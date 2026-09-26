AYM önünde yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cuma öğle saatlerinde Anayasa Mahkemesi önünde emekliler "Para için değil, onurumuz için" eylemi yapmaya hazırlanırken bir emekli polis, geçim sıkıntısına dayanamadığını ve "Bizi bu hale getiren utansın" diyerek intihar etti.

Başına silahla ateş eden Ali Şekeroğlu yaşamını yitirdi. Olay anında kaydedilen görüntülerde Şekeroğlu'nun, "Sakın yaklaşmayın, yaklaşmayın sakın. Ben artık bu işten vazgeçtim" dediği duyuldu.

CENAZESİNE YENİ PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ KATILDI

Ali Şekeroğlu, cumartesi günü öğle namazıyla Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılındı, cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'na defnedildi.

Fotoğraf: BirGün

Cenaze törenine iki çocuğu, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ve YENİ Parti milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun da katıldı.

Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kamu-İş Konfederasyonu ve Büro-İş Sendikası ile seyyanen zam davasını takip eden Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz çelenk gönderenler arasında yer aldı.

Cenaze namazı sırasında Şekeroğlu'nun kız kardeşlerinden biri fenalaşarak baygınlık geçirdi. Tören alanına ambulans ekipleri ulaştı.