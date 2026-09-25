Fon skandalında 13 kişiye adli kontrol: Başsavcılık itiraz edecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon skandalı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Denetleme Raporu doğrultusunda, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

13 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 13 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararın ardından yazılı bir açıklama yaparak şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edileceğini bildirdi.

DAHA ÖNCE 45 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Sermaye piyasasında kapalı fon sistemi, usulsüz işlemler ve borsa manipülasyonlarına yönelik soruşturma kapsamında daha önce de operasyonlar düzenlenmişti. Söz konusu operasyon dalgalarında, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu toplam 45 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.