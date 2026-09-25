Galatasaray'a kötü haber! Olay Okan Buruk iddiası: Taciz ediliyor!

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Galatasaray'da oynamadığı için gündemden düşmeyen İlkay Gündoğan'la ilgili gelişmeleri aktaran gazeteci İbrahim Seten, "Kendisine Arabistan'dan takım bakıyor. Okan Buruk, orta sahada yerine çok fazla adam olduğu için oynatmıyormuş. 10 numarada ise düşünülmüyor. Zaten o bölgeye 25 milyon euroya Batrakov alındı" dedi.