a göre bugünkü hesapla birikmiş alacak yaklaşık 580 bin liraya ulaşırken, maaş farkı karar tarihine kadar 30 bin liraya yaklaşabilir.

EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği 8 bin 77 liralık seyyanen zam tartışmasında gözler Anayasa Mahkemesi'ndeki davaya çevrildi.

2023 yılında çalışan memurlara yapılan seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmaması üzerine başlayan hukuki süreçte AYM'nin davayı esastan görüşmeye başlaması, konuyu yeniden gündeme taşıdı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, davanın olası sonuçlarını ve emeklilerin geçmiş döneme ilişkin hak kaybını değerlendirdi.

Erdursun'un aktardığı hesaplamaya göre, 2023 Temmuz ayından bugüne kadar oluşan farkların güncel değerlerle hesaplanması halinde bir memur emeklisinin geriye dönük alacağı yaklaşık 580 bin liraya ulaşmış durumda.

8 BİN 77 LİRANIN BUGÜNKÜ KARŞILIĞI NE KADAR?

Yeniçağ'daki habere göre tartışmanın merkezinde 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artış bulunuyor.

Erdursun, 2023'teki 8 bin 77 liralık tutarın TÜİK enflasyon verileriyle bugünkü karşılığının 23 bin 412 lira seviyesine ulaştığını ifade etti. Ancak hesap burada bitmiyor.

Dava sonuçlanana kadar geçecek sürede oluşacak farkların da hesaba katılması gerektiğini belirten Erdursun, karar tarihi geldiğinde aylık farkın 25 bin ila 30 bin lira seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Bu durumda bugün 30 bin lira civarında maaş alan bir memur emeklisinin aylığının, olası olumlu bir karar ve yapılacak hesaplamalar sonucunda 53 bin, 55 bin hatta 60 bin lira seviyelerine ulaşabileceği örneğini verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ 2023'E UZANIYOR

Hukuki sürecin temelinde, 15 Temmuz 2023'te yürürlüğe giren düzenleme bulunuyor.

Düzenlemeyle çalışan memurlara aylık 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılırken aynı artış memur emeklilerine uygulanmadı.

Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ile Avukat Ali Erdem Gündoğan tarafından açılan dava, Anayasa Mahkemesi tarafından esastan görüşülmeye başlandı.

Erdursun, davanın hukuken memur emeklileri üzerinden yürüdüğünü belirterek, düzenlemenin yalnızca bir emekli grubuyla sınırlı kalmasının diğer emekliler açısından da önemli bir tartışma yaratacağını ifade etti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE BEKLİYOR

Seyyane artışın yalnızca memur emeklileri açısından değerlendirilmesi halinde emekli grupları arasında oluşabilecek gelir farkı da tartışmanın önemli başlıklarından biri.

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de benzer ekonomik koşullardan etkilendiğine dikkat çekerek, bu kesimlerin AYM'deki davaya destek amacıyla imza kampanyaları başlattığını belirtti.

Ancak davanın hukuki kapsamı bakımından önceliğin memur emeklileri olduğunu da vurguladı.

580 BİN LİRALIK HESAP NASIL OLUŞTU?

Erdursun'un açıklamasına göre kritik nokta, yalnızca 8 bin 77 liralık ilk ödemenin bugünkü değerinin hesaplanması değil.

2023 Temmuz ayından itibaren ödenmediği belirtilen tutarların geçen yaklaşık 37-38 aylık dönemdeki değer değişimleri de hesaba katılıyor.

Bu nedenle geriye dönük toplam tutar, yalnızca 8 bin 77 liranın bugünkü karşılığından çok daha yüksek bir rakama ulaşıyor.

Erdursun, resmi enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplama sonucunda bir memur emeklisinin geriye dönük toplam alacağının yaklaşık 580 bin lira seviyesine geldiğini belirtti.

KARAR ÇIKARSA MAAŞLAR NASIL DEĞİŞEBİLİR?

Buradaki en önemli ayrıntı ise rakamların henüz kesinleşmiş bir ödeme anlamına gelmemesi.

Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın içeriği, uygulanma biçimi ve yapılacak hesaplamalar belirleyici olacak.

Erdursun'un değerlendirmesine göre karar olumlu sonuçlanırsa, karar tarihine kadar oluşacak farkların da hesaba katılması nedeniyle aylık maaş farkı 25 bin ila 30 bin lira seviyesine çıkabilir.

Örneğin 30 bin lira aylık alan bir memur emeklisinin maaşının, hesaplama sonucunda 53 bin ila 60 bin lira arasında bir seviyeye ulaşabileceği ifade ediliyor.

Fakat bu rakamlar, mahkeme tarafından verilmiş kesin bir maaş artışı değil; davanın olumlu sonuçlanması halinde Erdursun'un yaptığı hesaplamaya dayanan olası senaryolar.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ'NDE

Emekliler açısından davayı kritik hale getiren nokta ise hem geçmiş dönem kayıplarının hem de gelecekteki maaşların aynı hukuki süreçten etkilenebilme ihtimali.

Şimdilik milyonlarca emeklinin beklediği soru, 2023'te çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine de uygulanıp uygulanmayacağı.

Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın kapsamı ve ardından yapılacak hesaplamalar, geriye dönük ödemelerin ve aylıklara yansıyabilecek farkların boyutunu belirleyecek.