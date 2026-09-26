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Halk TV Spor Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese

Milli voleybolcu Zehra Güneş'e kimse inanamadı. Şoke etti! Nefes nefese!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 1
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Zehra Güneş, Türk voleybolunun yıldızı. Artık sadece Türkiye'de değil, dünyada da en çok tanınan sporcularımızdan biri.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 2
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27 yaşında ve 1.98 boyundaki Zehra, orta oyuncu olarak görev yapıyor ve Avrupa'da "Türk duvarı" olarak anılıyor. Çünkü blokları rakiplerin korkulu rüyası.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 3
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A Milli Takımımızın yaz dönemindeki Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmasında büyük pay sahibiydi.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 4
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Kaptanlığını yaptığı VakıfBank'ın geçen sezonu CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'i kazanmasında da başrol oyuncusuydu.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 5
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Zehra Güneş'in orta oyuncusu olduğunu herkes biliyor artık. Bloklarındaki başarı yüzdesini de. Milli takım ve VakıfBank'a kattıklarını da.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 6
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Ama bir başka hüneri daha varmış meğer. Bunu da gösterdi. Zehra Güneş'e kimse inanamadı. Şoke etti, nefes nefese maçı bitirdi.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 7
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Herşey İzmir'de oldu. Aras Kargo'nun düzenlediği dostluk turnavasında VakıfBank'ın yanı sıra Eczacıbaşı, Beşiktaş ve Aras Kargo mücadele etti.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 8
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Turnuvanın finalinde beklendiği gibi VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Yine beklendiği gibi mütniş bir mücadele ortaya çıktı.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 9
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Eczacıbaşı, bu kez rakibini yenmek istiyordu. Maça hızlı da başladı. Hatta ilk 2 seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-0 da öne geçti.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 10
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Ama sonraki setlerde VakıfBank ve Zehra Güneş maça ağırlığını koydu. 25-23 ve 25-15'le durumu 2-2'ye getirdi. Beraberlik nedeniyle maç 5. sete gitti.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 11
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İşte ne olduysa bu sette oldu. Eczacıbaşı 2-1 öndeyken servis VakıfBank'a geçti. Zehra Güneş, öyle bir seriye imza attı ki, 10 sayı birden geldi. Durum bir anda 11-2 oldu.

Zehra Güneş'e kimse inanamadı: Şoke etti! Nefes nefese - Fotoğraf: 12
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Blok, duvar, sayı derken, servislerdeki hünerini de gösterdi Zehra. VakıfBank, seti 15-3, maçı da 3-2 kazandı. Zehra, İzmir'den iz bırakarak ayrıldı.

Zehra Güneş Vakıfbank Filenin Sultanları
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