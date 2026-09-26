Son Dakika | Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da katıldığı bir program sırasında aniden rahatsızlandı. Yaşanan gelişmenin ardından Ağbaba için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ağbaba, ilk olarak Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Ağbaba, daha kapsamlı sağlık değerlendirmesi yapılması amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ağbaba’nın rahatsızlığının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık durumuyla ilgili de şu ana kadar yetkili kurumlardan ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Yerel kaynaklar, Ağbaba’nın Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki tedavi sürecinin devam ettiğini aktardı.

Öte yandan bazı yerel haberlerde Ağbaba’nın pazar veya esnaf ziyareti sırasında fenalaştığı ve olayın ardından sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.

Ağbaba’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapılması bekleniyor. (ANKA)