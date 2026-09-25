AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber!

Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında silahla kendini vuran emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, hayatını kaybetti.

Eylem sırasında kendini silahla vuran Şekeroğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen emekli polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başkent Ankara'da Anayasa Mahkemesi (AYM) binası karşısında bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda saat 15.00'te yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde alanda bulunan kalabalığın arka bölümünde yer alan bir emekli, hayat pahalılığı ve geçim derdine dikkat çeken bir konuşma yaptı. BirGün'ün ulaştığı görüntülerde, başında Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin logosunun yer aldığı şapka ve elinde "Para için değil, onurumuz için" yazılı döviz bulunan emeklinin geçinemediğini belirterek "Bizi bu hale getiren utansın" dediği kayıtlara geçti.

Canlı yayın ekiplerinin açıklamayı aktarmak üzere yayına hazırlandığı sırada etrafındakilere seslenen emekli yurttaşın, "Sakın yaklaşmayın, yaklaşmayın sakın. Ben artık bu işten vazgeçtim" diyerek beylik tabancasını kafasına dayayıp ateşlediği görüldü. Patlayan silah sesi, alanda bulunan kalabalıkta ve eylemciler arasında büyük bir hareketliliğe yol açtı.

İKİ ÇOCUK BABASI EMEKLİ POLİS GAZİ HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, seyyanen zam talebini dile getirmek üzere eyleme katılan ve silahla intihar girişiminde bulunan yurttaşın iki çocuk babası emekli bir polis memuru olduğu belirlendi. Kendini başından vuran emekliye ilk müdahaleyi ihbar üzerine hızla olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Ağır yaralanan yurttaş, ambulansla Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Gazi Üniversitesi Acil Servisi) bünyesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise AYM önünde delil toplama ve teknik inceleme çalışmalarını başlattı.

POLİS ALANI ABLUKAYA ALDI, ARBEDE YAŞANDI

Silah sesinin ardından güvenlik güçleri demir barikatlarla alanı çevreleyerek sıkı bir güvenlik ablukası oluşturdu. İntihar girişiminde bulunan yurttaşın etrafı güvenlik çemberine alınırken, eylem için alanda toplanan emekliler ile polis ekipleri arasında kısa süreli bir arbede kaydedildi. Güvenlik önlemlerinin ardından taraflar ayrıldı; emekliler barikatların bir tarafında, polis ekipleri ise diğer tarafında bekleyişe geçti. Bölgede oluşan gergin bekleyiş uzun süre devam etti.

"BU İNTİHAR EMEKLİNİN NE HALE GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Ağır yaralanan emeklinin hastaneye kaldırılmasının ardından, alanda bulunan sendikalar, dernekler ve heyet adına basın açıklamasının ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha sonra beylik tabancasını çıkararak intihara teşebbüs etmiştir. Bizi çok üzmüştür bu olay. O nedenle burada basın açıklamasını erteliyoruz, daha sonra basın açıklamasını yapacağız. Bu intihar olayı da emeklinin ne hale geldiğini gösteriyor. Bugün emekli maaşıyla geçinmek, barınmak, sağlık ya da gıda temel ihtiyaçlarını karşılamak imkansız hale gelmiştir."

Sözcünün ardından, emeklilerin seyyanen zam davasını açan Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz mikrofonu devraldı. Yaşanan olay nedeniyle konuşmasını gerçekleştiremeyeceğini belirten Çilesiz, alandakilere şöyle seslendi:

"Herkese merhaba. Ben yaşanan bu müessif olay nedeniyle konuşamayacağım. Eğer hayattaysa şifa diliyorum, rahmetli olmuşsa Allah rahmet eylesin diyorum. Olayı canlı olarak gören arkadaşım Ömer Bey bu konuda bizi aydınlatabilir. Teşekkür ediyorum."

81 İLDEKİ EŞ ZAMANLI AÇIKLAMA ERTELENDİ

Ankara'daki kitlesel buluşmaya, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru doğrultusunda 25 ayrı emekli grubu, emekli memurlar ve çok sayıda sendika katılım sağlamıştı. Türkiye genelinde seyyanen zam talebini duyurmak amacıyla 81 ilde saat 15.00'te eş zamanlı olarak yapılması planlanan ortak basın açıklaması, başkentte yaşanan intihar girişimi ve alandaki güvenlik ablukası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.