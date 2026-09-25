Fon vurgunundan "yerli Adriana Lima" lakaplı Fatmagül Lafçı çıktı: Operasyondan bir gün önce şirketi devretmiş

TERA ve Pusula'nın başını çektiği fon skandalında yeni bir operasyon düzenlendi. Yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu ve TEFAS'a açılmadığı süreçte sistemde pay sahibi olan 12 kişinin kimliği tespit edildi. Fon sisteminin kapalı olduğu dönemde yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı iddia edilen isimler arasından "yerli Adriana Lima" da çıktı.

SURVIVOR'DAN FON SKANDALINA

Survivor yarışması ile adını duyuran ve Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkat çeken Fatmagül Fakı, 2019 yılında 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile Raffles Hotel'de nikah masasına oturmuş, organizasyonunu Fulya Terim'in üstlendiği düğüne Fatih Terim ve Buse Terim de katılmıştı.

Fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında, evlendikten sonra "Lafçı" soyadını alan ve KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'de İdari İşler Müdürü olarak görev yapan Fatmagül Lafçı'nın da bulunduğu ortaya çıktı.

OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE ŞİRKETİ DEVRETTİ

Öte yandan, dün dikkat çeken bir şirket devrinin gerçekleştiği de anlaşıldı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Eylül 2026 tarihli nüshasına ve edinilen bilgilere göre, İstanbul Beşiktaş merkezli KL Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi'nde devir hareketliliği görüldü. Yerli Adriana Lima'nın eşi Kerem Lafçı'nın 5 yıl önce kurduğu KL İnşaat A.Ş.'nin hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği anlaşıldı.

Yapılan tescille birlikte Kerem Lafçı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği sona ererken; şirket, Y.D.'nin tek pay sahibi olmasıyla tek ortaklı A.Ş. yapısına geçti.

Y.D., 2029 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanı ve tek başına temsile yetkili isim olarak atandı. Şirketin tek sahibi artık Y.D. olarak görünüyor.