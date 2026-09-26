Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese
Milli voleybolcu Zehra Güneş'e kimse inanamadı. Şoke etti! Nefes nefese!
Zehra Güneş, Türk voleybolunun yıldızı. Artık sadece Türkiye'de değil, dünyada da en çok tanınan sporcularımızdan biri.
27 yaşında ve 1.98 boyundaki Zehra, orta oyuncu olarak görev yapıyor ve Avrupa'da "Türk duvarı" olarak anılıyor. Çünkü blokları rakiplerin korkulu rüyası.
A Milli Takımımızın yaz dönemindeki Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmasında büyük pay sahibiydi.
Kaptanlığını yaptığı VakıfBank'ın geçen sezonu CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'i kazanmasında da başrol oyuncusuydu.
Zehra Güneş'in orta oyuncusu olduğunu herkes biliyor artık. Bloklarındaki başarı yüzdesini de. Milli takım ve VakıfBank'a kattıklarını da.
Ama bir başka hüneri daha varmış meğer. Bunu da gösterdi. Zehra Güneş'e kimse inanamadı. Şoke etti, nefes nefese maçı bitirdi.
Herşey İzmir'de oldu. Aras Kargo'nun düzenlediği dostluk turnavasında VakıfBank'ın yanı sıra Eczacıbaşı, Beşiktaş ve Aras Kargo mücadele etti.
Turnuvanın finalinde beklendiği gibi VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Yine beklendiği gibi mütniş bir mücadele ortaya çıktı.
Eczacıbaşı, bu kez rakibini yenmek istiyordu. Maça hızlı da başladı. Hatta ilk 2 seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-0 da öne geçti.
Ama sonraki setlerde VakıfBank ve Zehra Güneş maça ağırlığını koydu. 25-23 ve 25-15'le durumu 2-2'ye getirdi. Beraberlik nedeniyle maç 5. sete gitti.
İşte ne olduysa bu sette oldu. Eczacıbaşı 2-1 öndeyken servis VakıfBank'a geçti. Zehra Güneş, öyle bir seriye imza attı ki, 10 sayı birden geldi. Durum bir anda 11-2 oldu.
Blok, duvar, sayı derken, servislerdeki hünerini de gösterdi Zehra. VakıfBank, seti 15-3, maçı da 3-2 kazandı. Zehra, İzmir'den iz bırakarak ayrıldı.