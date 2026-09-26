Milli takımın teknik direktörü olacak ismi açıkladı

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"Zidane’ın gelmesi, etkisi, Zidane ile oyuncuların isteği, arzusu. Uçar, kaçarlar. İnanılmaz oynarlar. Acaba üç gol atar mı? Dört gol atar mı diye düşündüğümüz Fransa’ya karşı bir gol yedik, yenildik. Vallahi berabere de kalabilirdik. Hatta 10 kişiyle bile. Hani çok üzüntü verici bir maç oldu. Çok üzülmedim. Çünkü Dünya Kupası’nı izlediğimizde 100 kişiye sorsak 97’si Fransa Dünya Kupası’nı kazanır diyordu. Bence biz bu Fransa’ya karşı çok kötü oynamadık."