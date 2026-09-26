Atanmadıkları koltuk yok! Sayan ailesi şimdi de fon skandalıyla sahnede

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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın borsada nisan ayında Özata Denizcilik'ten aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürdü.

Zeynel Emre’nin açıklamasının ardından Sayan ailesine yapılan imtiyazlı atamalar yeniden gündeme geldi.

Fatma Betül Sayan Kaya’dan başlayalım.

Kaya, İBB’den aldığı bursla ABD’ye eğitime gitmiş, 85 bin dolar ödeme yapılmıştı.

2015 yılındaki seçimlerde milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. Betül Sayan Kaya halen AKP Genel Başkan Yardımcısı.

KARDEŞLERE ÜST DÜZEY ATAMALAR

Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Fatih Sayan’ın özgeçmişinde 6 lisans diploması bulunurken diploma skandalının ardından kişisel web sayfasındaki özgeçmişinden bazı bilgileri kaldırdı. Fatih Sayan, 2015-2020 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı yaptı.

Kardeşlerden Ayşe Hilal Sayan Koytak ise AKP Dış İlişkiler Başkanlığı’nın ardından 2017’de Kuveyt 2022’de ise Bahreyn Büyükelçisi olarak atandı. Koytak, Eylül 2026’da ise Finlandiya’da Helsinki Büyükelçisi olarak göreve başladı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir diğer kardeşi Sümeyye Sayan da 2014-2019 arası AKP’den İBB Meclis Üyeliği yaptı.

Nazmiye Sümeyye Sayan, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden aldığı ihalelerle gündeme gelmişti. İhalelerin verildiği 2015-2016-2017 tarihlerinden CHP Gaziosmanpaşa Meclis Üyesi Cengiz Aydoğdu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 28.maddesine göre belediye meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevleri sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlara karşı doğrudan ya da dolaylı ihale alamayacağını belirterek ihale kararına şerh düşmüştü.

ZEYNEL EMRE’DEN MİLYARLIK VURGUN ÇIKIŞI

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon skandalında adı geçen Özata Denizcilik’ten 4 ayda 1.3 milyar kazandığını açıkladı.

Zeynel Emre borsa hamlelerini rakamlarla şu şekilde aktardı:

"Bakın, süreç 8 Nisan'da başlıyor. Fatma Betül Sayan Kaya, 255 liradan ÖZATA Denizcilik hissesinden 250 bin adet satın alıyor. Eylül ayına geldiğinde ise bu hisseleri 4 bin 482 liradan satıyor. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin lira yatırmış. 4 ay içinde çektiği para tam 1 milyar 344 milyon lira!"

İddialarını Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın gerçekleştirdiği hisse alım-satım işlemleriyle sürdüren YENİ Parti Sözcüsü, aile boyu bir kazanç çarkı kurulduğunu savundu:

"Hanımefendinin eşi İlyas Kaya da yine 255 liradan 150 bin adet hisse alıyor. Aynı şekilde 4 bin 482 liradan satıyor. 99 milyon 687 bin lira yatırıp, 826 milyon lira çekiyor. Ana hisse ÖZATA, ancak bunlara nispeten daha az hisse aldıkları iki ayrı yer daha var."