Son Dakika | ABD Başkanı Trump: İran'ın ateşkes teklifini reddettim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında ilettiği 7 günlük ateşkes ve müzakere teklifini reddettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, teklifin Katar üzerinden ABD’ye iletildiğini açıklamıştı. Arakçi’ye göre Washington’un gerekli adımları atması halinde süreç başlayacak, yedinci günün sonunda Hürmüz Boğazı yeniden normal deniz trafiğine açılacak ve ardından İran’ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşma için görüşmeler başlayacaktı.

İRAN'IN 7 GÜNLÜK PLANINDA NELER VARDI?

Tahran’ın önerisine göre ABD’nin öncelikle İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması, İran petrolüne uygulanan yaptırımları gevşetmesi ve dondurulmuş İran varlıklarının bir bölümünü serbest bırakması gerekiyordu.

Buna karşılık İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması ve bölgedeki çatışmaların sona ermesine yönelik ateşkese uyması öngörülüyordu. Arakçi, gerekli koşulların yerine getirilmesinin ardından Hürmüz’ün yedinci günün sonunda açılabileceğini ve aynı gün ABD ile nükleer görüşmelerin başlayabileceğini söylemişti.

Trump’ın İran’ın 7 günlük planını reddetmesiyle diplomatik girişim şimdilik sonuçsuz kaldı. Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması karşılığında ateşkes ve müzakere önerisi Washington’dan karşılık bulmadı.