Selçuk Özdağ Davutoğlu'nu topa tuttu: Erdoğan'ın teklifini açıkladı

Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun kararıyla kapatılmasına eski yol arkadaşlarının tepkisi sürüyor. Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve eski Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"DÜKKAN KAPATIR GİBİ PARTİ KAPATTI"

Gizem Sevinç Selvi'nin YouTube yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, vaktiyle AKP'den ayrılarak Davutoğlu'nun yanında yer aldığını ancak süreçte yarı yolda bırakıldığını dile getirdi. Özdağ, "AK Parti'yi bırakıp 'Davutoğlu'na haksızlık yapıldı' diye peşinden gittim; o ise dükkân kapatır gibi parti kapattı" ifadelerini kullandı.

"BAŞARISIZLIĞIN EN BÜYÜK NEDENİ DAVUTOĞLU"

Gelecek Partisi'nin kapanmasına yol açan siyasi başarısızlığın tek sorumlusu olarak Ahmet Davutoğlu'nu işaret eden Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Davutoğlu'nun "particiliği ve teşkilatçılığı bilmediğini" savundu.

Parti yönetiminin fesih sürecini gizli yürüttüğünü belirten Özdağ, "Neyi saklıyorsun, yangından mal mı kaçırıyorsun? Bir şahıs tek başına bir partiyi kapatamaz!" diyerek tepki gösterdi.

Davutoğlu ile aralarındaki kişisel hukukun da sona erdiğini vurgulayan Özdağ; Davutoğlu'nun oğlunun nikâhına katılmadığını, kendisi savcılığa çağrıldığında ise Davutoğlu'nun kendisini aramadığını söyledi.

ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

AKP'den ayrıldığı dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bulunduğu teklifi de açıklayan Özdağ, Erdoğan'ın "Ahmet Bey ayrılsın sen kal" dediğini iddia etti.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın da kendisini aradığını belirten Özdağ, buna rağmen Davutoğlu'na haksızlık yapıldığını düşündüğü için AKP'den ayrılma kararı aldığını söyledi.