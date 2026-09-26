Kokusu herkesi büyülüyor: Kurusa bile aylarca gitmiyor

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Anavatanı Şili ve Arjantin olan bu aromatik bitki, 17. yüzyılda denizciler tarafından İspanya topraklarına taşındı. Botanik adını İspanya Kraliçesi Parma Prensesi Marie-Louise onuruna alan yarı çalımsı tür, kısa sürede Avrupa bahçelerinde büyük ilgi gördü. Doğal yaşam alanlarında yabani halde büyüdüğünde birkaç metreye kadar uzayan çalı, süs bitkisi olarak hızla yayıldı.