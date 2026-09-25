Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor!
Galatasaray'a kötü haber geldi! Okan Buruk'la ilgili olay iddia. Taciz edildiği ileri sürüldü.
Galatasaray, ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken kötü bir haber geldi. Okan Buruk iddiası da olay yarattı. Taciz edildiği ileri sürüldü.
Galatasaray'da oynamadığı için gündemden düşmeyen İlkay Gündoğan'la ilgili gelişmeleri aktaran gazeteci İbrahim Seten, "Kendisine Arabistan'dan takım bakıyor. Okan Buruk, orta sahada yerine çok fazla adam olduğu için oynatmıyormuş. 10 numarada ise düşünülmüyor. Zaten o bölgeye 25 milyon euroya Batrakov alındı" dedi.
Seten, 343 343 Digital Youtube kanalında Galatasaray'a kötü haberi de verdi ve şöyle konuştu: "Wilfried Singo, idmanda sakatlandıktan sonra sakatlığı fark edilmedi ve Erzurumspor maçında oynadı."
"Wilfried Singo, idmanda Leroy Sane ile çarpışıyor, Sane'nin dizi sakatlanan bölgeye geliyor. İlk başta sakatlandığını anlamıyor, sonra üzerine bir de maçta oynuyor. Sakatlandığı, maçta oynadıktan sonra anlaşılıyor."
"Singo’nun sakatlandığı bölge daha zor iyileşen bir bölge ve yeniden yırtılma riski daha yüksek. Eğer Singo’nun sakatlık derecesi 3C ise ortalama dönüşü 8 hafta sürecek."
"Okan Buruk, Trabzonspor maçında 4.hakeme Leroy Sane'ye kırmızı kart verilmediği için 'Görmüyor musun oğlum?' diyor. 4.hakem ise bunu 'Kör müsün?' olarak orta hakeme aktarınca oyundan atılıyor."
"Şu an Okan Buruk genel performansıyla sadece eleştirilmiyor. Kafasına vurularak taciz ediliyor. Görevinden alınması için zorluyorlar. Bence bu haksızlık."