AKP'de çok büyük fon skandalı depremi! Şamil Tayyar 'liste istendi' diye açıktan uyarıp istifa istedi

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında ortaya attığı fon kazancı iddiası, AKP cephesinde büyük deprem yarattı. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, iddiaların doğru olması halinde istifa çağrısı yaparken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istediğini hatırlatarak tartışmayı daha da büyüten bir çıkış yaptı. AKP'ye yakınlığı ile tanınan Sinan Burhan, Sayan'a ulaşamadığını duyururken eski AKP vekili Kocabıyık da hükümeti istifaya davet etti.

"HEMEN İSTİFASI GEREKİR"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen fon iddialarına sert tepki gösterdi. Tayyar, iddiaların doğru olması halinde istifa çağrısı yaptı, doğru değilse derhal yalanlama ve dava açılması gerektiğini söyledi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın fon skandalıyla bağlantılı hisselerde yüksek kazanç elde ettiği yönündeki iddiası siyasette tartışma yarattı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tayyar, iddiaların çok ağır olduğunu belirtti.

SAVCILIK LİSTESİNİ SÖYLEYİP AÇIK AÇIK UYARDI

Tayyar’ın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istediğini belirtmesi dikkat çekti.

Tayyar, benzer şekilde fonlar üzerinden servetini artıran başka isimler varsa onların da beklemeden gereğini yapması gerektiğini söyledi.

Şamil Tayyar'ın X paylaşımı şöyle:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya’yla ilgili fon iddiası, çok vahim.

İddiaya göre;

Karı koca toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira çekmişler.

Sayan ve eşi şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Açıkçası yorum için biraz da onu bekledim.

Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil.

Hemen istifası gerekir.

İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır.

Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz.

Bu arada benzer şekilde fon üzerinden zenginleşen ve servetini katlayan başka dostlar varsa onlar da fazla beklemeden gereğini yapsınlar.

Bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istedi, haberiniz olsun.

Hadi bekliyoruz."

"İSTİFA ONURLU BİR KURUMDUR"

AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan da Sayan'a tepki gösterip istifa çağrısı yaptı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin ismi İsmi fon vurgunu içinde geçiyor. Sn Kaya bu İddialara cevap vermeli, kamu vicdanını teskin eden bir açıklama yapmalıdır.Cevap veremiyorsanız. İstifa onurlu bir kurumdur"

"HÜKÜMET İSTİFA ETMELİ"

AKP'den iki dönem vekillik yapan Hüseyin Kocabıyık da şunları ifade etti:

"Kimsenin söyleyemediğini ben söyleyeyim: FON rezaleti ve soygunu hakkında şu ana kadar söylenenler doğruysa, Ak Parti hükümeti, başkanı ve kabinesiyle toptan ve derhal istifa etmelidir. Türkiye erken seçime gitmelidir. Yargı bu yerli ve milli soygunla ilgili görevini yapmalıdır. Demokratik bir ülkede olması gereken budur!"