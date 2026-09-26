Milli takımın teknik direktörü olacak ismi açıkladı
A Milli Takım, Dünya Kupası başarısızlığından sonra UEFA Uluslar Ligi'ne de Fransa mağlubiyetiyle başladı. Milli takımın başına geçecek ismi açıkladı.
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası başarısızlığından sonra UEFA Uluslar A Ligi'ne de Fransa mağlubiyetiyle başladı. Milli takımın başına geçecek ismi açıkladı.
Milliler, Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta Fransa'ya Mbappe'nin attığı golle yenildi. Milliler, ikinci maçını İtalya ile oynayacak.
A Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Nihat Kahveci maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu. Nihat Kahveci, Kontraspor'da katıldığı programda şunları söyledi:
"Bir gol yedik, çok da net pozisyon vermedik. İyi mücadele ettik. Gittik rakip kaleye. İsmail ile bir kafa topumuz vardı. İlk yarıda Ferdi ile bir kafa topumuz vardı. Oğuz’un Barış’a verdiği çok net demeyeyim de vurup defanstan döndüğü."
"Zidane’ın gelmesi, etkisi, Zidane ile oyuncuların isteği, arzusu. Uçar, kaçarlar. İnanılmaz oynarlar. Acaba üç gol atar mı? Dört gol atar mı diye düşündüğümüz Fransa’ya karşı bir gol yedik, yenildik. Vallahi berabere de kalabilirdik. Hatta 10 kişiyle bile. Hani çok üzüntü verici bir maç oldu. Çok üzülmedim. Çünkü Dünya Kupası’nı izlediğimizde 100 kişiye sorsak 97’si Fransa Dünya Kupası’nı kazanır diyordu. Bence biz bu Fransa’ya karşı çok kötü oynamadık."
"Vallahi çok da üzülmüyorum. Çok da eleştirmem. Rakip Fransa. Kağıt üstünde favori kazandı. Mbappe golü attı, sakatlandı. Bilmiyorum ne ciddi durumu var. Ama Fransa Milli Takımı’yla ilgili olarak Deschamps gitti, Zidane geldi. Biz Türkiye’ye karşı ne oynadık. Analiz yapıldığında farklı bakıyorlar ya. Beklediğimiz futbolu oynamadık diyecekler. Biz iyi oynadık."
"Barış’tan Can’dan gerekli katkıyı almamamıza Kerem’i de iyi kullanmamamıza rağmen bir Arda ile uğraşmamıza rağmen korneriydi, duran topuydu. İşin ofansında etkili olmaya çalışmasına rağmen 1-0 yenildik. Yemin ediyorum çok aradayım. Tebrik ediyorum. Fransa’ya yenilirsin. Yeniliyorsan da böyle yenil. Ne yalan söyleyeyim. Maksimum hakkı 1-1 bitse kimse niye 1-1 bitti demeyecek maç oynadık."
"Bu Fransa’yı Fransa’da eleştiriyorlardır Didier Deschamps sonrası. Çünkü Zidane geldi. Bak Zidane’ı eleştirmiyorlarsa ben futboldan anlamıyorum. Baksak olarak eleştiriyorlardır. Memnuniyet uyandırmamıştır. Daha mı iyi oynadı Deschamps’lı Fransa’dan. Bunu da biz sağladık defansif mücadele ile."
"Arda başka bir seviyede, ona ayak uyduracak oyuncumuz yok. Arda 'ben başka bir seviyedeyim' dedi. Bu istatistikler Faroe Adaları'na karşı değil; dünyanın 1-2 numaralı takımı Fransa'ya karşı."
Nihat Kahveci'nin maçtan önceki sözleri ise gündem oldu. Kahveci milli takımın başına geçecek ismi açıklarken "Milli takımda Arda Turan ile oynadım. Muazzam bir karaktere sahip. Bunu teknik direktör olarak da göstermeye devam ediyor. Büyük bir teknik direktör olacağını gösteriyor. Bir gün milli takımın başına geçecek."