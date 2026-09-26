Son Dakika | Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan iddialar sonrası istifa etti. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Sayan Kaya, son dönemin popüler tabiri "Affımı istedim" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

NEDEN İSTİFA ETTİ

AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın SPK’nın daha sonra suç duyurusunda bulunduğu Özata Denizcilik hisselerinde (Borsada OZATD ismi ile işlem görüyordu) işlem yaptığı, skandal patlamadan önce 63 milyon liralık yatırımla 1 milyar 344 milyon lira çektiği öne sürüldü.

İddiaya göre bu 1 milyar liralık çekim fon skandalının patladığı eylül ayında günler öncesinden çekildi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Sayan Kaya sosyal medyadan yaptığı istifa açıklamasında, "Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir" diyerek sözlerine başladı.

"SÜRECİN SAĞLIKLI TAMAMLANMASINI SON DERECE ÖNEMSİYORUM"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'In sözlerine atıfta bulunan Fatma Betül Sayan Kaya Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum" dedi.

"MİLLETİMİZE KARŞI ÜSTLENDİĞİMİZ GÖREV SORUMLULUK ALMAYI GEREKTİRİR"

"Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum" şeklinde konuşan Sayan Kaya, "Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum" ifadelerini kullandı.

'İSTİFA' DEMEDİ 'AFFIMI İSTEDİM' DEDİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamasının sonunda istifa ettiğini duyuracağı kısımda son zamanların popüler tabiri olan 'af istemek'i kullandığı görüldü. Sayan Kaya istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim. Kamuoyuna saygıyla arz ederim"

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon skandalı tartışmaları sürerken AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın SPK’nın daha sonra suç duyurusunda bulunduğu Özata Denizcilik hisselerinde (Borsada OZATD ismi ile işlem görüyordu) işlem yaptığını, skandal patlamadan önce 63 milyon liralık yatırımla 1 milyar 344 milyon lira çektiğini öne sürdü.

Emre'nin iddiasına göre bu 1 milyar liralık çekim fon skandalının patladığı eylül ayında günler öncesinden çekildi.

Ayrıca fon skandalında Özata Denizcilik patronları gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Özata Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ve oğlu olan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven, dünkü tutuklanan 19 kişi arasındaydı.

Öte yandan gözlerin çevrildiği Sayan Kaya, iddialara ilişkin sorulara "Müsait değilim" yanıtını vererek telefonu kapattı.

Bununla birlikte AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sayan Kaya'ya iddialara yanıt verme çağrısında bulundu.

Burhan paylaşımında, Sayan Kaya'nın eşinin isminin "fon vurgunu" iddiaları içerisinde geçtiğini belirterek, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılması gerektiğini savundu.

Burhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ismi fon vurgunu içinde geçiyor. Sn Kaya bu iddialara cevap vermeli, kamu vicdanını teskin eden bir açıklama yapmalıdır. Cevap veremiyorsanız. İstifa onurlu bir kurumdur"

Sayan Kaya'ya bir başka ve asıl kuvvetli çağrı ise AKP medyası Yeni Akit'ten geldi. Akit, Sayan Kaya'ya yönelik, "Ya istifa et, ya açıklama yap" manşetini attı.