Son Dakika | Tera'daki 11 gizemli kişi ortaya çıktı! İşte o isimler ve pay oranları

Türkiye'de gündemin tepedeki konularından olan fon skandalı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Günlerdir Tera TLY fonunun "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’na (TEFAS) açılmasından önceki dönemde yer alan 12 gizemli kişi"ye ilişkin tartışmalar gündemdeydi. Fonun başlangıcında yer alan isimler ve pay oranlarına ilişkin bilgiler ortaya çıktı.

FONUN BAŞLANGICINDAKİ 11 KİŞİ

TLY fonunu başlatan kişiler arasında Akif Dağdelen, Ali Yürüdü, Dilara Tezmen, Ethem Umut Beytorun, İhsan Çimen, Sinan Tezmen, Türker Vancı, Uğur Sungar ve Ümit Aydın yer aldı.

İŞTE PAY ORANLARI

Pay oranları ise sırasıyla Akif Dağdelen için yüzde 0,00, Ali Yürüdü için yüzde 0,04, Dilara Tezmen için yüzde 0,14, Ethem Umut Beytorun için yüzde 0,00, İhsan Çimen için yüzde 0,15, Sinan Tezmen için yüzde 0,07, Türker Vancı için yüzde 0,04, Uğur Sungar için yüzde 0,05 ve Ümit Aydın için yüzde 0,12 olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK PAY TERA ŞİRKETLERİNDE

Fonun pay dağılımında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yüzde 76,20 ile en yüksek orana sahip kuruluş oldu. Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin payı ise yüzde 23,18 olarak kaydedildi. Tera Portföy Yönetimi A.Ş. adına ayrıca 2 milyon 920 bin 391 bakiye bulunduğu belirtildi.