Süleyman Soylu ile kavgasında "Beni kim açığa alacak?" demişti: Emniyet'teki kritik görevler ona verildi

Emniyet Genel Müdürlüğünde görev dağılımı belli oldu. En kritik görevler eski İstanbul Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a verildi. Çalışkan, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik, Özel Harekat ve Terör ile Mücadele'den sorumlu oldu.

Çalışkan, iki gündem ile kamuoyunda tanınıyor. İlki 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, Boğaziçi Köprüsü'ndeki süreç yönetimiydi. Çalışkan, darbecilerin etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynamıştı. İkincisi ise bağlı olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşı karşıya gelişi oldu.

SOYLU'NUN OĞLUNUN ARABASINI ARATTI BAKANIN TELEFONUNU AÇMADI

Çalışkan İstanbul Emniyet Müdürü görevindeyken Süleyman Soylu'nun oğlunun aracı polisler tarafından durdurulduğu ve arabanın arandığı iddia edilmişti. İktidara yakın isimlerin belirttiğine göre, Soylu bu durum üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ı aradı ancak Çalışkan, bakanın telefonunu meşgule attı.

"BENİM GİBİ BİRİNİ KİM AÇIĞA ALACAK?"

İkinci olay ise Sedat Peker'e koruma polisi verilmesiydi. Peker, çektiği videoların birinde Soylu'ya "Bana koruma polisini sen vermedin mi?" demişti.

İçişleri Bakanı Soylu da Sedat Peker'e koruma polisi verilmesinde sorumlu olarak Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Çalışkan'ın Terörle Mücadele Müdürlüğü dönemini işaret etmişti. Koruma polisinin görevlendirilmesine ilişkin talimatın altında Çalışkan'ın imzasının bulunması da paylaşılmıştı.

Emniyet kulislerinde açığa alınacağı konuşulan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan iddialara karşın "Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim" demişti. Çalışkan, Süleyman Soylu'nun açıklamalarından toplumun rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Çalışkan Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlar Başkanlığı, Narkotik Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve Terör ile Mücadele Daire Başkanlığı görevlerine getirildi.