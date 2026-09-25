Son dakika | Emekli eyleminde intihar girişimi

Başkent Ankara'da Anayasa Mahkemesi (AYM) binası önünde saat 15.00'te gerçekleşmesi planlanan basın açıklaması öncesinde kalabalığın arka bölümünde yer alan bir yurttaş, beylik tabancasını çıkararak ateşledi. Canlı yayın ekiplerinin açıklamayı aktarmak üzere yayına hazırlandığı sırada patlayan silah sesi, alanda bulunan kalabalıkta ve eylemciler arasında büyük bir hareketliliğe neden oldu.

POLİS ALANI ABLUKAYA ALDI SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Silahlı eylemin hemen ardından güvenlik güçleri demir barikatlarla alanı çevreleyerek sıkı bir abluka kurdu. Kendini vuran kişinin etrafı güvenlik çemberine alınırken, alanda bulunan emekliler ile polis ekipleri arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Güvenliğin yeniden sağlanmasıyla taraflar ayrıldı; emekliler bir tarafta, polis ekipleri diğer tarafta bekleyişe geçti. Bölgeye sevk edilen ilk yardım ve ambulans ekipleri Anayasa Mahkemesi önüne ulaşarak ağır yaralanan yurttaşa yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AÇIKLAMA ERTELENDİ! "BU OLAY EMEKLİNİN NE HALE GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Olayın ardından alanda toplanan heyet adına yapılan duyuruda basın açıklamasının ertelendiği şu sözlerle bildirildi:

"Daha sonra beylik tabancasını çıkararak intihara teşebbüs etmiştir. Bizi çok üzmüştür bu olay. O nedenle burada basın açıklamasını erteliyoruz, daha sonra basın açıklamasını yapacağız. Bu intihar olayı da emeklinin ne hale geldiğini gösteriyor. Bugün emekli maaşıyla geçinmek, barınmak, sağlık ya da gıda temel ihtiyaçlarını karşılamak imkansız hale gelmiştir."

SEYYANEN ZAM DAVASINI AÇAN ONURSAL ÜYE ÇİLESİZ KONUŞMASINI İPTAL ETTİ

Sözcünün ardından, emeklilerin seyyanen zam davasını açan Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz mikrofonu devraldı. Yaşanan olayın ardından planlanan konuşmasını yapamayacağını belirten Çilesiz, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Ben yaşanan bu müessif olay nedeniyle konuşamayacağım. Eğer hayattaysa şifa diliyorum, rahmetli olmuşsa Allah rahmet eylesin diyorum. Olayı canlı olarak gören arkadaşım Ömer Bey bu konuda bizi aydınlatabilir. Teşekkür ediyorum."

25 EMEKLİ GRUBU 81 İLLE EŞ ZAMANLI TOPLANMIŞTI

Ankara'daki eyleme, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru doğrultusunda 25 ayrı emekli grubu katılım sağlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanında saat 15.00'te eş zamanlı olarak planlanan ortak basın açıklaması, başkentte yaşanan silahlı intihar girişimi ve oluşan güvenlik ablukası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Alandaki gergin bekleyiş sürüyor.