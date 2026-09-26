Fon skandalındaki iddialara AKİT bile dayanamadı! "Ya istifa et ya açıklama yap"

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın borsa işlemlerine ilişkin gündeme getirdiği iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Sayan Kaya, iddialara ilişkin kendisine ulaşan gazetecilere "Müsait değilim" derken şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kamuoyunda ve sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de AKP medyasından geldi.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Akit, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sayan Kaya ve eşine dair iddiaların vehametine vurgu yaptı. Eski Bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı fatma Betül Sayan Kaya hakkında Yeni Akit, "Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor! Ya istifa et, ya açıklama yap" manşetini attı.

Yeni Akit'in paylaşımın altında pek çok vatandaşın Sayan Kaya ve eşine tepki gösterdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon skandalı tartışmaları sürerken AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın SPK’nın daha sonra suç duyurusunda bulunduğu Özata Denizcilik hisselerinde (Borsada OZATD ismi ile işlem görüyordu) işlem yaptığını, skandal patlamadan önce 63 milyon liralık yatırımla 1 milyar 344 milyon lira çektiğini öne sürdü.

Emre'nin iddiasına göre bu 1 milyar liralık çekim fon skandalının patladığı eylül ayında günler öncesinden çekildi.

Ayrıca fon skandalında Özata Denizcilik patronları gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Özata Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ve oğlu olan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven, dünkü tutuklanan 19 kişi arasındaydı.

Öte yandan gözlerin çevrildiği Sayan Kaya, iddialara ilişkin sorulara "Müsait değilim" yanıtını vererek telefonu kapattı.

Bununla birlikte AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sayan Kaya'ya iddialara yanıt verme çağrısında bulundu.

Burhan paylaşımında, Sayan Kaya'nın eşinin isminin "fon vurgunu" iddiaları içerisinde geçtiğini belirterek, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılması gerektiğini savundu.

Burhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ismi fon vurgunu içinde geçiyor. Sn Kaya bu iddialara cevap vermeli, kamu vicdanını teskin eden bir açıklama yapmalıdır. Cevap veremiyorsanız. İstifa onurlu bir kurumdur"