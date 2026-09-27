Irak ve ABD anlaştı: Ülkeye yeniden nakit dolar akacak!

Irak yönetimi, ABD ile yürütülen diplomatik temasların ardından ülkeye nakit dolar transferinin kesintisiz devam etmesi konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Başbakan Ali ez-Zeydi’nin ABD ziyareti sırasında sağlandığı ve önümüzdeki günlerde yeni nakit dolar sevkiyatının Irak'a ulaşacağı belirtildi.

ABD VE IRAK ANLAŞTI: NAKİT DOLAR TRANSFERİ DEVAM EDİYOR

Irak Haber Ajansına konuşan Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Başbakan Ali ez-Zeydi’nin ABD temaslarında kritik bir pürüzün aşıldığını vurguladı. Yapılan görüşmeler neticesinde, Irak’a nakit dolar gönderiminin sürdürülmesi konusunda tarafların el sıkıştığı bildirildi.

Yeni sevkiyatın gün saydığı ifade edilirken, bu hamlenin ülke piyasasındaki nakit akışı açısından kritik önem taşıdığı da kaydedildi.

DENETİM MEKANİZMALARI GÜÇLENDİ: YEŞİL IŞIK BÖYLE GELDİ

Sevkiyat onayının arkasında Irak’ın finansal denetim alanında attığı adımlar yatıyor. Anlaşmanın Irak’ın piyasadaki dolar dağıtımına yönelik denetim mekanizmalarını sıkılaştırması ve dolar kullanımını uluslararası standartlara göre düzenleme konusunda katettiği belirgin ilerlemenin ardından sağlandığı aktarıldı.

AĞUSTOS AYINDA 500 MİLYON DOLAR GÖNDERİLMİŞTİ

ABD tarafı, Irak’a yönelik nakit dolar akışını belirli aralıklarla gerçekleştiriyor. Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Irak'a 500 milyon dolarlık nakit sevkiyatı yapılmıştı.

İRAN GERİLİMİ SEVKİYATLARI RİSKE EDİYOR

İki ülke arasındaki parasal trafikte zaman zaman aksamalar da yaşanıyor. Washington yönetiminin, Irak'ın İran'a yönelik bazı siyasi ve ekonomik tutumları nedeniyle Bağdat'a yapılan nakit dolar sevkiyatlarını dönem dönem geciktirdiği veya askıya aldığı biliniyor. (AA)