AKP'li gazeteciler bile Sayan'a ulaşamadı! Bir telefonu açtı tek cümle ile kapattı

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın borsa işlemlerine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından gözler Betül Sayan Kaya'ya çevrildi. Notbir'in ulaştığı Sayan Kaya, iddialara ilişkin sorulara "Müsait değilim" yanıtını vererek telefonu kapattı.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın borsa işlemlerine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Emre, Sayan Kaya'nın borsadaki işlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, işlemlerin 8 Nisan'da başladığını ve bir hisseden 255 lira fiyatla 250 bin adet alım yapıldığını öne sürdü.

Emre, söz konusu hisselerin eylül ayında 4 bin 482 lira fiyatla satıldığını iddia ederek, Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin liralık yatırım yaptığını ve yaklaşık dört ay içerisinde 1 milyar 344 milyon lira çektiğini ileri sürdü.

Emre açıklamasında, "Türkiye'de hangi işe para yatırırsanız yatırın dört ayda 20 kata yakın normal bir kâr olmayacağını bilmesi gereken pozisyonda biri değil mi?" ifadelerini kullandı.

SAYAN KAYA'YA ULAŞILDI

Gündeme gelen iddiaların ardından Notbir, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ulaşarak iddiaları sordu.

Fatma Betül Sayan Kaya, "Müsait değilim" diyerek telefonu kapattı.

AKP'YE YAKIN GAZETECİDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Öte yandan AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sayan Kaya'ya iddialara yanıt verme çağrısında bulundu.

Burhan paylaşımında, Sayan Kaya'nın eşinin isminin "fon vurgunu" iddiaları içerisinde geçtiğini belirterek, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılması gerektiğini savundu.

Burhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ismi fon vurgunu içinde geçiyor. Sn Kaya bu iddialara cevap vermeli, kamu vicdanını teskin eden bir açıklama yapmalıdır. Cevap veremiyorsanız. İstifa onurlu bir kurumdur."