Cinsel yaşamda erkeklerin en sık karşılaştığı sorunların başında erken boşalma geliyor. Kontrol edilemeyen ve çoğu zaman istenenden çok daha erken gerçekleşen boşalma, hem kişinin özgüvenini hem de çiftlerin cinsel yaşamını etkileyebiliyor.

Yapılan değerlendirmelere göre erkeklerin yaklaşık yüzde 20 ila 30'u erken boşalma problemi yaşayabiliyor. Ancak uzmanlar, bu durumun tek bir nedene bağlanamayacağını ve farklı faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabileceğini belirtti.

ERKEN BOŞALMANIN ARDINDA NE VAR?

Erken boşalma; cinsel uyarılmanın ardından erkeğin boşalmayı kontrol etmekte zorlanması, boşalmanın penetrasyondan önce veya çok kısa süre içinde gerçekleşmesi şeklinde görülebiliyor.

Uzmanlar sorunun nedenleri arasında psikolojik faktörlerin önemli bir yer tuttuğunu açıkladı. Bunun yanı sıra davranış biçimleri, nörobiyolojik etkenler ve genetik özellikler de erken boşalmayla bağlantılı olabiliyor.

Ancak erkeklerin yaşadığı cinsel sorunlar erken boşalmayla sınırlı değil.

BU KEZ TAM TERSİ YAŞANABİLİYOR

Araştırmalara göre bazı erkeklerde uzun süren cinsel uyarılmaya rağmen boşalmaya ulaşmak oldukça zor. Gecikmiş boşalma olarak tanımlanan bu durumda kişi uzun süre uyarılmasına rağmen orgazma ulaşamayabiliyor veya orgazm yaşasa bile boşalma gerçekleşmeyebiliyor.

Kullanılan bazı ilaçlar bu sorunun nedenleri arasında yer alırken psikolojik faktörler ve cinsel alışkanlıklar da etkili olabilir. Diyabet ve bazı nörolojik hastalıklar da gecikmiş boşalmaya yol açabilecek durumlar arasında yer aldı.

BOŞALMA SIRASINDA AĞRI DA OLABİLİYOR

Bir başka sorun ise boşalma sırasında ortaya çıkan ağrı. Penis, üretra veya perine bölgesinde hissedilebilen bu ağrının en sık nedenlerinden biri prostatta meydana gelen iltihaplanmalar olarak gösterildi. Bazı antidepresanların kullanımı da ağrılı boşalmaya neden olabiliyor.

HER SORUNDA PANİĞE GEREK YOK

Boşalma problemlerinin her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmediği belirtildi. Uzmanlar, stresli veya zorlayıcı yaşam dönemlerinde geçici olarak ortaya çıkabilen bu sorunların, uzun süre devam etmesi halinde ise göz ardı edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Özellikle şikayetlerin üç ila altı ay boyunca tekrarlanması durumunda bir sağlık profesyoneline başvurulması önerildi.

Cinsel sorunlar yalnızca fiziksel sonuçlar da doğurmuyor. Tekrarlayan problemler kişide kaygı ve stres yaratırken cinsel ilişki bir haz deneyimi yerine endişe kaynağına dönüşebiliyor ve çiftlerin ilişkisini etkileyebiliyor.

Bu nedenle sorunun çiftler arasında açık şekilde konuşulması ve gereğinden fazla büyütülmemesi önerildi.

ÇÖZÜM İÇİN UZMAN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Sorun kişinin psikolojik açıdan ciddi şekilde etkilenmesine neden oluyorsa üroloji veya cinsel sağlık alanında uzman bir hekime başvurulması gerekiyor. Uzman değerlendirmesiyle problemin altında yatan neden belirlenerek uygun tedavi veya destek yöntemi planlanabilir.

Uzman önerisi olmadan ilaç kullanımından ise kaçınılması gerekiyor. Bunun yanında çiftlerin birbirlerine zaman ayırması, yakınlaşma ve ön sevişme gibi temaslara daha fazla yer vermesi de cinsel özgüvenin yeniden kazanılmasına yardımcı olabilecek yaklaşımlar arasında gösterildi.