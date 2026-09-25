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Halk TV Spor Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor!

Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor!

Galatasaray'a kötü haber geldi! Okan Buruk'la ilgili olay iddia. Taciz edildiği ileri sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor! - Fotoğraf: 1
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Galatasaray, ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken kötü bir haber geldi. Okan Buruk iddiası da olay yarattı. Taciz edildiği ileri sürüldü.

Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor! - Fotoğraf: 2
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Galatasaray'da oynamadığı için gündemden düşmeyen İlkay Gündoğan'la ilgili gelişmeleri aktaran gazeteci İbrahim Seten, "Kendisine Arabistan'dan takım bakıyor. Okan Buruk, orta sahada yerine çok fazla adam olduğu için oynatmıyormuş. 10 numarada ise düşünülmüyor. Zaten o bölgeye 25 milyon euroya Batrakov alındı" dedi.

Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor! - Fotoğraf: 3
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Seten, 343 343 Digital Youtube kanalında Galatasaray'a kötü haberi de verdi ve şöyle konuştu: "Wilfried Singo, idmanda sakatlandıktan sonra sakatlığı fark edilmedi ve Erzurumspor maçında oynadı."

Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor! - Fotoğraf: 4
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"Wilfried Singo, idmanda Leroy Sane ile çarpışıyor, Sane'nin dizi sakatlanan bölgeye geliyor. İlk başta sakatlandığını anlamıyor, sonra üzerine bir de maçta oynuyor. Sakatlandığı, maçta oynadıktan sonra anlaşılıyor."

Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor! - Fotoğraf: 5
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"Singo’nun sakatlandığı bölge daha zor iyileşen bir bölge ve yeniden yırtılma riski daha yüksek. Eğer Singo’nun sakatlık derecesi 3C ise ortalama dönüşü 8 hafta sürecek."

Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor! - Fotoğraf: 6
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"Okan Buruk, Trabzonspor maçında 4.hakeme Leroy Sane'ye kırmızı kart verilmediği için 'Görmüyor musun oğlum?' diyor. 4.hakem ise bunu 'Kör müsün?' olarak orta hakeme aktarınca oyundan atılıyor."

Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor! - Fotoğraf: 7
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"Şu an Okan Buruk genel performansıyla sadece eleştirilmiyor. Kafasına vurularak taciz ediliyor. Görevinden alınması için zorluyorlar. Bence bu haksızlık."

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