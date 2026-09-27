Kaldırıldığı hastane bombalanmıştı: İranlı yetkili açıkladı, Mücteba Hamaney Enkazdan çıkarıldı!

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in savaşın ilk günlerinde yaralandığını, tedavi gördüğü hastanenin bombalanması sonucu enkaz altında kaldığını ve kurtarıldıktan sonra Uzmanlar Meclisi tarafından lider seçildiğini açıkladı.

ESKİ LİDERİN OFİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

İran politikasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. El Arabi kanalına konuşan Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, Mücteba Hamaney’in geçirdiği sürece dair kritik ayrıntıları paylaştı. Haydari’nin aktardığına göre Mücteba Hamaney, savaşın hemen başında babası ve ülkenin eski lideri olan Ali Hamaney’in çalışma ofisine düzenlenen saldırı esnasında yaralandı.

ÜÇ HASTANE BİRDEN HEDEF ALINDI

Yaralanmanın ardından tedavi süreci başlayan Hamaney'in izini sürenler tarafından kaldığı sağlık merkezlerini hedef aldı. ABD ve İsrail güçlerinin, Mücteba Hamaney’in bulunma ihtimali olan üç ayrı hastaneyi bombaladığını belirten Haydari, yeni dini liderin saldırıya uğrayan bu üçüncü hastanenin enkazı altından çıkarılarak kurtarıldığını bildirdi.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMADAN SEÇTİK"

Olayın ardından Hamaney'in sağlık durumunun iyiye gittiği haberini aldıklarını söyleyen Haydari, yeni dini liderin ülkeyi idare etme kabiliyetini ve dini yetkinliğini onayladıklarını vurguladı.

Haydari, Uzmanlar Meclisi olarak herhangi bir dış kurum veya kuruluşla fikir alışverişinde bulunmadan, doğrudan kendi iradeleriyle Mücteba Hamaney’i ülkenin yeni devrim lideri ilan ettiklerini duyurdu. (AA)