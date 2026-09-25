Kronik uykusuzluk milyonlarca kişinin yaşam kalitesini etkilerken, araştırmacılar bu soruna karşı alışılmışın dışında bir yöntemin etkisini inceledi. Sleep dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, cinsel ilişkinin ardından uyku kalitesinde belirgin bir iyileşme hissedenlerin oranı oldukça yüksek çıktı.

Fransa’da nüfusun yaklaşık yüzde 13’ünün kronik uykusuzluk yaşadığı belirtildi. Kadınlarda bu oran yüzde 16,9’a ulaşırken erkeklerde yüzde 9,1 seviyesinde kaldı. Uykusuzluk tedavisinde ilk aşamada uyku düzeninin ve yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi öneriliyor. Bu yöntemlerin yeterli olmadığı durumlarda ise doktor kontrolünde çeşitli ilaç tedavileri gündeme gelebiliyor.

ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Araştırmacılar, cinsel aktivite ile uyku arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla 53 yetişkinin katıldığı bir çalışma gerçekleştirdi. Katılımcıların yüzde 89’unun 25-49 yaş aralığında olduğu, yüzde 53’ünün ise kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Katılımcılara çevrim içi bir anket uygulanırken, sonuçlar cinsel ilişkinin uyku üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yüzde 75’i, cinsel ilişkinin ardından daha iyi uyuduklarını ifade etti. Katılımcıların yüzde 64’ü ise cinsel ilişkinin uyku üzerindeki etkisinin kullandıkları uyku ilaçlarıyla benzer olduğunu veya ilaçlardan daha iyi sonuç verdiğini belirtti.

ARAŞTIRMACILAR TEMKİNLİ: KESİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Çalışmanın sonuçları dikkat çekici olsa da araştırmacılar, elde edilen verilerin cinsel ilişkinin doğrudan uykusuzluğu tedavi ettiğini göstermediğinin altını çizdi. Bunun en önemli nedenlerinden biri araştırmanın gözlemsel nitelikte olması.

Çalışmanın yazarı, uyku uzmanı Dr. Douglas Kirsch, cinsel aktivite ve orgazmın uyku üzerindeki etkisinin bugüne kadar bilimsel araştırmalarda yeterince ele alınmadığını belirtti. Araştırmacılara göre mevcut bulgular, bu alanda daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ediyor.

Uzmanların üzerinde durduğu olası mekanizmalardan biri ise orgazm sırasında vücutta meydana gelen hormonal değişimler. Orgazm sonrasında oksitosin ve endorfin gibi hormonların salgılanması, gevşeme ve rahatlama hissinin artmasına katkıda bulunuyor. Bu fizyolojik süreçlerin uykuya geçişi kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı ise henüz kesin olarak ortaya konulmuş değil.

ARAŞTIRMACILAR BU SORUYA CEVAP ARIYOR

Araştırmacıların yanıt aradığı önemli sorulardan biri de cinsel ilişkinin kendisi ile yakınlık ve duygusal bağ arasındaki fark.

Çünkü birbirine güçlü bir duygusal bağla bağlı çiftlerin, cinsel ilişki olmadan da birlikte olduklarında daha rahat ve kaliteli uyuyabilmeleri mümkün. Dolayısıyla araştırmada gözlenen olumlu etkinin yalnızca cinsel aktiviteden mi, yoksa partnerler arasındaki yakınlık ve rahatlama duygusundan mı kaynaklandığını belirlemek henüz mümkün değil.

Bu nedenle araştırmacılar, daha geniş katılımcı gruplarıyla ve farklı koşulların birbirinden ayrıldığı yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Mevcut araştırmanın ortaya koyduğu temel sonuç ise şu: Katılımcıların önemli bir bölümü cinsel ilişkinin ardından daha kaliteli uyuduklarını bildiriyor. Ancak bu bulgu, cinsel ilişkinin kronik uykusuzluk için kanıtlanmış bir tedavi olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle kronik uykusuzluk yaşayan kişilerin tedavi seçeneklerini doktorlarıyla değerlendirmesi gerekiyor.